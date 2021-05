La réforme de la loi 101 et nous

La semaine dernière, le ministre responsable de la langue française du Québec, Simon Jolin-Barrette, déposait son projet de loi très attendu visant la réforme de la Charte de la langue française, aussi appelée loi 101. Pour la première fois de son histoire, cette loi s’adressera en partie aux francophones hors Québec. Elle déclare que le Québec a une «responsabilité particulière» dans la francophonie canadienne en vertu de la langue et de l’histoire commune des francophones au Canada. Or, bien qu’étant pétri de bonne volonté, ce projet de loi pourrait avoir des impacts aussi néfastes qu’inattendus.

D’une part, le projet de loi émet le désir d’offrir aux étudiants francophones des autres provinces la possibilité de s’inscrire dans des programmes postsecondaires en français au Québec, si le programme en question n’est pas offert dans leur province d’origine, et de bénéficier des mêmes frais de scolarité que les étudiants québécois.

Pour donner une idée de l’écart, une année scolaire de deux sessions à temps plein à l’Université de Moncton coûtait cette année 6937$. À l’Université du Québec à Montréal, les frais s’élevaient à 2623$. Autrement dit, pour les étudiants provenant de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard, ou de Terre-Neuve-et-Labrador, il deviendra soudainement beaucoup plus tentant de «sauter la clôture» vers le Québec que de rester en Acadie. Et parmi ceux qui partent, combien reviendront après leurs études?

D’autre part, on apprenait avec surprise mardi que le premier ministre Justin Trudeau acceptait la prétention du gouvernement du Québec de modifier unilatéralement sa partie de la constitution en y ajoutant deux dispositions: «Les Québécoises et les Québécois forment une nation» et «Le français est la seule langue officielle du Québec [et] la langue commune de la nation québécoise».

La perspective d’une province qui enchâsserait, seule, son statut linguistique dans la constitution devrait suffire à sonner l’alarme chez les francophones du Nouveau-Brunswick. La province pourrait-elle, à son tour, modifier son statut linguistique constitutionnel? Puisque l’article 16.1 reconnaissant l’égalité des deux communautés de langue officielle fut enchâssé avec l’aval de la Chambre des communes et du Sénat en 1993, le gros bon sens porterait à croire qu’il faudrait qu’Ottawa accepte qu’une nouvelle modification soit effectuée, mais les propos du premier ministre sèment néanmoins le doute. Il ne faudrait d’ailleurs pas se surprendre si d’autres provinces entrent dans la mêlée pour contester cette modification constitutionnelle.

Enfin, cet exercice d’affirmation politique de la part du Québec pourrait créer un ressac auprès des francophones hors Québec. Soyons clairs: la majorité des mesures retrouvées dans le projet de loi pour protéger le français sont loin d’être radicales, bien que suscitant certaines inquiétudes auprès des Anglo-Québécois. Cependant, la perspective d’un débat constitutionnel sur la question linguistique pourrait amener les autres provinces à se braquer contre le Québec… et chemin faisant, contre leurs propres communautés francophones.

Bref, ce projet de loi pourrait faire des vagues jusque chez nous. Il faudra suivre ce débat de près dans les prochains mois et rester vigilant.