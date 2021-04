Un naufrage universitaire

La situation à l’université Laurentienne nous a terrassés, peu importe où on vit au pays. Je ne prétends pas connaître les détails de ce fiasco universitaire, mais je peux vous dire ce que j’en pense, au sens large.

Tout d’abord, cette débâcle est une mise en garde pour les Francophones: quand une institution d’enseignement se dit bilingue – que ce soit une école primaire ou une université – le pire guette. Oui, il est vrai que l’université a fait des coupures considérables du côté anglophone aussi, reste que lorsque vient le moment de trancher dans « le gras », celui-ci est beaucoup du côté francophone puisque les étudiants sont moins nombreux et, par ricochet, les cours plus onéreux. De plus, qui s’est inquiété du fait que la Laurentienne soit essentielle aux étudiants francophones du nord de l’Ontario?

Ces coupes sauvages sont aussi le signe d’un échec collectif, toutes langues, identités et cultures confondues, en ce qui a trait à l’éducation dont on dit, à tort, qu’elle est «supérieure». Voilà des années que nos universités privilégient les constructions, la brique et le mortier, au détriment de leur contenu d’enseignement; des années aussi que l’industrie dicte l’offre de cursus, comme si une université n’était rien de plus qu’une «usine à saucisses» pour alimenter le développement économique. Des années enfin qu’on dénigre ce que nos amis anglophones appellent si justement nos «humanités», ces cours qui «ne rapportent rien» (en termes de constructions, de dons ou de fondations) mais qui sont censés former les nouvelles générations.

Quelle université aujourd’hui s’inquiète publiquement de former les esprits? D’encourager la connaissance dans son sens le plus large? Se dit fière de contribuer à créer des esprits sains dans des corps sains? Je n’en connais pas! Depuis que l’État s’est désengagé le plus possible de leur financement, nos universités ne sont ni plus ni moins que des entreprises qui courent après les clients, les sponsors et le financement. Et comme bien des entreprises, et comme le prouve l’université Laurentienne, il y en a qui font faillite, intellectuellement et financièrement.