Votre télé sur le net – 1er mai

J’ai vu pour vous

Shadow and Bone (Netflix)

Plusieurs avaient qualifié cette série pour jeunes adultes de «nouveau Game of Thrones». Il faut dire que les comparaisons entre les deux oeuvres sont nombreuses, à commencer par le fait qu’elles sont adaptées d’une série de romans fantastiques, qu’elles portent sur un royaume nordique fictif géographiquement divisé et en guerre, et que le fantastique y occupe une place importante. Dire que l’écrivaine Leigh Bardugo s’est fortement inspirée des écrits de George R. R. Martin ne serait donc pas exagéré. Mis en ligne il y a une semaine, la série télévisée porte sur une jeune femme (Jessie Mei Li) qui a tout d’ordinaire, jusqu’à ce qu’elle découvre qu’elle possède un pouvoir unique qui pourrait ramener la paix dans le royaume. Je vous épargne les nombreuses sous-intrigues et la très compliquée (et parfois incompréhensible) situation géopolitique de cet univers. Une fois que l’auditeur est parvenu à démêler la quinzaine de personnages principaux, toutefois, il embarque dans une aventure pleine d’intrigues, de rebondissements, de romance et d’action. Pensez à une version beaucoup plus grand public de Game of Thrones. Les personnages sont attachants et bien développés et il est facile de se laisser emporter par l’histoire. J’ai d’ailleurs beaucoup aimé les six premiers épisodes (les deux derniers m’ont un peu laissé sur ma faim…). Les créateurs de la série ont bâti un monde qui est à la fois familier et totalement original. On peut d’ailleurs dire la même chose de l’intrigue: on pense avoir vu tel ou tel aspect du scénario des dizaines de fois ailleurs jusqu’à ce que les scénaristes nous surprennent avec une idée originale. Shadow and Bone est donc une série qui gagne à être connue. À condition de persévérer après le beaucoup trop rempli premier épisode. (4/5)

À surveiller cette semaine

Star Wars – The Bad Batch (Disney+) (En ligne dimanche)

Cette nouvelle série d’animation de la saga Star Wars sera en mis en ligne lors du Jour de la Force. Il s’agit d’un spin-off de la série The Clone Wars. Elle met en vedette un bataillon de clones expérimentaux (et jugé défectueux) qui ont développé des habiletés spéciales.

Sortez-moi de moi (Crave) (En ligne vendredi)

Du contenu original et francophone sur Crave? C’est assez rare! Cette série québécoise de six épisodes est décrite comme un thriller psychologique. Elle met en vedette Pascal Bussière et Sophie Lorain et se déroule dans le milieu de la santé mentale.

Jupiter’s Legacy (Netflix) (En ligne vendredi)

Mark Millar est un des grands de la bande dessinée moderne. On lui doit notamment Kick-Ass, Superman: Red Son, Wanted et l’événement Marvel Civil War. L’Écossais a fondé sa propre maison d’édition, qui a été achetée par Netflix. Le film Jupiter’s Legacy est le premier fruit de cette collaboration. Il s’agit d’une grande fresque familiale sur les superhéros.