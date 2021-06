Enfin l’été: soyons heureux!

Enfin, enfin, enfin! L’été est arrivé! Je l’attendais depuis septembre dernier. L’été est arrivé avec ses promesses: essaims de moustiques insupportables, faisceaux d’éclairs de chaleur, fraises des champs, couleuvres diaboliques et bien des noces appelées à finir en divorce! Fêtons!

Maintenant que l’été s’est installé à nos tables à pique-nique, il va falloir penser aux choses sérieuses. C’est fini le catinage de la pandémie, là. On passe à la piqure! On déconfine! On multiplie les bulles! On tombe le masque! On se lave plus les mains!

Oups: on continue à se laver les mains. Je sais, c’est cruel.

***

Du côté fédéral, grosse fébrilité aussi. La Chambre des communes est à la toute veille de clore sa session. Les députés ont la broue dans le toupette: il reste quelques projets de loi en plan, mais on devra attendre la prochaine session pour qu’on les remette sur le tapis. Zut.

Cela ne fait pas du tout l’affaire du premier ministre Trudeau qui accuse les conservateurs d’Erin O’Toole de faire exprès pour ralentir les travaux de la Chambre.

Il a même été obligé, mardi, lors de son petit laïus télévisé au sujet des mesures en cours pour enrayer la pandémie et maintenir l’économie à flot, de s’écarter du sujet, comme on dit, afin de fustiger les conservateurs qui mettent des bâtons dans les roues de la destinée canadienne.

Hé, Seigneur! Sont dont pas fins, les bleus!

***

Évidemment, cela «forcera» notre Justin national à câller une élection cet été. C’t’ivident!

Pauvre Justin. Lui qui pensait profiter de ses vacances pour faire remodeler sa coupe de cheveu John-A.-MacDonald! À peine aura-t-il le temps de refaire ses curls qu’il devra se lancer à l’aventure des barbecues, perçant moult bulles familiales, amicales et libérales, tel un Don Quichotte combattant hardiment des éoliennes de l’Ancien temps!

Pourtant, au moment où la 2e session de la 43e législature prend fin, aujourd’hui même, il reste d’importants projets de loi sur la table.

Par exemple, on a pensé que le projet de loi visant à interdire les thérapies de conversion proposées pour les gays, lesbiennes, transgenres et autres minorités sexuelles ou de genre serait voué à la casse, mais il a été adopté in extremis aux Communes en troisième lecture. Reste l’étape du Sénat.

Ces thérapies postulent qu’on peut changer d’orientation sexuelle comme on change de chemise. Techniquement et logiquement, ça toucherait donc aussi les hétérosexuels… Si j’étais straight, j’aurais peur!

Ce qui démontre que, parfois, en marchant sur les pieds d’une minorité, on écrase aussi des orteils majoritaires!

En passant, les conservateurs ont voté contre. Abandonnons-les à leur ignorance, leurs préjugés, leur homophobie et passons à des choses plus utiles.

En fait, j’y pense: abandonnons les conservateurs tout court! Ce sera plus simple.

***

En me relisant, j’ai quasiment l’impression que je voterai libéral à la prochaine élection fédérale! Incroyable!

C’est un peu bizarre, parce qu’en matière de terrorisme, d’immigration illégale et d’islamisme radical, je penche plutôt de l’autre côté.

L’imposture d’une gauche exaltant la bien-pensance éviscérée et la fausse bienveillance à l’égard de ces réalités m’horripile.

C’est vous dire les extrêmes où nous auront poussés ce mozusse de virus et sa vicieuse pandémie!

Dilemme: devrais-je voter libéral avec un crayon bleu?

***

Synchronicité du ciel, au moment où je me dissèque politiquement, avouant, en rougissant, un petit penchant libéral estival, j’apprends sur le site de Radio-Canada, que le Musée canadien de l’histoire, où les cultures autochtones du pays sont particulièrement mises en lumière, pourrait bientôt accueillir un nouveau président-directeur général non bilingue spécialiste des pièces de monnaie de la Grèce antique, et ci-devant directeur de l’Aga Khan Museum de Toronto dédié aux civilisations islamiques!

Pour les autochtones, on repassera! Bien que cela ne les ait aucunement empêchés de célébrer leurs cultures, lundi, lors de la journée nationale des peuples autochtones. Espérons toutefois que le potentiel futur président-directeur général du Musée canadien de l’histoire en ait pris bonne note!

Je les trouve admirables les Premières Nations, les Inuit et les Métis d’avoir assez confiance en eux et en l’avenir pour braver tant de mauvais sorts en manifestant une telle résilience.

Si la Commission royale sur les peuples autochtones, créée après la crise d’Oka de l’été 1990, avait commencé à lever le voile sur le fait autochtone du Canada, l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a démontré combien il restait à faire pour mettre les communautés autochtones au diapason des autres communautés du pays.

Et la découverte récente d’un charnier contenant les corps de 215 enfants autochtones, à Kamloops, en Colombie-Britannique (et la possibilité qu’il y ait d’autres découvertes de cette nature) a finalement donné un électrochoc aux Canadiens et Canadiennes et nous a forcés, collectivement, à voir la réalité autochtone en face.

***

Cette nouvelle bouleversante nous conscientise davantage. Mais c’est par les mouvements de revendication autochtone que cette conscientisation peut être portée à terme, et on ne peut qu’applaudir le fait que les autochtones s’inscrivent si fortement dans le discours public.

La vision trop souvent paternaliste ou condescendante, pour ne pas dire coloniale, que nous avons trop longtemps entretenue n’a plus lieu d’être. Et on sent déjà que les Canadiens et Canadiennes sont dorénavant moins tolérants face à tant de misère et d’iniquité.

Bien que son attitude parfois trop larmoyante et inutilement expiatoire puisse détourner notre attention du véritable message d’ouverture lancé par Justin Trudeau aux citoyens et citoyennes du pays à cet égard, il faut admettre qu’il tente réellement de redonner aux communautés autochtones une voix significative au chapitre.

On ne peut que s’en réjouir.

***

Voilà ce que nous a apporté ce 21 juin, jour du solstice d’été, journée la plus longue et la plus lumineuse de l’année. On pourrait presque dire: la plus belle journée de l’année, célébrée sous toutes les latitudes depuis des millénaires.

Et dire que demain jeudi, ce sera la pleine lune des fraises, qui viendra illuminer la nuit de la Saint-Jean de ses lueurs vaporeuses! Soyons heureux! Que demander de plus?

Han, Madame?