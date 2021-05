Le si joli mois de mai

Ce mois-ci, je célèbre ma 20e année de chroniqueur à l’Acadie Nouvelle! Et aujourd’hui, je célèbre mon 71e anniversaire de naissance. Je suis presque obligé de l’écrire en toutes lettres pour m’en convaincre moi-même!

Et pour ne rien vous cacher, je célèbre également le 59e anniversaire de ma communion solennelle! L’événement est d’autant plus gravé dans ma mémoire que les sœurs cuisinières de l’orphelinat avaient eu la délicatesse d’offrir aux jubilaires un gâteau en forme d’Agneaudedieu.

J’ai mangé la tête en deux bouchées, croyant ainsi me rapprocher plus vite du Bondieu. Déjà un péché d’orgueil le jour de ma communion solennelle! Sans oublier la gourmandise. Si j’étais mort ce jour-là, j’aurais pu finir en enfer!

C’est une chance que je sois toujours en vie, et que je m’en confesse publiquement, ça pourrait jouer en ma faveur quand j’entrerai au paradis.

***

Je pense souvent au paradis. Est-ce que ça existe vraiment? Et si oui, ça ressemble à quoi?

Juste avant de mourir, l’an dernier, mon frère Gérald m’a dit: «J’ai hâte de voir si c’est grand, le paradis», presque sur le ton de la blague, la blague essoufflée d’un homme arrivé au bout de sa vie, cherchant à camoufler, par cette fausse légèreté, la peur de cet inconnu qui l’aspirait à ce moment vers l’éternité.

C’est toute sa vie que racontait cette ultime question lancée dans l’infini. Tout son questionnement, tout ce pour quoi il avait bourlingué en militaire, dévoré des livres en historien autodidacte, bâti des certitudes en chauffeur de taxi.

Elle contenait toutes ses hantises, ses folies, ses amours, ses tragédies.

Et toute son espérance. Celle des retrouvailles de sa femme et de son fils, et de tant d’autres qu’il allait rejoindre en se laissant doucement emmailloter dans un sédatif apaisant comme l’amour. Un état de grâce.

Si le mot grâce a un sens, c’est dans le mot amour qu’il faut le chercher.

***

Quand je pense au paradis, j’essaie de me défaire des images vieillottes dont m’ont imprégné mes tuteurs, eux-mêmes dépositaires d’une transmission remontant au Moyen-Âge, où l’on voit des saints en rangs d’oignon chantant à tue-tête des Alléluias en grégorien sous des têtes de chérubins ailés se balançant dans le vide au-dessus de la table d’honneur du Bondieu.

Ne manque plus qu’Ève, à l’entrée, distribuant des pommes aux nouveaux arrivants.

Le paradis, c’est peut-être tout simplement un atome «d’amour» en état de grâce qui virevolte comme un feu follet dans la nuit de l’éternité, comme le pensait Épicure. Qui sait?

On verra bien. Mais pour les plus étrivants d’entre vous, affables lecteurs zé lectrices affabulées, sachez que je pourrais revenir vous chatouiller les orteils dans votre sommeil, comme on disait dans ma jeunesse, ce qui m’a forcé, des années durant, à dormir chaussé de borgamaux!

***

Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, aujourd’hui, alors que ce que je tiens à dire c’est qu’avoir 71 ans ça me déconcerte, tant je suis habitué à vivre dans ma tête comme si j’en avais la moitié moins.

Et c’est pourquoi je suis toujours étonné de saisir, dans le regard d’un interlocuteur, qu’il me regarde comme on regarde un homme mûr, alors que ma tête de linotte est trente ans plus jeune.

Oui, on dit que la jeunesse est dans le cœur. Et le grand communicateur Jacques Séguéla dit: «la vieillesse commence lorsque les regrets l’emportent sur les rêves».

S’il dit vrai, j’ai encore bien de la jeunesse en réserve!

***

Mais, soyons francs, c’est aussi à cet âge redoutable que les gens commencent à parler de leurs maladies. Presque pas un «ça va?» sans entendre un «ah! mes jointures». Ça aussi, ça me déconcerte.

Et la question qui tue: pis, toé, la santé?

Naturellement, il y a des proches à qui l’on peut confier ses bobos secrets, mais de là à devenir l’objet d’une inquisition tous azimuts de tout un chacun, là, je mets le pied à terre – délicatement, à cause de mes cors. Ou je dis «non» – faiblement, à cause de mes poumons usagés. Ou je gronde – doucement, pour ne pas brusquer mon cœur magané.

Voilà pourquoi vous ne m’entendrez jamais parler de mes maladies!

Sauf si mon nez qui s’allonge à vue d’œil m’oblige à le faire un jour, sous peine de brûler en enfer.

***

Parlant de chaleur, il y a aussi la chaleur humaine qui se dégage du chaudron magique où bouillonnent les bonnes intentions de tant et tant de personnes! Comme vous!

Et je voudrais vous remercier de m’endurer, depuis vingt ans. De me suivre dans mes éclats de voix, dans mes phrases alambiquées, dans mes mots biscornus, dans mes propos survoltés.

Au fil des ans, cette chronique est devenue un élément essentiel de ma vie. C’est comme si je refaisais ma communion solennelle devant vous toutes les semaines!

Certes, nous ne sommes pas face à face, dans des discussions ébouriffées; nous sommes dans le silence des mots imprimés.

Il y a des voix qu’on n’entend qu’à la radio, comme il y a des voix qu’on ne lit que dans les journaux. Je suis de celles-là.

***

C’est un joyeux défi à entretenir, comme le petit Prince appelé à consacrer du temps à sa rose. Un défi à relever, souvent, quand le cœur flanche sous le poids des mots à dire ou à taire, des mots à trier pour ne pas choquer ou des mots à choisir pour bien provoquer.

Mais le fait de vous savoir à l’autre bout de mes pixels, à l’autre bout de mes mots, de vous lire dans vos courriels, de sentir votre présence flottant autour de ma pensée est un privilège dont je ne serai jamais assez reconnaissant envers la vie. Et envers mes patrons, bien sûr, que je salue amicalement. Merci!

Et tout cela a lieu en ce joli mois de mai qui sent si bon le lilas. Incroyable!

Han, Madame?