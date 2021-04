Votre télé sur le net – 17 avril 2021

J’ai vu pour vous

This Is a Robbery: The World’s Greatest Art Heist (Netflix)

En 1990, deux hommes déguisés en policiers se sont introduits de nuit dans un musée de Boston et ont volé treize oeuvres d’art. Du nombre, deux Rembrandt et un Vermeer, notamment. Valeur du butin: 200 millions $. Montant qui sera estimé aujourd’hui à près de trois quarts de milliard de dollars. Il s’agirait du plus important vol d’art depuis la Deuxième Guerre mondiale. Malgré une enquête approfondie et plusieurs promesses de récompense, aucune des oeuvres volées n’a été depuis revue. Les deux premiers épisodes sont très intéressants. On y traite du vol, du subterfuge utilisé par les cambrioleurs et on théorise sur ce que pourrait être devenu les objets manquants. La série documentaire de quatre épisodes perd beaucoup de son élan par la suite alors qu’on nous présente une série de coupables potentiels, la plupart appartenant à la mafia italienne de Boston. Les passionnés du crime organisé risquent d’aimer, mais à mon humble avis, on s’éloigne tellement du sujet de base et on nous assomme avec tellement de théories que la série perd tout intérêt. Bref, This is a Robbery est un documentaire intéressant, mais pas nécessairement captivant que je classerais dans dans la très basse moyenne des true crimes qui ont été mis en ligne sur Netflix au cours des dernières années. (2,5/5)

À surveiller cette semaine

Mare Of Easttown (Crave) (En ligne dimanche)

Un seul nom devrait vous convaincre de la valeur de cette série: Kate Winslet. La comédienne britannique, qui fait un retour à la télévision après une décennie d’absence, interprète une détective d’une petite communauté de la Pennsylvanie qui enquête sur un meurtre tout en tentant de maintenir un équilibre dans sa vie.

Sasquatch (Crave) (En ligne mardi)

Ce documentaire en quatre parties produit par Hulu nous entraîne dans l’enquête d’un horrible meurtre qui s’est produit en 1993 en Californie. Qu’est-ce que cette histoire a de si spécial? Les indices découverts sur la scène de crime laissent croire que le carnage a été fait par… Sasquatch (aussi nommé Big Foot dans le folklore). Je ne pourrai pas résister!

Secrets of the Whale (Disney+) (En ligne jeudi)

Dans le cadre du Jour de la Terre, Disney nous offre un documentaire du Canadien James Cameron sur la vie secrète des baleines. Par le biais de nouvelles technologies, on promet d’en apprendre davantage sur la communication et la sociabilité de cinq espèces de cétacés, dont les épaulards et les bélugas.

Stowaway (Amazon Prime) (En ligne jeudi)

Un des films les plus attendus de la jeune année produits par Netflix, Stowaway, sera disponible au Canada via… Amazon Prime. Je sais, c’est étrange. Stowaway traite de trois astronautes, dont Anna Kendrick, en route vers Mars, qui réalisent qu’ils ont embarqué un passager clandestin. L’oxygène manquera donc en cours de route…