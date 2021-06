F9 – The Fast Saga: avez vous une poignée dans le dos?

«Tant qu’on obéira aux lois de la physique, tout va bien aller», affirme le personnage de Tej (Ludacris) dans F9 (en salles depuis jeudi), le plus récent film de la saga Fast and the Furious. Les spectateurs n’auraient pas pu recevoir un plus gros doigt d’honneur de la part du réalisateur Justin Lin.

Le neuvième épisode de la série – le dixième si on inclut le film dérivé (spin-off) Hobbs & Shaw lancé en 2019 – débute à la ferme isolée des Toretto, où Dom (Vin Diesel), sa conjointe (Michelle Rodriguez) et son jeune fils coulent des jours tranquilles, loin de l’agitation.

D’anciens camarades de casse viennent alors déranger leur quiétude, leur offrant de partir en mission pour récupérer un objet d’un avion-espion qui s’est écrasé en Amérique du Sud.

Après avoir mis la main sur l’objet en question, nos «héros» se font damner le pion par un individu (John Cena) qui se révèle être le frère de Dom. Frérot souhaite utiliser le bidule pour prendre le contrôle de l’arsenal militaire de tous les pays du monde. Rien de moins!

Comme toujours, Dom et sa bande ne reculeront devant rien – même pas d’aller dans l’espace… – pour empêcher la fin du monde.

Ri-di-cule

Je vais être clair: j’ai vu un paquet de stupidités dans ma vie au cinéma. Des trucs trop absurdes pour être vrais. Des cascades impossibles. Des coïncidences invraisemblables. Des «arrangements» ridicules avec le Gars des vues.

Par contre, avant F9, jamais je n’avais vu un tel rassemblement de non-sens et d’exagérations.

Même pas proche en fait.

Je n’aurais pas eu assez de quatre paires de main pour compter toutes les absurdités du scénario.

Un avion qui «attrape» une voiture? Un véhicule qui fait du bungee? Une automobile qui «vole» dans l’espace?

À croire que le prix du billet incluait la greffe d’une poignée dans le dos… et que le cinéaste Lin estime que son public a le quotient intellectuel d’un ver de terre!

Que les lois de la physique soient transgressées, on s’y attend un peu avec cette franchise qui a depuis longtemps jeté le gros bon sens par la fenêtre.

Mais quand ce sont les lois de la logique qui prennent le bord, c’est beaucoup plus difficile à avaler.

Par exemple, deux personnages qui se rendent à Tokyo, une ville de 14 millions d’habitants, pour retrouver un ami disparu. Et qui le trouve du premier coup, en face de la terrasse où ils cassaient la croûte…

Ou ce passage où l’équipe de Dom doit se rendre dans l’espace et, qu’évidemment, notre héros connaît des potes qui peuvent aider… et ces TROIS potes sont capables d’organiser un lancement dans l’heure, ce qu’une équipe d’une centaine de scientifiques de la NASA a besoin de MOIS pour planifier…

Et bien sûr, de tous les satellites qui gravitent autour de la Terre, nos héros tombent sur le bon du premier coup, pour ensuite trouver, au volant de leur auto volante, leur chemin vers la Station spatiale internationale – sans la moindre réserve d’oxygène ou de carburant.

Je m’estime chanceux de ne pas m’être foulé un muscle tellement j’ai levé les yeux au plafond souvent pendant le visionnement…

Sirupeux

Tout cela passerait encore – bon, oui, peut-être… – si le film ne mettait pas en vedette trois des pires comédiens d’Hollywood. Diesel, Cena et Rodriguez sont tout simplement mauvais.

J’avais les dents qui grinçaient chaque fois que Diesel y allait de sa petite réplique de grand sage en caméra isolée.

Sans oublier que le film – qui ressemble à une très mauvaise pastiche de Mission Impossible tombé dans une marmite de stéroïdes – dégouline d’analogies simplettes sur la famille.

Je suis déjà tombé sur des messages de biscuit chinois plus inspirés que l’indigeste bouillie mielleuse que nous sert F9…

Il me semble clair que l’intelligence, l’originalité et la subtilité ne sont plus des prérequis, de nos jours, pour être scénariste à Hollywood.

Mais le pire du pire, je crois, c’est qu’il y a un bon film et une bonne histoire à raconter dans F9. Celle des six premières minutes, alors qu’on fait connaissance du père Dom, sur un circuit de course ovale.

Le ton de ces six minutes est parfait. La cinématographie impeccable. Et les enjeux émotifs bien plus grands que dans les 140 autres insultantes et abrutissantes minutes de F9.

C’est ce film que j’aurais voulu voir.

Bref, à moins d’être un fan fini de la franchise, ne perdez pas votre argent en achetant un billet. Vous ressortirez du visionnement plus frustré que diverti.

(Une étoile et demi sur cinq)