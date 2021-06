votre télé sur le net – 5 juin 2021

J’ai vu pour vous

Panic (Amazon Prime)

D’un point de vue de parent, Panic me donne froid dans le dos. Je crains que cette série, dans laquelle des finissants du secondaire s’affrontent dans une série d’épreuves dangereuses afin de gagner des milliers de dollars, donne des idées à nos jeunes. D’un point de critique, c’est une série correcte, sans plus. Fortement inspiré des séries Riverdale et Outer Banks, ainsi que de la saga de films Hunger Games, Panic repose davantage sur ses quelques moments de tension que sur un scénario solide. L’histoire d’amour et l’intrigue principale (qui va remporter la cagnotte?) sont assez prévisibles alors que l’intrigue secondaire – qui prend de plus en plus de place à mesure que la série avance – est brouillonne et, par moment, impossible à suivre. Le jeu des comédiens est de plus inégal, sans compter que certains sont beaucoup trop âgés pour qu’on croie qu’ils sont des ados. Bref, c’est un peu amateur tout ça. (2,5/5)

Friends: The Reunion (Crave)

Friends a été un des plus grands phénomènes culturels de notre époque. De 1994 à 2004, des millions de spectateurs se rassemblaient devant leur téléviseur, chaque semaine, pour suivre les tribulations sentimentales et professionnelles d’un groupe de six amis new-yorkais. Dans le cadre d’une émission spéciale produite par HBO, les six vedettes de l’émission se sont retrouvées sur un plateau pour la première fois en 17 ans. Les émotions étaient évidemment palpables, alors que les interprètes de Joey, Monica, Chandler, Rachel, Phoebe et Ross se sont prêtés à une séance de questions et à des relectures de scènes marquantes, tout ça dans les décors originaux de la série. J’étais un public gagné d’avance. Je crois avoir vu chacun des 236 épisodes de Friends au moins dix fois. Pas besoin de vous dire que ce spécial d’une durée de 104 minutes m’a beaucoup touché. J’ai eu l’impression de retrouver de vieux amis et je n’aurais jamais voulu que l’émission s’achève. Les puristes vont adorer. Le moment fort de l’émission selon moi: une courte, mais inspirante conversation entre Lisa Kudrow (Phoebe) et Lady Gaga qui m’a donné des frissons. (4/5)

À surveiller cette semaine

l LOKI – (Disney+) (En ligne mercredi)

Si vous connaissez l’univers cinématographique Marvel, vous connaissez Loki (Tom Hiddleston), un vilain au sens de l’humour douteux. Cette série se déroule après les événements du plus récent film de la franchise, Avengers: Endgame (2019).

Awake – (Netflix) (En ligne mercredi)

L’interprète de Jane (Gina Rodriguez) dans Jane the Virgin dans un film tourné par Mark Raso (Copenhagen et Kodachrome)? Intéressant! Le film se déroule à une époque où les humains ne parviennent plus à dormir – et où les technologies sont obsolètes.

Lupin – Saison 1, partie 2 – (Netflix) (En ligne vendredi)

Omar Sy est de retour dans le rôle du gentleman cambrioleur. Cette deuxième partie reprend exactement où la première se terminait alors qu’Assane (Sy) tente d’exposer le criminel Hubert Pellegrini. Succès surprise en janvier, les attentes sont maintenant élevées.