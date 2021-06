Buongiorno a tutti!

«Une langue différente est une vision différente de la vie.» – Federico Fellini

Nous avons le grand privilège d’habiter une région bilingue. Un énorme privilège que je n’ai pas toujours apprécié à sa juste valeur.

Connaître une deuxième langue (ou une troisième) est s’ouvrir à un monde nouveau, stimuler son esprit, découvrir une culture, développer son cerveau, relever un défi exaltant et bien plus encore. Selon certaines études, l’acquisition d’une nouvelle langue ralentit le vieillissement du cerveau. Il n’y a pas d’âge pour s’y mettre.

Cette chronique traite de langues étrangères. Or, mes propos peuvent s’appliquer au perfectionnement de l’anglais ou du français.

Séjourner?

La meilleure façon d’acquérir une langue, en règle générale, est de faire un séjour d’immersion. Néanmoins, ce n’est pas l’unique moyen. De nos jours, nous avons l’occasion d’acquérir une langue étrangère sans avoir à voyager. On se fait quand même transporter – même en restant chez soi. Je m’explique.

Une approche plutôt naturelle

Je m’inspire en partie de l’approche naturelle d’acquisition des langues, développée par Krashen et Terrell, ainsi que de mon expérience personnelle en tant qu’élève et enseignante.

Vous pouvez soupirer de soulagement: je ne prêcherai pas la grammaire. Je vois les cours traditionnels comme complémentaires à l’apprentissage. Rien de plus, rien de moins.

Écouter, écouter, écouter

En écoutant la langue tous les jours, on s’imprègne de l’intonation, du rythme, de la prononciation, etc. Il y a des programmes en ligne qui offrent des ressources audio et vidéo intéressantes ayant des thèmes simples et un débit lent; on peut ainsi saisir l’essentiel. Il y a aussi des causeries, des dialogues, des balados, des livres audio, des films, des émissions, etc. Dieu merci, les sous-titres existent! Écouter, écouter, écouter!

Parler, parler, parler

Une fois que l’oreille s’est habituée un peu à cette langue, bon gré, mal gré, il faudra aussi parler.

On peut pratiquer avec quelqu’un et trouver un groupe de conversation (en personne ou en ligne).

On peut même se parler à soi-même. En effet! Et ce, même s’il y a des gens qui pensent que l’on perd la boule. Plus on ose parler, plus on progresse. Il faut passer outre la peur du ridicule.

À propos, j’ai déjà entendu dire qu’un accent étranger est une preuve de bravoure. Parler, parler, parler!

La patience est de mise

Il ne s’agit pas d’une compétence que l’on maîtrise en 21 jours. Loin de là. Cette odyssée demande plusieurs mois ou, plus probablement, des années. Mon mari (un Chilien qui a appris l’anglais il y a plusieurs années), se crispe toujours un peu lorsqu’il doit dire les mots beard, girl et surtout world.

Et je le cite: «Comment donc combiner ces consonnes?!»

Il convient de ne pas oublier que les ressources utilisées doivent être stimulantes et adaptées à son niveau. Cela contribue à maintenir l’enthousiasme et la cadence.

J’en profite pour saluer la passion d’Alberto, créateur de «Italiano Automatico», qui diffuse l’approche naturelle en ligne.

Impariamo una nuova lingua!

Défi de la semaine

Si l’acquisition d’une langue étrangère vous attire, lancez-vous avec courage, constance et plaisir.