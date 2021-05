Army of the Dead: divertissant à défaut d’innover

Dave Bautista interprète le personnage de Scott Ward dans Army of the Dead (Netflix). - Gracieuseté

Si vous avez vu un film de zombies, vous les avez tous vus, ou presque. Le cinéaste Zack Snyder s’est quand même attaqué au genre dans Army of the Dead (Netflix). Le résultat: un film divertissant, mais pas le moins du monde innovateur.

Des zombies ont pris le contrôle de Las Vegas. La ville a été emmurée pour éviter la propagation et elle sera la cible d’une petite bombe nucléaire dans quelques jours.

Flairant la bonne affaire, un homme un peu louche embauche une équipe afin de voler la chambre forte d’un casino. L’enjeu: 200 millions $.

Menée par un cuisiner bourru (Dave Bautista), la petite troupe pénètre dans la ville du pêché. Une confrontation avec le zombie alpha (et son tigre…), l’agenda apocalyptique d’un membre de l’équipe et le lancement devancé du missile nucléaire vont toutefois contribuer à rendre la mission un peu plus difficile de minute en minute.

Un ADN chargé

Quand je vois un film, j’aime bien prendre une petite note quand une scène me fait penser à une séquence semblable que j’ai vue dans un autre film.

Après mon visionnement de Army of the Dead, je ne pense pas avoir déjà vu mon cahier plus rempli…

L’ADN du film de Zack Snyder est pour le moins chargé. Son oeuvre est un mélange de Ocean 11 (2001), Kill Bill (2011), 28 Days Later (2002), Mad Max (1979), The Girl with All the Gifts (2016) et, évidemment, l’ancêtre de tous les films de zombie, Night of the Living Dead (1968), du grand George A. Romero.

Est-ce une mauvaise chose en soi? Non, si vous avez aimé ces classiques. Oui, si vous êtes à la recherche d’un peu d’originalité.

Un peu de tout

Même s’il est très prévisible et peu innovateur, Army of the Dead demeure un film intéressant.

C’est un mélange d’humour, de tension, d’entrailles sanguinolentes et de moments attendrissants mieux écrits que dans la moyenne des films du genre.

L’oeuvre est aussi grotesque par moment, ce qui sied bien à Snyder, qui est tombé dans le piège de se prendre beaucoup trop au sérieux dans la dernière décennie.

Parlant de Snyder, il a moins recours qu’à l’habitude aux images de synthèse – un bon point pour lui -, mais il pêche encore par excès de longueur – le film aurait pu être amputé d’une bonne demi-heure.

La révélation est toutefois Dave Bautista (Drax dans Guardians of the Galaxy).

L’ancien lutteur ne remportera jamais un Oscar, mais la nuance de son jeu m’a étonné et impressionné en plusieurs occasions.

Bref, il y en a pour tous les goûts dans Army of the Dead. Si vous aimez le genre, vous ne serez probablement pas déçus.

(Trois étoiles et demi sur cinq)

The Woman in the Window: meurtre en confinement

Amy Adams, à sa fenêtre, dans une scène de The Woman in the Window (Netflix). – Gracieuseté

Si vous en avez assez du confinement et des mesures de distanciation sociale, The Woman in the Window (Netflix) n’est vraiment pas le film idéal pour vous changer les idées…

Anna (Amy Adams) est agoraphobe. Elle est donc incapable de sortir de chez elle.

Elle vit enfermée dans son appartement new-yorkais et passe le temps en épiant ses voisins.

Elle a aussi la mauvaise habitude de mélanger (ses nombreux) médicaments et alcool…

Un jour, une nouvelle famille, les Russel, emménage en face de chez Anna.

Quelques jours plus tard, Jane Russell (Julianne Moore) passe chez Anna. Les deux femmes ont une belle conversation et se lient d’amitié.

Le lendemain, Anna entend un cri venant de chez ses nouveaux voisins. Elle se précipite à sa fenêtre et voit Jane être poignardée.

Affolée, Anna contacte la police, prend son courage à deux mains et se lance chez Jane. En chemin, elle est heurtée par une voiture.

Elle se réveille chez elle, entourée de deux inspecteurs, qui lui expliquent qu’elle a été victime d’une hallucination. Jane Russell est vivante et en parfaite santé.

Or, la Jane Russell (Jennifer Jason Leigh) que les policiers présentent à Anna n’est pas celle qui était passée chez elle quelques jours plus tôt.

Anna a-t-elle véritablement halluciné? Est-elle plutôt victime d’une blague macabre ou d’un étrange coup monté? À moins que quelqu’un ait quelque chose à cacher?

Décevant

Sur papier, ce film de l’excellent Joe Wright (Pride & Prejudice, Darkest Hour, Hanna) aurait dû être meilleur.

Wright fait le travail, sa cinématographie étant inspirée de nombreux classiques du genre, dont Rear View Window, d’Alfred Hitchock.

Adams, totalement transformée physiquement, est également excellente, tout comme la pléthore de comédiens de renom dans des rôles secondaires (notamment Moore, Gary Oldman et Wyatt Russell, que l’on a récemment vu dans Winter Soldier and Falcon).

Le film est de plus adapté d’un roman d’A.J. Finn qui a connu beaucoup de succès.

Malheureusement, l’ensemble est ennuyeux et le scénario est paresseux. L’oeuvre manque cruellement de rythme et, pire, on ne ressent aucune sympathie pour le personnage d’Anna.

L’ambiance est de plus étouffante, mais pas pour les bonnes raisons. C’est en effet une véritable torture d’être enfermé pendant 100 minutes dans un appartement mal éclairé en compagnie d’une femme qui n’a pas toute sa tête.

On se croirait revenu en phase rouge…

(Deux étoiles sur cinq)