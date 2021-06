Aux finissants de mon alma mater

On le voit sur les journaux et les réseaux sociaux: les finissants rayonnent. Je ne peux m’empêcher de croire en eux lorsque je vois leur résilience en cette année pandémique. Hier, j’ai eu le privilège de m’adresser à ceux de la polyvalente W.-A.-Losier. Je vous partage des extraits de mon message.

Chers finissants, vous recevez votre diplôme en cette année particulière de l’histoire. Lorsque vous direz à vos enfants que vous êtes de la cuvée 2021, ils diront: c’est l’année de la pandémie! tout le monde était inquiet et confiné! le monde avait presque arrêté de tourner!

Cette année, vous avez montré votre force de caractère en restant motivés alors que vous avez été privés de plusieurs activités. Pendant plus d’un an, alors qu’un adolescent a tant de choses à faire et d’aventures à vivre, vous avez dû limiter vos sorties et choisir les gens de votre bulle. Au début, ça pouvait être drôle et intéressant de faire l’école au sous-sol, en regardant les autres derrière un écran, mais ça devient long et on découvre rapidement que c’est mieux de voir ses amis en personne.

Ce que j’admire chez vous, c’est que toutes ces privations, vous les avez faites pour les autres. En acceptant le confinement, vous avez aidé à réduire les conséquences dramatiques de la COVID. Vous avez suivi les consignes, alors que le virus ne représentait pas un danger pour vous. La science le disait: les jeunes pourront avoir des symptômes légers, ce ne sera pas grave pour la majorité d’entre eux! Mais il faut éviter qu’ils soient porteurs du virus et contaminent les plus âgés.

C’est pour protéger vos grands-parents et les plus fragiles de la société que vous avez accepté de modifier vos habitudes de vie. Pour cela, nous vous disons «Merci». Nous pourrions ajouter une étoile sur votre diplôme pour mentionner votre persévérance et votre amour des autres.

Certains diront que cette pandémie vous aura fait perdre une année précieuse de votre vie. C’est vrai! Mais ce que vous avez perdu, vous l’avez gagné en expérience de vie. Vous avez appris ce qui compte vraiment. Maintenant que la pandémie s’éloigne de nous, ce que nous n’avons pas pu faire au cours de la dernière année, faisons-le à longueur d’année pour les années à venir: prenons les autres dans nos bras, visitons les personnes qui nous attendent, savourons chaque rencontre et chaque moment!

Recevoir son diplôme en 2021, c’est extraordinaire! Le recevoir ici, c’est aussi extraordinaire!

Ici, c’est d’abord sur une planète devenue un grand village. Un virus né en Chine nous a montré notre interdépendance: en quelques semaines, il a contaminé 5 continents. Notre maison commune, elle a besoin d’être aimée et soignée comme l’a dit une jeune de votre génération, Greta Thundberg.

Ici, c’est aussi dans un jeune pays qui cherche à faire la vérité avec son histoire et à se réconcilier avec son passé. C’est aussi au cœur d’une municipalité avec tant de ressources et de potentiel: un lieu de forêts et de rivières, de dunes et de tourbières, avec des quartiers et un centre-ville à mettre en valeur. Et la plus importante ressource de notre région, ce sont les gens qui l’habitent.

Ici, on trouve des gens d’entraide qui se soucient de leur prochain. Des gens qui vivent et travaillent ensemble malgré leurs différences. C’était vrai au commencement de l’histoire de Tracadie: des Mi’kmaqs, des Irlandais, des Anglais et des Acadiens ont dû apprendre à vivre ensemble. Chacun s’est enrichi au contact de l’autre. Il y a 8 ans, ce qui avait imposé à l’origine a été choisi par la majorité: s’unir pour être plus fort. La polyvalente W-A.-Losier, c’est un laboratoire de la municipalité régionale depuis plus de 50 ans: ici, on s’enrichit de nos particularités.

Si vous n’habitez pas de Tracadie, vous venez d’un des plus beaux villages champêtres de notre province, St-Isidore, qui donne à notre grande région la fierté des bâtisseurs. Tous, nous sommes aussi héritiers d’une histoire de compassion parce que notre épopée compte des femmes, des religieuses, qui sont venues ici avec comme unique objectif de prendre soin des plus pauvres: les lépreux. Notre histoire est un tremplin solide pour s’élancer vers l’avenir.

Vous recevez votre diplôme, ici, dans la salle Armand-Lavoie. Vous ne connaissez peut-être pas cet homme qui pourrait être votre grand-père. Lorsque ce Gaspésien est arrivé à Tracadie dans les années soixante, c’était pour exercer son métier d’agronome. Mais il a aussi voulu s’impliquer dans la communauté. Il a fondé la chorale Lafrance et l’a menée à des sommets d’interprétation. Pendant des années, c’est en ce lieu qu’il réunissait des hommes, des femmes et des enfants pour leur apprendre à vivre ensemble.

Parce qu’une chorale, c’est un bel exemple de la vie en société. Dans un ensemble, chacun a sa place en fonction de ses capacités et de ses aptitudes. Chacun doit chanter sa partition le mieux possible, avec sa voix unique. N’essaie pas de chanter la partition d’un autre: si tu as une voix de basse et que tu cherches à chanter alto, tu ne réussiras pas. Si tu essaies d’imiter quelqu’un d’autre, tu vas priver notre monde de ta contribution spécifique, tu vas nous appauvrir. Rappelle-toi aussi que tous ne peuvent pas être solistes et que derrière ceux qui sont au-devant de la scène, il y a des voix essentielles.

Personne d’autre que toi ne peut remplir la mission pour laquelle tu es ici sur terre. Pour aller jusqu’au bout de tes rêves, il faudra continuer à travailler. Pour suivre sa voie, ça demande de l’effort. Même ceux qui ont du talent doivent s’exercer. Il faut pousser la note, même au risque d’en pousser une fausse, de faire une erreur. Parfois, ce qu’on croit être une fausse note peut-être le commencement d’une merveilleuse aventure.

Si quelqu’un te fait croire que tu ne pourras pas réussir, ne le crois pas. Si quelqu’un te dit que tu pourras réussir sans travailler, ne le crois pas non plus! Va plus loin que tes parents et que tes enseignants sont allés. Si tu oses suivre ta voie, tu iras plus loin que tu l’imagines. Je le sens, je le sais: la symphonie de notre monde sera plus belle si tu oses chanter avec ta voix!