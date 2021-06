Votre télé sur le net – 26 juin 2021

J’ai vu pour vous

Katla (Netflix)

C’est sans trop d’attentes que je me suis lancé dans cette série islandaise de huit épisodes et je dois avouer que j’ai été impressionné. C’est l’histoire d’un petit village islandais déserté depuis qu’un volcan est entré en éruption un an plus tôt. Les rares habitants assurent la sécurité et les services essentiels aux scientifiques qui étudient le phénomène. Un jour, une jeune femme est retrouvée, errant sur un glacier, couverte de suie. Les autorités découvrent alors qu’elle est la version plus jeune d’une femme vivant en Suède. D’autres «clones» font alors leur apparition, ce qui sème tout un émoi… Ce que j’ai le plus aimé de Katla, c’est que la série a un début, un milieu et une fin. Les six premiers épisodes servent à développer l’intrigue – et surtout le mystère du dédoublement – et tout nous est expliqué dans les deux derniers chapitres. Ça change des séries américaines où le mystère s’étire sur plusieurs saisons sans qu’on ait la moindre explication… L’autre grande qualité de Katla est ses paysages volcaniques, à la fois magnifiques et terrifiants, qui tiennent davantage d’une planète inconnue que de la Terre. C’est aussi une formidable réflexion sur le deuil et la culpabilité, pleine de subtilité et de douceur. Croyez-moi, cette série fait beaucoup de bien à l’âme. Encore là, nous sommes loin des séries américaines câblées avec leur psychologie à cinq sous… Je suis conscient qu’avec son rythme lent ainsi que ses dialogues en islandais et en suédois, Katla pourrait en rebuter plusieurs. Mon conseil: laissez-vous plutôt porter et illuminer par cette petite communauté dont le caractère venteux, maritime isolé et tissé serré n’est pas sans rappeler certains villages côtiers acadiens. (4/5)

À surveiller cette semaine

No Sudden Move (Crave) (En ligne jeudi)

Quoi de mieux que d’amorcer le mois avec un film de Steven Soderbergh (Traffic, Erin Brockovich)? Ce film qui se déroule à Detroit en 1954 raconte l’histoire de petits criminels impliqués dans un vol qui tourne mal. Avec Jon Hamm, Benicio Del Toro et Ray Liotta.

The Tomorrow War (Amazon Prime) (En ligne vendredi)

C’est la seule nouveauté d’intérêt chez Amazon Prime ce mois-ci – l’entreprise ayant payé 200 millions $ pour acheter ce film de science-fiction qui devait originalement être lancé en salles. Avec Chris Pratt, Yvonne Strahovski et J.K. Simmons.

Big Timber (Netflix) (En ligne vendredi)

Les pêcheurs de crabe de l’Alaska ont eu leur moment de gloire dans Deadliest Catch, c’est maintenant au tour des bûcherons canadiens d’être les vedettes d’une série qui met en relief les périls associés à leur profession.

Pooch Perfect (Disney+) (En ligne vendredi)

Cette compétition de toilettage de chiens de huit épisodes est animée par la comédienne Rebel Wilson (Pitch Perfect, Brides Maid). Dix équipes s’affrontent avec pour objectif de décrocher le trophée Pooch Perfect.