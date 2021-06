Votre télé sur le net – 19 juin 2021

J’ai vu pour vous

Lupin – Saison 1 – Partie 2 (Netflix)

La première partie de cette production française a connu un succès éclatant en début d’année, devenant l’émission la plus écoutée mondialement sur Netflix au premier trimestre. La suite était évidemment très attendue. On retrouve donc Assane Diop (Omar Sy) alors qu’il poursuit ses efforts pour innocenter son père, accusé à tort, 25 ans plus tôt, du vol d’un collier valant plusieurs dizaines de millions d’euros. Les cinq nouveaux épisodes ne manquent pas de rebondissement alors qu’Assane vole au secours de son fils kidnappé, qu’il est soupçonné de meurtre, qu’il se rapproche de la belle Juliette (Clotilde Hesme) et qu’il prépare sa vengeance sur Hubert Pelligrini (Hervé Pierre). Malheureusement, l’ensemble est dépourvu de l’audace et de la vision qui avaient fait des classiques instantanés les deux premiers épisodes de la série. Ça devient maintenant redondant de voir Assane être acculé au pied du mur pour plus tard découvrir qu’il avait tout planifié pour s’en sortir… Sans compter que le scénario regorge de moments pas du tout crédibles, comme celui où le ministre de l’Intérieur intervient en plein interrogatoire. Franchement… Bref, cette deuxième «saison» manque un peu de subtilité. Lupin demeure toutefois un bon divertissement, à condition de ne pas trop se poser de questions. (3,5/5)

Manifest – Saison 1 et 2 (Netflix)

Si je me fie au classement des dix productions les plus vues au Canada sur Netflix, je ne suis pas le seul à m’être lancé dans Manifest en fin de semaine dernière! On y raconte l’histoire des passagers d’un avion qui atterrissent à New York cinq ans et demi après leur départ. Or, pour eux, le vol n’a duré que quelques heures… Diffusées de 2018 à 2020 sur NBC, les deux premières saisons de la série ont connu un intéressant succès critique et commercial (on parle de cotes d’écoute de 12 millions de personnes par moment, ce qui est gigantesque pour une série du genre diffusée sur un canal généraliste). La troisième série – pas encore en ligne – a pris fin cette semaine sur un cliffhanger et NBC a annoncé que la saison 4 ne verrait jamais le jour. Soyez donc conscients que vous vous aventurez dans un univers rempli de mystères duquel vous ressortirez sans jamais avoir obtenu toutes les réponses…

À surveiller cette semaine

Bosch – Saison 7 – (Amazon Prime) (En ligne vendredi)

Je vous ai déjà fait part dans le cadre de cette chronique de mon amour pour cette série qui relate les aventures de Harry Bosch, un détective ténébreux créé par l’écrivain Michael Connelly. Dans cette septième et dernière saison, Bosch enquête sur un incendie criminel.

The Mysterious Benedict Society (Disney+) (En ligne vendredi)

Adapté d’un roman du même titre que plusieurs considèrent comme «un des meilleurs livres pour adultes jamais écrit» cette série porte sur un groupe de jeunes orphelins qui unissent leurs forces afin d’élucider un mystère aux ramifications mondiales.