Suspens insolite et country réinventé

Cette semaine, je vous présente deux œuvres complètement différentes: un thriller de l’auteur d’Edmundston Philippe Perkins et la musique country réinventée du duo acadien Charles et Monique.

Terroristes d’ailleurs, Philippe Perkins

C’est une histoire assez rocambolesque que nous propose l’auteur Philippe Perkins dans son deuxième roman. Ce thriller teinté de science-fiction nous transporte dans l’univers d’un ex-agent fédéral. Bruce Enzo qui a été victime d’un grave accident au cours de sa dernière mission est appelé à reprendre du service pour résoudre le mystère du Boeing 777 de la Malaysia Airline, le MH370, disparu le 8 mars 2014. Vous l’aurez compris, ce récit est inspiré de l’un des plus grands mystères de l’aviation civile, soit la disparition du MH370 et ses 239 personnes à bord. À ce jour, les recherches n’ont pas permis d’éclaircir ce mystère. Malgré plusieurs hypothèses, dont certaines plus plausibles que d’autres, aucune d’entre elles n’a permis de localiser et d’expliquer la perte de cet avion. Le récit de Philippe Perkins reprend un peu les faits, mais là s’arrêtent les comparaisons avec la réalité, puisque c’est de la fiction.

Bruce Enzo a subi de multiples chirurgies, dont l’implant d’un circuit électronique dans son cerveau pour contrôler son œil artificiel relié aussi à son bras droit, lui procurant ainsi des pouvoirs bioélectroniques. C’est un peu pour cette raison que la direction de l’agence le recrute croyant que ses nouveaux pouvoirs lui permettront de faire avancer l’enquête et localiser le Boeing.

Appuyé d’un coéquipier Nick Volton, il voyagera à travers le monde, de Québec à la Malaisie en passant par Londres, pour tenter de résoudre cette énigme. Conçu au départ un peu comme une chasse au trésor, le récit amène les agents à se déplacer dans divers endroits afin d’établir des contacts. À travers leur quête, ils se retrouveront aussi au cœur d’une autre enquête sur l’horrible trafic de jeunes filles pour l’exploitation sexuelle, ce qui vient un peu compliquer les choses. Comment réussiront-ils à découvrir ce qui s’est réellement passé? La science et les informations médicales occupent une grande place dans ce livre. Il faut préciser que l’auteur est aussi chirurgien orthopédiste à Edmundston depuis plus de 20 ans.

Si l’idée de départ de ce livre est excellente, il reste qu’il y a certaines failles en ce qui concerne l’intrigue qui, à certains moments, piétine un peu ou ne tient pas toujours la route. Il y a des détails futiles surtout au début du livre. L’enquête sur le trafic d’enfants ajoute un élément de suspens, mais est-elle vraiment nécessaire? Ce sont des questions que je me suis posées, mais il reste que c’est un roman divertissant, captivant, même si le dénouement étonne. Vers la fin, bien que le récit puisse paraître assez incroyable, il nous tient en haleine. J’ai aimé le fait que l’agent se remette en question à plusieurs reprises pendant l’enquête en réfléchissant à ses valeurs. Cela ajoute de la profondeur au roman. (Édition Marcel Broquet,2020). ♥♥½

Charles et Monique, album éponyme

J’ai découvert récemment ce duo de la Baie Sainte-Marie qui insuffle un vent de fraîcheur dans le paysage musical acadien. Duo country-folk, bluegrass aux sonorités alternatives et pop, Charles et Monique offre un ravissant gumbo musical. Ils viennent de lancer un premier mini album de cinq chansons originales. Sur des mélodies entraînantes, ils livrent des textes bien ficelés, interprétés dans la langue colorée de Clare. Un univers musical acoustique qui navigue entre les traditions et les réalités contemporaines ancrées dans leur coin de pays.

Chaque chanson raconte une histoire. Le groupe est composé de Monique Comeau à la voix et Charles Robicheau à la guitare. D’autres instruments se greffent à leur musique. Le duo qui s’est fait connaître aussi par sa version acadienne de Jolene de Dolly Parton, a été finaliste au Gala de la chanson de Caraquet en 2019. Ce premier EP constitue un bon début, très prometteur pour la suite des choses. L’ensemble est aussi de la distribution du spectacle télévisé Tout pour la musique sur Unis TV à l’occasion de la Fête de la Saint-Jean-Baptiste. ♥♥♥