Donner vie à une statue

Le pape François nous entraîne dans un «marathon de prière» en ce mois de mai. Avec Marie en tête de peloton. Faisant le tour du monde, chaque jour conduit virtuellement les marathoniens dans un sanctuaire marial. Demain, l’unique étape canadienne: le sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine.

À travers la diversité des langues, des chants et des rites, ce marathon montre l’universalité de l’Église. Chaque peuple a sa manière de célébrer Marie. Pourquoi ne pas participer à l’activité en redécouvrant comment Marie est représentée chez nous? Dans nos lieux de pèlerinage, elle est invoquée comme l’astre de la mer. Symbolisée par l’étoile. Et aussi par une statue emblématique.

+++

À Grand-Pré, deux statues représentent l’épopée acadienne. La résilience de notre peuple a été coulée dans le bronze et taillée dans le marbre. La première statue accueille les visiteurs à l’entrée des jardins. La mythique statue de Évangéline est arrivée sur le site en 1920. Fabriquée dans des ateliers parisiens, ses origines nous lient à la mère patrie.

L’autre statue, celle de Notre-Dame-de-l’Assomption, a été dévoilée et bénie en 1923. Cette statue nous lie à un autre pays qui a influencé notre culture. Héritier de la civilisation romaine, l’Italie abrite un puissant symbole de l’unité entre les Églises: l’évêque de Rome, le pape. Ce sont des artistes de Padoue qui ont sculpté la statue de celle appelée déjà à l’époque «Reine de l’Acadie».

+++

Notre-Dame-de-l’Assomption est choisie comme patronne de l’Acadie en 1881, lors de la première convention nationale à Memramcook. Les travaux de Denise Lamontagne montrent que ce choix ne s’est pas fait sans heurts. Il témoigne du lien avec la France, consacrée à l’Assomption sous Louis XIII, et du désir de se distinguer des cousins québécois.

Pour représenter ce mystère de l’Assomption, les Églises orthodoxes ont des icônes célèbres sur la «dormition de Marie». Le catholicisme a ses statues. Puisque personne ne peut donner une description de l’assomption, contrairement à la Vierge de Lourdes décrite par Bernadette, il y a une variété de styles pour l’Assomption.

Parfois, Marie a les mains levées vers le ciel, d’autres fois tournées vers la terre; les traits de son visage la présentent à différents âges de la vie; elle est parfois accompagnée. Chaque église qui lui rend hommage la représente différemment.

Avant même la promulgation du dogme de l’Assomption en 1950, on a vu une uniformisation dans la statuaire. Cela s’est fait à partir d’une œuvre célèbre du peintre espagnol Murillo, l’Immaculée-Conception, qui se trouve au musée du Prado. Reproduite, copiée et imprimée des milliers de fois, cette image a nourri la prière des uns et inspiré l’engagement des autres.

Habituellement, la Vierge de l’Immaculée-Conception est représentée dans sa jeunesse, avec les yeux fixés sur terre où elle descend pour accomplir son œuvre. La Vierge de l’Assomption, quant à elle, représente souvent Marie au terme de sa vie, les yeux fixés vers le ciel, sa nouvelle patrie.

Or, sur la toile de Murillo, Marie fixe les yeux au ciel. Ce détail la rapproche de l’Assomption où Marie est élevée au ciel au moment de sa mort. De plus, Murillo place Marie sur un croissant de lune, entourée d’anges. La toile du peintre espagnol, bien qu’appelée Immaculée Conception, a des caractéristiques de l’Assomption. C’est probablement ce qui l’a fait choisir comme modèle par de nombreux artistes, y compris par les sculpteurs italiens de Padoue.

+++

Lors de l’aménagement de Grand-Pré, le Père André Cormier a voulu doter le site d’une statue en l’honneur de la patronne des Acadiens. Fort du succès de sa sollicitation pour l’église, son projet est ambitieux: il veut «la plus magnifique statue de Notre-Dame-de-l’Assomption de l’Amérique et peut-être du monde entier». Il ne lésine pas sur les moyens. Il la veut en marbre de carrare et sculptée par «les meilleurs artistes du monde qui se font fort d’en faire le plus beau chef d’œuvre d’art de l’Amérique, inférieure en rien aux œuvres des grands maîtres d’Europe».

Avec l’aide de la Société mutuelle l’Assomption (aujourd’hui Assomption Vie), il lance une compagne de financement. En plus d’amasser la somme nécessaire, la souscription fera connaître le site de Grand Pré à la diaspora acadienne. Il est légitime de voir ce Père Cormier comme un des grands bâtisseurs du site commémoratif.

+++

À Grand-Pré, Notre-Dame est belle! La jeune fille est gracieuse, élevée au ciel avec trois anges à ses pieds. Elle est imposante aussi: plus de deux mètres! Sur un socle presqu’aussi haut. Le regard tourné vers le ciel, sa tête est légèrement tournée vers les terres. Alors que la statue de Évangéline a le regard tourné vers la mer, comme pour rappeler à sa mémoire la déportation, Marie regarde de l’autre côté, pour montrer un recommencement possible.

Pour découvrir la statue de l’Assomption sur le site de Grand-Pré, il faut avancer, jusqu’à franchir le seuil de la porte de l’église. De l’extérieur, on ne voit rien. Il en est ainsi de nos jours. Pour découvrir la Vierge de l’Assomption et son influence sur la vie en Acadie, il ne faut pas rester sur le seuil: c’est de l’intérieur qu’on peut entendre battre le cœur de la mère.

Voici un passage de Robert Viau dans son étude sur «L’autel des Acadiens à l’Oratoire Saint Joseph». C’est ma manière de lui témoigner ma gratitude pour sa recherche qui a inspiré et nourri la mienne. Il écrit: «À côté d’Évangéline, la vierge profane, les Acadiens ont donc élevé une statue à leur patronne, la Vierge divine. Cette statue se trouve toujours dans l’Église-Souvenir de Grand-Pré et quiconque visite les lieux ne peut qu’être ému par la beauté de cette œuvre».