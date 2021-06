L’immigration, planche de salut du Nouveau-Brunswick francophone

Pendant plus d’un demi-siècle, le défi économique central du Nouveau-Brunswick a été de créer des emplois pour une main-d’œuvre abondante. Depuis quelques années, c’est l’inverse: il nous faut désormais trouver de la main-d’œuvre pour des emplois qui abondent.

C’est bien connu, derrière ce revirement de situation se trouvent les baby-boomers qui partent à la retraite et qui ne sont pas remplacés par suffisamment de jeunes qui entrent sur le marché du travail.

Ce qui peut-être moins bien connu, c’est que la situation est pas mal plus sérieuse dans les régions majoritairement francophones qu’ailleurs dans la province.

Au fil des années, on a pris l’habitude de blâmer l’exode rural pour le vieillissement accéléré de ces régions. Ce n’est cependant là qu’une partie de l’histoire.

Si le Nouveau-Brunswick francophone comprend relativement plus de baby-boomers que le reste de la province, c’est aussi parce qu’il a connu une bien plus forte explosion démographique d’après-guerre. En général, au Canada, le baby-boom a été bien plus prononcé dans les régions rurales à forte concentration de catholiques.

Comme le Nouveau-Brunswick francophone vieillit plus rapidement que le reste de la province, ses besoins en matière d’immigration sont plus grands. Or, nous tirons lamentablement de l’arrière en ce qui a trait à l’accueil de nouveaux arrivants.

Lors du recensement de 2016, les quatre comtés à prédominance francophone (Madawaska, Restigouche, Gloucester et Kent) représentaient tout près du quart de la population provinciale. Pourtant, ils n’ont accueilli qu’environ trois pour cent des immigrants venus s’installer au Nouveau-Brunswick cette année-là.

Les choses se sont depuis lors quelque peu améliorées. En 2019, année record pour l’immigration au Nouveau-Brunswick, la part occupée par ces comtés avait augmenté à huit pour cent. Cette proportion est demeurée stable l’an dernier.

À l’échelle provinciale, le bilan de l’immigration francophone est un peu moins décourageant, principalement en raison de son importance dans le sud-est de la province. En 2019, près de 15 pour cent des immigrants au Nouveau-Brunswick étaient considérés «francophones».

En 2020, c’était 22,5 pour cent. Il faut cependant manipuler ce dernier chiffre avec prudence car l’immigration a été réduite de moitié durant la pandémie. De plus, les chiffres disponibles jusqu’à présent cette année montrent que le taux d’immigration francophone serait revenu à son niveau d’avant-pandémie.

Que va-t-il se produire si le Nouveau-Brunswick francophone n’arrive pas à renverser la vapeur? Inévitablement, l’économie va perdre des plumes. Bien que la pénurie de main-d’œuvre touchera sévèrement tous les secteurs, ce sont les industries exposées à la concurrence extérieure qui risquent le plus d’écoper. De nombreuses entreprises pourraient devoir fermer boutique ou déplacer leurs activités ailleurs, dans des collectivités qui auront eu plus de succès à attirer des nouveaux arrivants.

De plus, sans une hausse dramatique de l’immigration, les services publics dans les régions francophones, à commencer par les soins aux personnes âgées, vont en prendre pour leur rhume.

Enfin, si le Nouveau-Brunswick francophone perd de son poids économique et démographique, il perdra sans doute également de son poids politique au sein de l’ensemble néo-brunswickois. Le déclin du nord du Nouveau-Brunswick, plus âgé et plus vieillissant, va s’accélérer au profit des régions moins âgées et plus dynamiques.

Devant une telle perspective, certains pourraient être tentés de vouloir ralentir le progrès de l’immigration au Nouveau-Brunswick. Ce serait là se tirer une balle dans le pied. Mieux vaut plutôt mettre les bouchées doubles et faire de l’immigration notre planche de salut.

Pour y arriver, il faut que l’immigration devienne un projet de société. Nous devons tous—y compris les différents paliers de gouvernement—nous rallier pour éliminer les obstacles à l’immigration dans nos régions, à commencer par le transport et le logement.