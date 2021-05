Du fond du cœur, merci

Au moment où nos voisins républicains (décidemment ils ne lâchent pas!) nous donnent à voir l’aspect le plus vil et le plus détestable de la politique, je viens aujourd’hui remercier toutes celles et tous ceux qui se sont présentés en politique municipale au Nouveau-Brunswick et ceux et celles qui sont allés voter.

Je ne vis pas dans cette province, vous le savez, et pourtant les résultats de ces élections m’ont touchée directement.

J’ai d’abord été immensément réconfortée dans ma foi en l’Humanité en voyant la quantité de personnes disposées à s’engager dans le plus exigeant des paliers politiques: sa ville, son village, sa communauté: là où une vision ne suffit pas, où les canalisations qui fuient et les chiens qui aboient comptent souvent plus que l’idéal politique. Que des gens soient prêts à consacrer leur temps, leur énergie, sans aucun retour dans la majorité des cas, à ce travail à haut risque, devrait être une leçon pour tous ceux qui hurlent aux politiciens «pourris» depuis le confort de leur Lazy-Boy.

Et que dire des résultats? Ils forment un hymne à l’équité, à l’inclusion, à la diversité et donnent un coup de pied aux idées préconçues sur l’étroitesse d’esprit de certains segments de la population: la ville de Saint-Jean a élu sa première conseillère municipale musulmane, Shippagan a élu le premier maire noir de la province – encore bravo Kassim! –, le village de Grande-Anse a choisi un conseil municipal entièrement féminin, tout comme les trois grandes villes du Nouveau-Brunswick sont maintenant dirigées par des femmes.

J’ai aussi été très touchée par l’électorat. Parce qu’en dépit de ceux qui qui inondent nos réseaux sociaux d’injures contre ceux et celles qui ne parlent pas, ne pensent pas, ne prient pas «comme eux», à tel point qu’on finit par croire que ces bornés sont légions, il est évident, au regard de ces résultats, que la vaste majorité des gens est sensible aux idéaux de tolérance, de mosaïque culturelle, d’inclusion, de bonne volonté et d’humanisme. Et ça… comme dit la publicité, ça n’a pas de prix!