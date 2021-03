Votre télé sur le net – 27 mars 2021

J’ai vu pour vous

The Mighty Ducks: Game Changers (Disney+)

J’ai grandi avec la série de films des Mighty Ducks dans les années 1990. Le nostalgique en moi avait donc très hâte de renouer avec le concept. Malheureusement, le premier épisode de la série, mis en ligne vendredi, m’a beaucoup déçu. Dans la nouvelle série, les Ducks sont devenus une équipe de hockey pour ados ultra compétitives du Minnesota. Mère d’un enfant retranché par les Ducks, Alex (Lauren Graham) fonde sa propre équipe où le plaisir prime sur la victoire. Le premier épisode est un copier-coller presque intégral du film original (1992). On assiste à la construction de la nouvelle équipe, avec une bande de joueurs qui savent à peine patiner. En plus d’être dépourvu d’originalité, le concept manque beaucoup de subtilité. En fait, Disney a pris le sujet, l’a abruti au maximum et l’a rendu hyper prévisible. Quel gâchis. Les scènes de hockey sont de plus très mauvaises. Heureusement que Graham est très drôle parce que qu’Emilio Estevez (l’entraîneur des Ducks originaux) et la bande de jeunes comédiens n’ont absolument aucun charisme. On peut toujours se rabattre sur le critique sociale – sur la pression de compétitionner imposée aux adolescents -, mais encore là, c’est dépourvu de toute subtilité. En espérant que le reste de la série soit plus inspiré… (1,5/5)

Sky Rojo (Netflix)

Je n’ai pas vu la série Money Heist (2017-2021) sur Netflix, mais je sais qu’elle a été un beau succès commercial et critique. J’attendais donc avec beaucoup d’enthousiasme la nouvelle série de l’Espagnol Alex Pina et je n’ai pas été déçu. Sky Rojo raconte l’histoire de trois prostituées qui travaillent dans un bordel de luxe espagnol. Un soir, ils tabassent leur maquereau et s’enfuient. Sauf que le maquereau n’est pas mort. Et que son désir de vengeance est gigantesque… Sky Rojo nous fait découvrir les coulisses de l’affreux milieu qu’est celui de la prostitution espagnole (on dit que 40% des hommes dans ce pays paient pour obtenir du sexe). C’est horrifiant de penser que de jeunes femmes vivent cette réalité quotidiennement… Heureusement, malgré son sujet extrêmement sombre, la série déborde d’humour et de couleurs. Imaginez un peu si les versions latines de Thelma, Louise et Harley Quinn étaient en cavale: le résultat est explosif! La trame sonore est brillante et j’ai adoré le personnage secondaire de Christian (Enric Auquer) dans le rôle d’un homme de main. Le gars est tout simplement parfait. Si vous êtes en mesure de passer outre les dialogues très crus et des scènes de violence sexuelle, Sky Rojo est une série à découvrir absolument. (4/5)

À surveiller cette semaine

Moment of Truth (Amazon Prime) (En ligne vendredi)

Le meurtre du père de l’ancienne vedette de la NBA Michael Jordan a été effleuré dans le documentaire The Last Dance, l’an dernier. Moment of Truth approfondit le sujet dans une série de cinq épisodes.

Concrete Cowboys (Netflix) (En ligne vendredi)

Caleb McLaughlin (Lucas dans la série Stranger Things) et Idris Elba (Heimdall dans l’univers Marvel) tiennent la vedette dans ce film. McLaughlin interprète un adolescent à problème qui tente de se remettre sur les rails en travaillant dans une écurie de Philadelphie.