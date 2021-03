Zach Snyder’s Justice League: revue, corrigé et amélioré

Aquaman (Jason Momoa), Wonder Woman (Gal Gadot) et Cyborg (Ray Fisher) menacent le vilain Steppenwolf. - Gracieuseté

C’est extrêmement rare qu’un film bénéficie d’une deuxième vie. Les circonstances ont voulu que Justice League, un échec critique et commercial qui a presque fait imploser l’univers DC il y a quatre ans, ait droit à une seconde chance. Sans être un chef d’oeuvre, cette nouvelle version, intitulée Zach Snyder’s Justice League (Crave), est supérieure à l’originale.

Tout d’abord, un peu de contexte.

Justice League a été lancé en novembre 2017. Il s’agissait alors du cinquième film de l’Univers cinématographique DC (voir tableau). Batman et Wonder Woman tentent d’y bâtir une équipe de super héros après le décès de Superman.

C’est le cinéaste Zach Snyder qui était aux commandes de Justice League, après avoir créé ce nouvel univers dans Man of Steel (2015) et Batman v Superman (2016), deux films qui avaient reçu un accueil mitigé des critiques et des cinéphiles.

Sauf que le malheur a frappé. En plein coeur du tournage, une des filles adoptives de Snyder s’est enlevé la vie. Le cinéaste s’est donc retiré du projet afin de passer du temps avec sa famille.

DC et Warner Bros ont alors appelé Joss Whedon en renfort, espérant que le vétéran pourrait recréer le mélange d’action et d’humour qui a fait de The Avengers (2012), du rival Marvel, un succès planétaire.

Le produit final, une espèce de film hybride composé des images tournées par Snyder et la vision de Whedon, n’a malheureusement conquis personne.

Peu de temps après la sortie du film, des rumeurs ont circulé qu’il existait une copie du film partiel que Snyder avait tourné et monté avant de quitter.

Les fans, déçus du film de Whedon, sont alors montés aux barricades des médias sociaux, exigeant que cette version soit rendue publique.

Après moult rebondissements et une pétition de 180 000 signataires, leur souhait a finalement été exaucé.

Mieux encore, Snyder a obtenu un financement de 35 millions $ (qu’il a étiré à 70 millions $) afin de tourner de nouvelles scènes et de revoir certains effets spéciaux.

Résultat: un film d’une durée de quatre heures, mis en ligne jeudi sur HBO Max (Crave au Canada) qui plaira très certainement à ceux qui attendaient à mieux de l’oeuvre originale.

Revu et amélioré

Nul besoin de s’attarder sur l’histoire, vous la connaissez et Snyder n’a pas vraiment bifurqué des grandes lignes du film de 2017.

Ce qu’il a fait, par contre, c’est ajouter l’équivalent de 120 minutes de contexte, de dialogues et d’action.

Il a aussi évacué chacune des images que Whedon avait greffées à son cadre de base. Plusieurs gags sont donc tombés dans l’oubli (pour le meilleur dans certains cas).

C’est aussi le cas d’un des rares éléments intéressants du film de 2017, celui lors duquel les héros se questionnaient sur l’éthique entourant leur désir de ressusciter Superman.

Dans la nouvelle version, personne ne se pose de questions et, à mon humble avis, l’oeuvre y perd beaucoup.

Reste que c’est à peu près la seule critique que j’ai à faire quand je compare les deux films.

Snyder a pris le temps de porter sa vision à terme et ça paraît.

Bien sûr, on a droit à un film qui porte la marque de son auteur, c’est-à-dire qu’il a recours de façon exagérée aux ralentis, aux scènes qui s’étirent inutilement et, surtout, aux retouches informatiques.

Plusieurs passages y ont toutefois gagné, comme la bataille originale entre Darkseid – qui joue un rôle beaucoup plus grand dans la nouvelle version – et les Amazones.

Snyder approfondit également énormément le personnage de Cyborg (Ray Fisher), qui ressemble maintenant davantage à un héros qu’à un adolescent grognon. La personnalité d’Aquaman est aussi plus supportable.

Le combat final entre la Justice League et Steppenwolf (qui est une bien meilleure menace que dans l’oeuvre originale) est également beaucoup plus fidèle au concept d’équipe qui est au coeur de l’oeuvre. Chaque héros a enfin un rôle primordial à jouer dans la victoire.

Le prologue, qui dure environ 25 minutes, est aussi un ajout de première qualité. On a droit à quelques surprises, mais surtout, à un des grands moments forts de l’univers cinématographique DC sous la forme d’un succulent échange passif-agressif entre Batman et un personnage dont je tairai l’identité. Du bonbon!

Au final, toutefois, le Justice League de Snyder n’a pas plus de subtilité, d’intelligence ou d’humanité que l’oeuvre de Whedon. On est encore loin, même très loin, de tout ce qui a fait de la trilogie Dark Knight, de Christopher Nolan, un exceptionnel succès.

Reste que le film ressuscité est un bien meilleur spectacle que l’original et que son essence s’approche davantage de ce que devrait être une oeuvre dans laquelle s’unissent certaines des plus grandes figures héroïques de notre culture.

Juste pour ça, Zach Snyder peut dire «mission accomplie».

(Trois étoiles et demi sur cinq)