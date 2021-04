Votre télé sur le net – 10 avril 2021

J’ai vu pour vous

Quién Mato a Sara? (Who killed sara?) (Netflix)

Quand on pense à télévision mexicaine, on pense évidemment aux telenovelas, ce genre où histoires de coeur et de famille se côtoient sous la forme de scandales qui prennent des proportions démesurées (pensez à un soap américain, mais à la puissance 10…). Who Killed Sara?, une production mexicaine de Netflix, emprunte au telenovelas, mais parvient à rester ancrer dans le réel tout en nous offrant une intrigue qui n’a rien à envier à ce qui se fait de mieux aux États-Unis ou en Europe. J’ai été totalement happé par cette histoire de vengeance à la mexicaine au point où j’ai dévoré les dix épisodes de la série en seulement deux jours. On y suit Alex, un homme qui a passé 18 ans en prison après avoir pris le blâme pour le meurtre de sa soeur afin que son meilleur ami, le fils d’un riche propriétaire de casino, ne soit pas accusé. À sa sortie de prison, Alex est déterminé à faire payer les vrais coupables. Il réalisera rapidement qu’il s’attaque à un clan extrêmement puissant – et dangereux. C’est bien joué – par une bande de comédiens dont personne ici n’a jamais entendu parler -, bien tourné, extrêmement bien ficelé et sulfureux (comme toute bonne série latine qui se respecte!). On est tenu sur le bout de notre siège, en attente de la prochaine révélation. Je me considère assez fort pour deviner les surprises, mais ici, j’ai été déjoué plusieurs fois, à mon grand bonheur. Encore mieux, la première saison nous offre plusieurs réponses à nos questions, mais le mystère s’épaissit tellement qu’on aura droit à une deuxième saison dès le mois prochain. À découvrir absolument! (4,5/5)

À surveiller cette semaine

The Nevers (Crave) (En ligne dimanche)

Cette série devait être la première de Joss Whedon depuis l’excellente Dollhouse, il y a plus d’une décennie. Des accusations de nature sexuelle ont toutefois rattrapé Whedon et The Nevers a abouti entre les mains de Laura Donnelly (Outlanders) et Ann Skelly (Vikings). On y traite d’un événement «inexplicable» qui, dans le Londres du 19e siècle, procure à certains citoyens des pouvoirs extraordinaires.

Shameless – dernier épisode (Crave) (En ligne dimanche)

Cette série à la fois comique et dramatique mettant en vedette William H. Macy termine son illustre parcours de onze saisons. Dans ce dernier chapitre de la saga du clan Gallagher, le personnage de Fiona (Emmy Rossum) fera un retour attendu.

Big Shot (Disney+) (En ligne vendredi)

Disney nous propose une série sportive qui s’annonce hautement prévisible: un entraîneur vedette et arrogant (John Stamos) accepte de diriger l’équipe féminine de basketball d’une école secondaire, où il permettra à ses joueuses de s’améliorer pendant qu’il deviendra la personne qu’il a toujours souhaité être. Sortez les violons…