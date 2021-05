Les Acadiens et la Révolution américaine

19 avril 1775, Lexington Massachusetts. Environ 700 militaires de l’armée britannique partent de Boston avec une mission: détruire les entrepôts d’armes des milices rebelles à Lexington et à Concord, non loin de là.

Les soldats britanniques se dirigent d’abord vers Lexington. Les miliciens, surnommés Minutemen, (car ils ont pris le serment d’être prêts à combattre à deux minutes d’avis) ont eu vent du mouvement des troupes et attentent leur arrivée.

Au lever du jour, les coups fusent. Ce sont les premiers tirs de la Révolution américaine.

Parmi les Minutemen de Lexington, on retrouve un Acadien, Pierre Robichaud. On peut dire qu’il était aux premières loges de l’Histoire.

La famille de Pierre avait été déportée d’Annapolis Royal (Port-Royal) au Massachusetts, alors qu’il n’avait environ que trois ans. Il était fils de Pierre Robichaud et de Marguerite Robichaud, petit-fils de Pierre et Marie-Madeleine Bourgeois et arrière-petit-fils de Prudent Robichaud, l’un des chefs acadiens de Port-Royal qui, aussi, entretenaient de bonnes relations avec les conquérants anglais.

Pierre était donc apparenté à Otho Robichaud (cousin de son père) et le père de celui-ci, Louis, également déportés au Massachusetts, mais dans des conditions favorables.

Après la guerre de Sept Ans, la plupart des membres de la famille Robichaud partent s’établir au Québec, comme bon nombre d’Acadiens déportés en Nouvelle-Angleterre. Mais Pierre et Joseph restent sur place.

Le prolifique historien et généalogiste acadien, Clarence J. d’Entremont, originaire de Pubnico-Ouest, en Nouvelle-Écosse, est celui qui a découvert la participation de Pierre Robichaud, ainsi que son frère Joseph, dans la guerre d’Indépendance américaine.

Dans les archives du Massachusetts touchant la période de la révolution, Clarence J. d’Entremont a trouvé l’inscription suivante: «Robeshaw, Peter, Wrentham (son lieu de résidence). Private, Capt. Oliver Pond’s Co. of Minute-men, witch marched on the alarm of April 19, 1775. Service 7 days.»

Il peut être surprenant de voir que son «service» n’avait été que de sept jours. Rappelons qu’il s’agissait ici de miliciens et non de soldats réguliers de l’armée. En août 1777, Pierre s’enrôle encore une fois dans une compagnie stationnée au sud de Boston. Il servira cette fois-ci au Rhode Island, colonie voisine du Massachusetts, pour une période de 23 jours. Un an plus tard, on retrouve Pierre dans une autre compagnie qui participera à une expédition, encore une fois au Rhode Island. Ce troisième et apparemment dernier enrôlement prend fin 21 jours plus tard.

Pierre Robichaud se mariera avec une fille du pays, Mary Ware, avec qui il aura une fille. Pierre mourra à l’âge de 31 ans, noyé lors d’un naufrage près de Lovells Island, une petite île dans le havre de Boston.

Quant à son frère Joseph, on n’a retrouvé qu’une seule participation à la guerre d’Indépendance, soit en décembre 1776, lui aussi au Rhode Island, pendant 23 jours.

Clarence J. d’Entremont rapportait aussi qu’un troisième Acadien, Basile Mius (dit Meuse ou Muse), s’est battu contre les Britanniques pour l’indépendance des États-Unis. Sa famille était originaire de Cap-Sable, en Nouvelle-Écosse, et avait été déportée au printemps 1756 au Massachusetts.

Âgé de 20 ans, Basile s’enrôle comme soldat en 1776 et fait partie de la défense des côtes de la colonie. Un peu plus d’un mois plus tard, il revient à la vie civile. En juin de la même année, il reprend du service à bord d’un sloop comme tambour. En septembre, il quitte à nouveau l’armée.

Des Acadiens en guerre en Nouvelle-Écosse

D’autres Acadiens vont également vouloir prendre – sans succès – le fusil contre la Grande-Bretagne, mais en Nouvelle-Écosse. Ces Acadiens se joindront à une tentative d’exporter la Révolution américaine au nord de la Nouvelle-Angleterre.

Cette rébellion avait été fomentée par John Allan et Jonathan Eddy, qui vivaient tous deux sur des terres saisies aux Acadiennes dans la région de l’isthme de Chignectou, non loin de l’ancien village acadien de Beaubassin. Ils avaient été aussi députés à la chambre d’Assemblée de la colonie.

Les deux hommes entretenaient des liens étroits avec des révolutionnaires du Massachusetts d’où ils étaient originaires. John Allan a tenté en vain de convaincre sa colonie d’origine et le Congrès continental de venir en aide à une expédition militaire contre la Nouvelle-Écosse.

Une prime ayant été offert par le gouvernement de la colonie pour sa capture, Allan va s’enfuir au Maine où Eddy était fin prêt à se mettre en marche avec entre 20 et 30 hommes seulement. Son intention était de faire tomber le fort Cumberland (l’ancien fort Beauséjour), puis de marcher sur Halifax.

En route, il incorpore de petites milices qui s’étaient formées, notamment à Maugerville, non loin de la future ville de Fredericton, ainsi que des autochtones et une compagnie de 22 Acadiens de la région de Memramcook, avec à sa tête Isaïe Boudreau.

Ironiquement, Jonathan Eddy avait participé à l’attaque du fort Beauséjour en 1755 sous les ordres de Robert Monckton.

Avec son groupe d’environ 180 hommes, Eddy arrive au fort Cumberland à la fin octobre 1776. Un nombre similaire de soldats leur fait face de l’intérieur. Après un siège d’un mois, ayant reçu des renforts d’Halifax, les militaires sortent du fort et attaquent la troupe de Jonathan Eddy. Celle-ci ne fait pas le poids et prend la fuite.

Imaginons la revanche sur l’histoire si ce groupe d’Acadiens qui ont participé au siège avait réussi à prendre l’ancien fort Beauséjour et à chasser les soldats britanniques.