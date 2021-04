Combien allons-nous dépenser en soins de santé?

C’est bien connu, plus nos aînés vieillissent, plus ils ont besoin de soins. En 2018, le Nouveau-Brunswick a dépensé 4500$ par habitant en soins de santé. Pour les personnes âgées de 65 à 69 ans, c’était 6400$. Pour les personnes âgées de 75 à 79 ans, c’était 10 800 $. Pour les 85 ans et plus, c’était bien au-delà de 20 000$.

Selon Statistique Canada, le nombre de personnes âgées de 75 ans va exploser dans les années à venir. À l’heure actuelle, environ 70 000 Néo-Brunswickois appartiennent à ce groupe d’âge. D’ici 2030, ce sera environ 110 000 et d’ici 2040, près de 150 000.

Une telle perspective nous amène naturellement à la question de savoir combien le Nouveau-Brunswick devra dépenser pour s’assurer que nos aînés obtiennent les soins qu’ils méritent.

La réponse à cette question est que personne ne le sait.

En effet, bien qu’il soit possible d’estimer les pressions supplémentaires exercées par le vieillissement, nous ne pouvons pas prédire combien le gouvernement finira par dépenser. La réalité, c’est que le vieillissement est loin d’être le seul facteur qui joue sur les dépenses de santé.

Pour mieux comprendre, passons brièvement en revue l’expérience des deux dernières décennies.

La première chose qui saute aux yeux, c’est que les dépenses publiques sont élastiques, c’est-à-dire que les gouvernements dépensent à peu près tout l’argent sur lequel ils peuvent aisément mettre la main.

Dans les années 2000, avec une économie et des transferts fédéraux en forte croissance, le gouvernement provincial nageait dans l’argent.

Or, plutôt que de faire des économies en prévision d’un ressac démographique que tous voyaient venir, nos dirigeants ont opté pour des baisses d’impôts et une orgie de dépenses. En santé, les dépenses par habitant ont augmenté au total de 99 pour cent.

Par contraste, les dépenses de santé ont progressé six fois plus lentement depuis 2010. Derrière ce ralentissement spectaculaire se trouvaient une économie et des transferts fédéraux anémiques. Confrontés à d’imposants déficits, à une dette galopante et à la perspective désagréable d’augmenter les impôts, les gouvernements successifs se sont montrés beaucoup plus parcimonieux.

Une autre tendance que l’on remarque aisément, c’est que ce le Nouveau-Brunswick n’est pas une île quand cela vient aux dépenses de santé. Ce qui se passe ailleurs au pays a une grande influence sur combien le Nouveau-Brunswick finit par dépenser.

La trajectoire future des dépenses de santé dans l’ensemble du Canada est très difficile à prévoir. D’une part, avec des pénuries de personnel qui s’aggravent et une demande de soins qui ne cesse de s’accroître, la concurrence entre les provinces pour attirer et retenir les professionnels de la santé pourrait bien s’intensifier. D’autre part, comme la plupart des provinces font face à des défis financiers majeurs, leur capacité d’accélérer les dépenses sans hausses d’impôts est limitée.

Le risque, c’est que pour gagner les élections, les politiciens des provinces mieux nanties se mettent à dépenser bien davantage en santé. Dans le passé, le Nouveau-Brunswick n’a eu guère le choix que de faire de même lorsque cela s’est produit. Cette fois-ci, il ne sera pas en mesure d’emboîter le pas.

En ce sens, l’avenir financier du Nouveau-Brunswick et celui de ses soins de santé ne sont plus entre ses mains, mais plutôt entre celles des provinces mieux nanties.

Ottawa devrait reconnaître cette réalité. Son financement pour la santé devrait non seulement tenir compte de notre population qui vieillit plus rapidement qu’ailleurs au pays, mais aussi du fait que notre gouvernement ne peut tout seul financer une nouvelle escalade des dépenses.

Le budget du 19 avril nous laissera-t-il entendre qu’Ottawa comprend cet état de fait? Ne retenez pas votre souffle.