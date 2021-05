Votre télé sur le net – 22 mai 2021

J’ai vu pour vous

Who Killed Sara? – Saison 2 (Netflix)

Plus tôt cette année, la très exubérante et excitante première saison de cette série mexicaine m’avait charmé. Je ne peux malheureusement pas en dire autant de la seconde (dont je n’ai vu que cinq des huit épisodes). On y retrouve les mêmes personnages, dont Alex qui, après avoir été emprisonné pour un meurtre qu’il n’avait pas commis (celui de sa soeur Sara), tente de se venger des vrais coupables. Dans la deuxième saison, Alex découvre un cadavre sur son terrain et doit maintenant identifier l’assassin sinon il risque retourner en prison. S’ajoute à l’intrigue deux soeurs manipulatrices, les ennuis psychologiques jusque là inconnus de Sara, les débuts d’un personnage important et… tous plein de liens familiaux qui frôlent le ridicule. Le tout ponctué de retours en arrière parfois difficiles à suivre. Une deuxième saison qui est de trop, si vous voulez mon humble avis. La recette de base était pourtant presque parfaite. Les créateurs ont tout gâché en voulant ajouter beaucoup trop d’inutile piquant. (2,5/5)

Money, Explained (Netflix)

À quel point connaissez-vous les rouages de base de l’économie? Je l’avoue, le sujet semble aride, mais grâce à cette petite série documentaire, vous pouvez en apprendre davantage sur le fonctionnement des cartes de crédit, des prêts étudiants et des économies pour la retraite, notamment. Chacun des cinq épisodes est court (22 minutes), mais surtout, très bien vulgarisé à l’aide de témoignages, d’infographies et d’animation. Malgré la lourdeur du sujet, je ne me suis pas ennuyé un seul instant. En fait, j’ai dévoré les cinq épisodes en une seule soirée! J’espère sincèrement qu’une deuxième saison est en chantier. (4/5)

À surveiller cette semaine

Friends: The Reunion – (Crave) (En ligne jeudi)

Pendant dix ans, les comédiens de Friends ont diverti toute une génération dans ce qui est peut-être le meilleur sit-com de l’histoire. Dix-sept ans après le dernier épisode, ils se retrouvent pour partager des anecdotes et retourner sur les lieux de tournage.

Cruella – (Disney+) (En ligne vendredi)

Si vous avez un peu d’argent de poche de côté (environ 30$, en plus de vos frais d’abonnement annuel), vous pouvez acheter un des films les plus attendus de l’année. Cruella met en vedette Emma Stone (La La Land) dans le rôle de la mégère qui souhaite transformer les 101 dalmatiens en un manteau de fourrure. Un film qui s’annonce gothique.

Panic – (Amazon Prime) (En ligne vendredi)

Cette série qui s’adresse aux adolescents se déroule dans une petite ville du Texas. Là, les finissants de l’école secondaire s’affrontent dans une série d’épreuves à la morale douteuse. L’enjeu: remporter suffisamment d’argent pour quitter ce trou paumé.