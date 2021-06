La lecture: une expérience transformatrice

«La lumière est dans le livre, laissez-le rayonner.» – Victor Hugo

Les livres ont le pouvoir d’ouvrir notre esprit, de toucher notre cœur, de recadrer notre perspective, de nous instruire, de nous faire rêver, de susciter des émotions, de transformer nos perceptions, de stimuler notre créativité, de nous transmettre l’histoire de l’humanité et bien plus encore!

Du calme, Mélanie, respire…

En somme, la lecture nous transporte dans un autre univers tout en nous poussant à explorer notre propre univers intérieur.

Par bonheur, les livres sont plus accessibles que jamais. La bibliothèque publique détient une source intarissable de ces instruments de liberté. On y trouve également des livres numériques et des livres audio. Un bon livre audio peut même rendre le ménage agréable. Ou tolérable du moins…

Aujourd’hui, je partage avec vous une liste de livres qui ont profondément marqué ma vie.

– La simplicité volontaire, plus que jamais de Serge Mongeau: Cette lecture m’a fait réfléchir longuement sur mon rapport à la consommation et comment vivre autrement.

– Un retour à l’amour de Marianne Williamson: Ce livre est une réflexion sur l’ouvrage Un cours en miracles (que je lis depuis deux ans sans l’avoir terminé) qui prône le recours à l’amour pour accéder à la paix intérieure.

– La planète bazar de Annie Leonard: J’ai appris de façon détaillée l’impact de la surconsommation sur la planète.

– Refaire les connexions de Odette Pelletier: Ma lecture sur les sept lois spirituelles de la vie, expliquées dans ce livre, a été précieuse et fort pertinente.

– Pour une économie plus humaine de Muhammad Yunus: J’ai découvert un modèle économique du social business réaliste, juste et porteur d’espoir.

– Quand le corps dit non de Gabor Maté: Le lien entre l’esprit et le corps est, selon l’auteur (et moi aussi), un mécanisme essentiel à la santé et à la guérison.

– Gandhi de Christine Jordis: La biographie de Gandhi décrit ses luttes contre les inégalités par la voie de la non-violence, une voie dans laquelle je crois profondément.

– Participer à l’univers de Claudia Rainville: Par son approche de métamédecine, l’auteure explore les causes émotionnelles des maladies et m’aide ainsi à décortiquer mes propres malaises physiques.

– Acheter, c’est voter de Laure Waridel: Cet ouvrage décrit le commerce équitable ainsi que l’exploitation des ouvriers dans le monde et m’inspire à être une consommatrice plus avertie.

– Ishmael de Daniel Quinn: Ce roman philosophique m’a portée à remettre en question plusieurs postulats de notre société et à tenter d’en défaire quelques-uns.

– Leçons d’amour du Dalaï-lama: Les enseignements du bouddhisme tibétain transmis par le Dalaï-lama m’aident à vivre en harmonie avec les autres, à me sentir plus sereine et à cultiver la compassion.

Je pourrais continuer longtemps. Je devrai peut-être écrire une autre chronique pour rallonger la liste.

Lisons à cœur ouvert!

Défi de la semaine

Choisissez un livre qui vous anime et lancez-vous. Si le contenu du livre transforme votre vie d’une quelconque manière, partagez-le avec quelqu’un.