Un dernier tour de piste pour Olivier Labelle

En temps normal, les patins d’Olivier Labelle seraient accrochés sur un clou depuis déjà quelques semaines. À bientôt 36 ans, le 15 juillet, l’ex-attaquant de puissance du Titan d’Acadie-Bathurst a plutôt décidé d’effectuer un dernier tour de piste en paraphant une entente d’une saison avec les Scorpions de Mulhouse, dans la Ligue Magnus.

Pour tout dire, Labelle croit avoir encore quelques bonnes années de hockey devant lui. Il faut dire que malgré son style robuste, le hockeyeur de Saint-Eustache a su prendre soin de son corps.

Il n’est plus le jeune adulte un brin grassouillet qui remplissait le filet et terrorisait les défenseurs adverses à 20 ans. Non seulement il s’entraîne sérieusement, mais il a également appris à mieux se nourrir.

La décision de mettre un terme à sa carrière de joueur relève plutôt de son envie de passer plus de temps auprès de son épouse Jennifer qui, estime-t-il, s’est déjà suffisamment sacrifiée afin de lui permettre de vivre son rêve.

«Je veux juste avoir une dernière chance de remporter un championnat avant de faire ses adieux pour de bon, a-t-il révélé en entrevue téléphonique, mercredi après-midi. Ma dernière saison à Bordeaux devait être ma dernière, mais la COVID-19 a tout gâché. Ça n’a pas été une vraie saison puisqu’il n’y a pas eu de séries éliminatoires. Je ne voulais pas terminer ma carrière de cette façon.»

«C’est d’ailleurs Jennifer qui m’a encouragé d’en jouer une dernière. Elle a pourtant déjà fait tellement de sacrifices. Pendant la saison de hockey, elle fait la navette entre la maison à Reading et les endroits où je me trouve pour jouer. Elle vient me voir une fois ou deux pour de courtes périodes de temps pendant la saison. J’aimerais désormais investir davantage de temps sur notre famille. Nous aimerions aussi avoir des enfants à un moment donné», explique le rouquin de 5 pieds 11 pouces et 205 livres.

L’art de la mise en échec

Depuis qu’il s’est taillé un poste avec le Rousseau de Laval-Laurentides-Lanaudière (midget AAA) en 2000-2001, Olivier Labelle a disputé 1346 matchs de hockey, séries éliminatoires incluses.

S’il a su tenir son bout sur le plan offensif, comme en témoignent ses 482 buts et 562 passes pour 1044 points, il a également passé beaucoup de temps au banc des pénalités. Au cours des 21 dernières années, les arbitres l’ont puni pour 2784 minutes, soit l’équivalent de 46,4 heures.

Ces chiffres l’ont fait pouffer de rire. Et quand je lui ai demandé de me dire d’où lui est venu l’envie de devenir un attaquant de puissance, il soutient n’en avoir aucune idée.

«C’est une bonne question, mais franchement je ne sais pas trop, raconte celui qui assure que les Brendan Shanahan, Keith Tkachuk, Owen Nolan et autres Shayne Corson de cette époque n’ont jamais été une source de motivation. L’art de donner une bonne mise en échec, c’est venu naturellement chez moi. Aussitôt que j’ai réalisé que peu de joueurs étaient en mesure de jouer ainsi, j’ai continué.»

«Les bagarres, elles, sont venues plus tard, note-t-il. C’était plus par nécessité. Dans mon temps (le terme le fait rire), ça s’est fait automatiquement en raison du style de jeu que je préconise. J’ai continué pour tenter d’atteindre la Ligue nationale. C’était mon rêve et j’étais prêt à tout faire pour y arriver.»

Après une ultime tentative de l’auteur de ces lignes, Labelle finit par accepter la théorie comme quoi c’est son corps et son cerveau, excités tous deux par la charge d’adrénaline de la première mise en échec, qui ont finalement décidé pour lui.

«C’est exactement ça, s’esclaffe-t-il. Parce que moi, mon idole c’était Patrick Roy. Et à part mon désir de gagner, mon style de jeu n’a rien avoir avec lui.»

Malheureusement pour l’Eustachois, il n’est jamais parvenu à disputer un match régulier dans la LNH. Il s’agit d’ailleurs du seul regret de sa longue carrière.

Heureusement que John Chabot, alors entraîneur adjoint avec les Islanders de New York sous les ordres de Ted Nolan, lui a obtenu une invitation au camp de l’équipe en 2007. Le camp avait même eu lieu au Colisée de Moncton et il a ainsi pu disputer deux matchs préparatoires.

«J’ai fait mon chemin avec ce que j’avais, dit-il. Comme joueur, il me manquait sans doute un petit quelque chose dans plusieurs aspects du jeu pour atteindre la LNH, que ce soit au niveau de mon physique, de mon coup de patin et de mes habiletés. J’ai pourtant tout essayé. Avec le recul, j’aurais peut-être dû parfois tourner à gauche au lieu d’aller à droite, ou vice versa.»

«La LNH, c’est le seul objectif que je n’ai pas réussi. J’aurais vraiment aimé disputé au moins un match. Comme on dit, j’aurais aimé prendre une tasse de café dans la LNH. En même temps, il n’y a rien qui arrive pour rien. Les circuits mineurs m’ont quand même mené à Reading, où j’ai rencontré ma femme Jennifer. Reading est depuis devenu mon chez-moi», révèle-t-il.

Reading est tellement devenu son chez-soi que c’est lui qui détient les records pour le plus grand nombre de buts dans l’histoire des Royals en saison régulière (128) et en séries éliminatoires (16).

Et qu’est-ce qu’on peut souhaiter à Olivier Labelle pour sa dernière saison?

«Un championnat, rétorque-t-il aussitôt. Ça ne sera pas facile avec des équipes comme Grenoble ou Rouen qui opèrent avec des gros budgets et qui sont les grandes favorites pour tout gagner dans la Ligue Magnus. Mais nous allons quand même essayer de causer la surprise.»

«En passant, si j’ai accepté l’offre des Scorpions, c’est beaucoup parce qu’Alexandre Gagnon y est l’entraîneur. Alexandre, c’est un ami de longue date et il vient comme moi de Saint-Eustache. Alors quand Alexandre m’a approché, j’ai immédiatement arrêté de magasiner ailleurs. La présence dans l’alignement de Jonathan Lessard, lui aussi un ancien Titan et originaire de Saint-Eustache, a également joué dans ma décision. Gagner le championnat avec eux, ce serait comme un conte de fée. Je donne justement un coup de main à Alexandre pour tenter de trouver des joueurs», indique-t-il.

Et devinez quoi, parmi les joueurs que Labelle tente de convaincre, il y a un certain Olivier Galipeau, un autre ancien du Titan.

En bref…

Au fil des années, le parcours d’Olivier Labelle lui a permis de se retrouver dans le même vestiaire que plusieurs hockeyeurs de grand talent. Parmi ceux-ci, on retrouve Maxim Lapierre, Marc-Antoine Pouliot, Philippe Dupuis, Steve Bernier, Maxime Talbot, David Krejci, Mathieu Perreault, Marc Méthot, Kyle Okposo, Blake Comeau, Frans Nielsen, Mike Comrie, Bill Guerin, Gordie Dwyer, Miroslav Satan, Mike Sillinger, Bryan Berard, Chris Simon, Bruno Gervais, Brendan Witt, Rick DiPietro, Marc-André Bergeron, Tim Jackman, Andrew MacDonald, Mike Keane, Cory Schneider, Jordie Benn, Brad Marchand, Adam McQuaid, Antoine Roussel, Kevin Poulin, Thomas Vanek et Yanni Gourde. Mais si vous lui demandez qui est le joueur le plus talentueux avec qui il a eu la chance de jouer, il vous répondra Patrice Bergeron. «J’ai eu la chance de jouer avec Patrice pendant quatre été consécutifs dans les ligues d’été quand nous étions d’âge atome et pee-wee. Nous avions tout un groupe d’ailleurs avec Max Lapierre, Marc-Antoine Pouliot, Steve Bernier, Kevin Asselin et Sylvain Michaud devant les buts. Nous n’avons pas perdu souvent», se souvient-il en riant…

À l’instar des Joe Thornton, Brent Burns et autres Jordie Benn, Olivier Labelle se distingue par sa grosse barbe rousse qu’il porte pendant les saisons de hockey. «Je porte la barbe depuis mes 29 ans. Par contre, je n’ai pas le choix de la raser l’été parce que ma femme n’aime pas ça. J’ai eu beau lui dire que c’était une protection pour mon visage, ça ne fonctionne pas», confie-t-il avec humour…

Même si le Colisée de Québec lui a permis de vivre parmi ses plus belles aventures, il n’en demeure pas moins que c’est l’amphithéâtre où il a vécu parmi ses plus grandes déceptions. «J’ai eu l’occasion de représenter le petit Canadien deux ans de suite au Tournoi international pee-wee et je me souviens y avoir perdu deux matchs crève-cœur. C’est aussi au Colisée de Québec que nous avons perdu en finale du tournoi de la coupe Memorial contre les Rangers de Kitchener en 2003. Et, finalement, c’est au Colisée de Québec que nous avons été éliminés par les Remparts en demi-finale en 2006», se remémore Labelle avec un soupçon de tristesse dans la voix…

Questionné sur les récentes révélations de Guillaume Latendresse au sujet de transactions qui auraient permis au Titan de faire l’acquisition de lui et son frère Olivier pendant la saison 2005-2006, Olivier Labelle s’est aussitôt exclamé: «Nous aurions pu certainement rivaliser davantage avec (Alexander) Radulov», souligne-t-il avec humour. Rappelons que la vedette des Remparts de Québec avait inscrit pas moins de 19 points (10-9) lors des sept duels de cette série demi-finale qui avait nécessité la limite de sept matchs…

Parlant justement de cette série contre les Remparts, Labelle rappelle avec justesse que le hockey néo-brunswickois est passé à une victoire près de vivre ce qui aurait été un moment historique. «J’aurais tellement aimé vivre ça. Avec la rivalité qu’il y avait entre les deux équipes, ça aurait été fou. Ça aurait été historique. Je voulais d’autant plus vivre ce moment que mon grand ami Philippe Dupuis jouait pour les Wildcats. Ç’a été une belle occasion ratée», note-t-il…

Si Olivier Labelle a eu la chance de remporter deux coupes du Président avec les Olympiques de Gatineau (2003 et 2004), il estime toutefois que c’est sa saison à Bathurst qui lui a permis d’aspirer à une carrière professionnelle. «J’ai eu des belles saisons avec les Olympiques, mais j’ai toujours considéré que c’est ma saison à Bathurst qui m’a ouvert les portes du hockey professionnel. Ma saison de 50 buts m’a permis de gagner beaucoup de confiance», dit-il…

Seulement quatre joueurs du Titan d’Acadie-Bathurst sont parvenus à marquer au moins 50 buts en une saison. Olivier Labelle et Mathieu Roy ont été les deux premiers en 2005-2006 avec 50 réussites chacun. Thomas Beauregard a suivi dès l’année suivante avec 71 filets, un record d’équipe qui n’est probablement pas à la veille d’être battu. Enfin, pendant la saison 2011-2012, comme Labelle et Roy l’ont fait avant lui, Zach O’Brien a arrêté le compteur à 50 buts…

Olivier Labelle opère depuis 2013 une école de hockey qui porte son nom à Saint-Eustache. Ses amis Alexandre Gagnon et Maxime Lalande l’ont par ailleurs aidé à lancer ce beau projet qui ne cesse de grandir. «C’est devenu bien plus qu’une école de hockey avec le temps. Nous opérons maintenant à longueur d’année grâce à notre équipe d’entraîneurs. Et nous avons d’autres idées pour la faire grandir au cours des prochaines années», indique-t-il. Parmi les entraîneurs qui viennent régulièrement donner un coup de main pendant l’été, on retrouve des bonshommes comme Olivier Galipeau, Jonathan Bernier, Derick Brassard, Alexis Lafrenière, Jonathan Huberdeau, Julien Gauthier, Nathan Légaré, Francis Perron et Charles Hudon…

Olivier Labelle a appris avec tristesse le mois dernier le décès de Raymond Allain, où il a séjourné comme pensionnaire pendant sa saison à Bathurst en 2005-2006. «J’apprécierais si tu pouvais écrire que j’offre mes sympathies à Madame (Rolande) Berthelot pour son mari», dit-il. C’est fait…