Les asperges: des légumes à déguster!

Vous hésitez à cuisiner les asperges? Voici des faits qui feront disparaître tout le mystère qui les entoure!

La reine du printemps!

Grande vivace printanière, l’asperge figure parmi les premiers légumes qui se pointent le bout du nez! On la récolte de la mi-mai à la fin de juin.

Blanches et violacées, pourquoi pas?

On connaît surtout les asperges vertes. Mais saviez-vous qu’il en existe aussi des blanches et des violacées?

Les asperges violacées sont de jeunes asperges cueillies avant qu’elles ne tournent au vert.

Quant aux asperges blanches, qui ont poussé sous un monticule de terre bien à l’abri des rayons du soleil, elles n’ont tout simplement pas développé de pigmentation verte ou chlorophylle.

De la fraîcheur au menu!

Pour des asperges fraîches, on choisit celles qui sont fermes, lisses et dont les bourgeons (les pointes) sont bien serrés.

Vite, au frigo!

Dès votre retour à la maison, placez les asperges dans un sac de plastique. Elles se conserveront ainsi une dizaine de jours au réfrigérateur.

Blanchiment et hop, au congélateur!

Avant d’entreposer les asperges au congélateur, on doit les blanchir de 4 à 5 minutes. Ensuite, on les plonge dans l’eau glacée pour en stopper rapidement la cuisson. On les assèche, on les place côte à côte (sans qu’elles se touchent) sur une tôle à biscuits. On les congèle, on les place ensuite dans un sac congélation, et enfin, on les remet au congélateur. Une fois décongelées, les asperges ont tendance à se défaire. Il sera donc préférable de les utiliser pour cuisiner par exemple un potage, une quiche ou un gratin.

Cuisson juste à point!

Pour conserver la belle couleur et le côté un peu croquant des asperges, on doit cesser la cuisson dès qu’elles passent au vert vibrant. Si on prolonge beaucoup trop la cuisson, elles deviendront molles et verdâtres. Pour assurer une cuisson uniforme, on choisira des asperges de même grosseur.

On les casse en deux!

Contrairement aux bourgeons (aux pointes), qui sont très tendres, le bout de l’asperge est très fibreux et coriace. Pour se débarrasser de la partie non comestible, on tient le corps de l’asperge d’une main et le pied de l’autre, et on plie. Par magie, elle se cassera à la jonction de la partie dure et de la partie tendre.

Urine malodorante? Pas de panique!

Si vous remarquez que votre urine sent particulièrement mauvais après avoir consommé des asperges, sachez que c’est tout à fait normal. Cette mauvaise odeur est provoquée par une réaction chimique qui se produit au cours de la digestion.

Peu caloriques!

La forte teneur en eau de l’asperge explique pourquoi elle fournit très peu d’énergie, soit trois (3) calories par turion cuit. Le turion est la partie comestible de la longue tige de l’asperge.

Dix recettes au menu!

Si vous souhaitez connaître tous les secrets des asperges, y compris la manière de les planter, de les récolter et de les cuisiner, vous trouverez en ligne de très belles vidéos bien claires à ce sujet.

Bonnes découvertes!