Dialogue de sourds

Radio-Canada Acadie annonçait cette semaine, non sans fierté, le lancement, dès la rentrée prochaine, d’une émission radio d’information de fin de journée produite à Halifax. Nathalie Geddry animera cette émission et j’en suis ravie pour elle. Contente aussi pour la salle des nouvelles d’Halifax.

Ceci dit, je m’interroge: l’émission en provenance d’Halifax couvrira la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador et l’Île-du-Prince-Édouard. Le Nouveau-Brunswick gardera sa propre émission, Heure de Pointe Acadie, pour, comme le dit le communiqué, «se concentrer davantage sur l’actualité et les enjeux propres à cette province.»

Le communiqué vient d’ailleurs enfoncer le clou: «Radio-Canada souhaite mettre en avant-plan la voix des citoyens de ces provinces et accorder une attention particulière à l’actualité quotidienne, sociale et culturelle qui les distingue.» J’en conclus que, jusqu’à présent, nos voix étaient en arrière-plan et que notre actualité ne se méritait qu’une attention secondaire.

Autrement dit, Radio-Canada Acadie se lance dans ce qui a si mal réussi à Montréal: compartimenter l’information pour s’assurer que les Montréalais entendent parler d’eux, les Québécois de même et, surtout, que les gens et les nouvelles «d’ailleurs» restent bien à part, de leur côté. Après tout, ce n’est pas comme si ON s’intéressait aux autres!

Et moi qui croyait que nous formions une grande Acadie de l’Atlantique! Que les défis des pêcheurs de homard Pubnico intéressaient, par exemple, ceux de Shédiac, ou les artistes de la région Évangéline ceux et celles de la Péninsule Acadienne. Et que «notre» Radio-Canada y croyait aussi. Je suis bien sensible dira la direction de Radio-Canada Acadie, «lisez le communiqué» ajouteront-ils, car «les deux émissions seront invitées à collaborer étroitement». Invitées, dites-vous? C’est pas fort. Un peu d’imagination aurait sans doute permis de trouver une autre formule.

En attendant, c’est ainsi que les dialogues de sourds commencent : en n’entendant que le son de notre propre voix, en ne confrontant plus notre réalité à celle des autres, en ne s’intéressant plus à leurs défis. Les réseaux sociaux nous coupent déjà de beaucoup de choses, alors si Radio-Canada s’y met aussi…