La relance de la boxe est-elle possible?

Vous n’êtes pas sans savoir que plusieurs sports au Canada ont grandement souffert au cours des 16 derniers mois en raison de la pandémie. Particulièrement les sports de combat. Depuis février 2020, nous n’avons eu droit qu’à six petites cartes de boxe à travers le plus meilleur pays du monde.

D’ailleurs, vous avez dû remarquer la quasi disparition dans les journaux de disciplines comme la boxe, les arts martiaux mixtes, le karaté et autres sports opposant deux combattants dans un duel.

Cette semaine, en discutant avec le boxeur Dominic Babineau, je lui ai demandé s’il croyait que son sport allait rebondir de cette très longue pause une fois la normalité retrouvée. Après un court silence, Dom, c’est ainsi que je l’appelle la plupart du temps, m’a confié qu’il avait espoir du retour en santé de la boxe professionnelle au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique. Toutefois, il était moins sûr pour le Nouveau-Brunswick et les Maritimes en raison d’une pénurie de promoteurs.

Sa réponse est intéressante, mais je voulais en savoir plus. Et comme le passé est souvent garant de l’avenir, j’ai pensé faire une petite recherche pour tenter de satisfaire mes interrogations.

Bref, la boxe professionnelle retrouvera-t-elle son ère d’aller d’avant pandémie, où entre 2005 et 2019 une moyenne de 50 galas étaient organisés ici et là dans le pays, avec une pointe de 63 en 2017 et une régression de 39 en 2013?

Si je me base sur le fruit de mes modestes recherches, la réponse est oui.

Lors des deux derniers événements majeurs sur la scène mondiale, je parle bien sûr des deux grandes guerres (1914-1918, 1939-1945), la boxe avait également connu un déclin évident avant de connaître un boom extraordinaire une fois les hostilités terminées.

Juste pour vous donner une idée, les soirées de boxe ont plus que quadruplé après la Seconde Guerre mondiale, passant de 36 galas en 1944 à 174 deux ans plus tard. De l’autre côté de la frontière, les Américains sont passés de 2328 galas en 1944 à 4374 en 1946.

Au Canada, la relance se poursuivra un certain temps avec des années de 195, 209 et 200 galas de 1947 à 1949. C’est justement dans cette période qu’un certain pugiliste de Baie-Sainte-Anne appelé Yvon Durelle a fait ses débuts.

Évidemment, il ne faut pas s’attendre à voir la boxe retrouver la manne de cette époque. Après tout, la dernière fois que le Canada a présenté plus de 70 cartes de boxe dans une année remonte à 1970, alors que pas moins de 96 soirées ont été organisées.

Mais je ne serais pas du tout surpris de voir de 60 à 70 cartes de boxe dès 2022, si la COVID-19 peut bien sûr finir par nous foutre la paix. Reste juste à trouver des promoteurs pour que les amateurs de boxe des Maritimes aient eux aussi droit à cette relance anticipée.

Une chose est sûre, ils sont plusieurs à avoir hâte de revoir les Dominic Babineau, sa soeur Jani, Annie Mazerolle, Nathan Millier, Brandon Brewer et autres Chris Norrad en action.

As-tu une carte de Stuart?

Saviez-vous que la plus vieille carte de hockey d’un joueur de la LNH mettant en vedette un Néo-Brunswickois est celle de Billy (Red) Stuart?

Lancée en 1923 parmi la collection William Paterson qui comprenait 40 cartes, celle portant le numéro 22 montre le hockeyeur de Sackville dans l’uniforme des St. Pats de Toronto, avant que ces derniers ne deviennent les Maple Leafs en 1926.

En excellente condition, la collection William Paterson de 1923, qui comprend aussi des légendes comme Jack Adams, King Clancy, Bert Corbeau, Lionel Hitchman, Harry Broadbent, Billy Burch, Joe Malone, Aurèle Joliat, Howie Morenz et Georges Vézina, vaudrait plus de 500 000$US.

Un an plus tard, un deuxième Néo-Brunswickois, George Carroll, verra sa frimousse immortalisée à son tour sur une carte, dans son cas au sein de la collection Maple Crispette de Champ’s Cigarettes.

La carte numéro 20 montre le patineur originaire de Moncton dans l’uniforme des Maroons de Montréal. Cette collection de 1924 comprend un total de 30 cartes et on y retrouve aussi Howie Morenz, Sprague Cleghorn, Georges Vézina, Aurèle Joliat et Newsy Lalonde, entre autres. En excellente condition, cette série vaudrait au-delà de 250 000$US.

Étrangement, ni Red Stuart et ni George Carroll n’ont été intronisés à ce jour au Temple de la renommée du hockey du Nouveau-Brunswick. Une autre anomalie comme on en dénombre plusieurs dans notre panthéon sportif. Je vous rappelle que l’ancien champion mondial Jean-Yves Thériault, qui a dominé le kick-boxing sur la scène internationale pendant deux décennies, n’y figure pas lui non plus.

Dans le cas de Red Stuart, peut-être que le fait qu’il ait débuté dans le hockey en Nouvelle-Écosse a probablement joué contre lui. Cela dit, le lutteur Armand Bernard a été immortalisé sans livrer un seul match au Nouveau-Brunswick.

Pour ce qui est de George Carroll, point d’excuse puisqu’il a longtemps joué pour les équipes locales de Moncton, et ce dans de multiples niveaux, avant d’avoir sa chance avec les Maroons alors qu’il était âgé de 27 ans.

Stuart et Carroll ont évolué tous deux à la position de défenseur. Stuart, qui outre les St. Pats a également endossé l’uniforme des Bruins de Boston, a compilé 30 buts et 17 passes en 193 duels en carrière. Carroll, qui a lui aussi porté les couleurs des Bruins, a été blanchi en 16 parties.

MacKinnon, Nadeau et Pelletier courtisés

Plus qu’une semaine avant le repêchage de la LHJMQ, où plusieurs jeunes Néo-Brunswickois de talent connaîtront la destination de leurs nouvelles aventures.

J’ai approché quelques-uns de ces espoirs et voici ce que j’ai pu recueillir de leur part.

Ainsi, le défenseur Dylan MacKinnon, des Flyers de Moncton, dit avoir parlé aux 18 formations du circuit. Le jeune colosse de 6 pieds 2 pouces et 190 livres, qui est considéré comme le septième meilleur espoir de l’encan, trépigne d’impatience.

«J’ai parlé à toutes les équipes et je ne sais vraiment pas où je vais me retrouver. Moi, en autant que je sois repêché, ce sera la réalisation d’un rêve. Que je sois choisi en première ronde ou dans la dernière ronde, ça n’a pas d’importance», m’a confié le hockeyeur de Riverview, vendredi midi.

Parlant de Riverview, je ne sais pas ce qu’ils mettent dans l’eau ces dernières années, mais c’est incroyable le nombre de défenseurs de talent qui sortent de là. On a qu’à penser à Jordan Murray, Evan Nause et son frère Ryan, Eli Barnett, Dyllan Gill et maintenant Dylan MacKinnon.

L’autre Néo-Brunswickois considéré comme un espoir de premier tour par le Centre de soutien au recrutement, Bradley Nadeau, des Caps de Fredericton, est lui aussi dans le collimateur des 18 équipes de la LHJMQ.

Le père du jeune attaquant de Saint-François-de-Madawaska, John Nadeau, m’a toutefois fait savoir que les conversations ont été très courtes.

«Le plan n’a pas changé et mon garçon pense toujours aller jouer dans la NCAA. Comme nous ne voulons pas induire les équipes dans l’erreur, les conversations ont été très courtes avec chaque équipe. Il y a quand même certaines équipes qui ont dit qu’elles allaient probablement prendre la chance de le repêcher», m’a mentionné le paternel au sujet de son fils que le CSR classe au 16e échelon parmi les meilleurs espoirs de l’encan.

Mathieu Pelletier, des Saints de l’école privée de Mount St. Charles, sur l’Île-du-Prince-Édouard, en est un autre qui intéresse toutes les équipes de la ligue. L’attaquant de Saint-Jacques a très hâte de connaître la suite des choses.

«Toutes les équipes ont démontré de l’intérêt, mais pour être honnête avec toi je n’ai aucune idée où je vais me retrouver. Je ne peux vraiment pas dire quelle équipe s’est montrée la plus intéressée. Ça n’empêche pas que je suis vraiment excitée, même si la destination est encore une belle inconnue», dit-il.

J’ai demandé au sympathique hockeyeur s’il avait de la difficulté à dormir ces jours-ci.

«Non, je dors bien. Mais je me réveille plus souvent qu’à l’habitude pendant la nuit», m’a rétorqué le 34e meilleur espoir de l’encan en éclatant de rire.

Parmi les autres principaux espoirs du Nouveau-Brunswick, notons Justin Gendron (23e), Xavier Farrah, Preston Lounsbury, Philippe Collette, Samuel LeBlanc, Jack Martin et Luke Patterson, des Flyers de Moncton, Anton Topilnyckyj (25e), Colby Morin et Nicholas Brennan, des Caps de Fredericton, Noah Ryan, Ian Dickie et Drake Pattison, du Vito’s de Saint-Jean, Will Allen, de la Ontario Hockey Academy, et Jack Flanagan, des Saints de Mount St. Charles.

Le premier choix du Titan

Je vous l’ai déjà dit à quelques reprises, le Titan d’Acadie-Bathurst tente de marchander son choix de premier tour, le 16e au total.

J’ai d’ailleurs fait mention récemment de quelques scénarios qui pourraient être envisagés par le d.g. Sylvain Couturier.

Il y a d’abord l’option d’échanger ce choix contre un vétéran de premier plan. Je doute cependant fortement de ce scénario pour la simple raison que l’ajout de Hendrix Lapierre devrait être suffisant pour compléter le top-9 offensif, alors que la brigade défensive affiche déjà complet. Même chose devant le filet.

Couturier pourrait aussi opter d’échanger son premier choix pour obtenir l’équivalent l’an prochain, en plus d’un choix de deuxième ou troisième tour, afin de remplacer la sélection de première ronde déjà promise aux Saguenéens de Chicoutimi dans la transaction pour Lapierre.

Il y a bien sûr l’option du statu quo, où le Titan déciderait de repêcher au 16e rang. J’ai même ébauché récemment dans cette chronique un plan qui consisterait à sélectionner Bradley Nadeau, qui aspire pour l’instant à la NCAA. L’idée serait de tenter le coup de circuit en le convaincant lui et son frère Josh de venir jouer à Bathurst. L’aîné, qui s’est déjà compromis avec l’Université du Maine, a été repêché par le Titan en 2019. Évidemment, rien n’empêche le Titan de repêcher un autre joueur parmi les nombreux espoirs en lice.

Mais voilà que Sylvain Couturier m’a suggéré une autre option qui fait beaucoup de sens. L’équipe pourrait ainsi se laisser tenter d’échanger le 16e choix, mais en retour de quelques sélections dès cette année. Par exemple, contre un choix de deuxième tour et un autre de troisième tour.

«Ça va être un drôle de repêchage en raison de la pandémie et je crois sincèrement qu’il y aura autant de bons joueurs disponibles dans les deuxième et troisième tours qu’en fin de première ronde. C’est une option qui est à l’étude», m’a révélé le d.g. du Titan.

Si c’est la stratégie utilisée, je peux déjà vous nommer quelques équipes qui ont les éléments pour tenter une telle transaction. Le Phoenix de Sherbrooke, les Huskies de Rouyn-Noranda, l’Océanic de Rimouski, les Mooseheads de Halifax et l’Armada de Blainville-Boisbriand sont tous des clubs qui pourraient se laisser tenter.

Que ferait le Titan des deux joueurs repêchés par la suite, eux qui ont déjà de la profondeur à ne pas savoir quoi en faire? Les laisser prendre de la maturité dans leur équipe des moins de 18 ans la saison prochaine, comme ç’a été le cas pour plusieurs jeunes qui vont cogner à la porte au prochain camp d’entraînement.

J’ai par ailleurs appris que le Titan allait vraisemblablement utiliser son choix de premier tour à l’encan international. La raison est fort simple, comme le gardien Jan Bednar est déjà repêché par une équipe de la LNH, le Titan a le droit de se protéger en sélectionnant un troisième joueur international juste au cas où Bednar parvenait à se tailler une place avec les Red Wings de Detroit, ou encore qu’il opterait de faire le saut chez les professionnels en Europe.

Le Titan parlera au 43e rang lors de l’encan virtuel prévu pour le 30 juin.