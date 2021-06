Le petit monde d’Étienne Morin

La vie nous réserve parfois des surprises qui dépassent toute logique.

Prenons le cas du premier choix des Wildcats de Moncton Étienne Morin. Lors du dernier week-end, le futur quart-arrière des Chats Sauvages a découvert à quel point le hockey peut être un bien petit monde.

Ainsi, il y a une semaine, le directeur des opérations hockey Ritchie Thibeau était à moins de 24 heures de confirmer une transaction importante avec l’Armada de Blainville-Boisbriand. L’acquisition du défenseur de 20 ans Samuel Desgroseilliers, à qui on entend confier de grosses minutes de jeu, a été largement vanté par Thibeau dans nos pages.

Le troc est d’autant plus intéressant pour l’organisation que Desgroseilliers a des origines acadiennes du côté de sa mère, Annie Prud’homme, née Drisdelle, qui a grandi à Haute-Aboujagane. Des origines qui ne sont pas sans rappeler celle du gardien Vincent Filion, dont le grand-papa maternel, Jean-Étienne Dugas, vient de Caraquet.

Mais là ne s’arrêtent pas les coïncidences. Imaginez-vous donc qu’Étienne Morin et Samuel Desgroseilliers sont tous deux originaires de Valleyfield. Mieux encore, les mamans des deux joueurs sont des collègues de travail.

J’ai évidemment contacté Ritchie Thibeau pour lui demander s’il avait tout planifié de A à Z. Il m’assure que le Gars des vues n’était au courant de rien.

«J’aimerais bien te dire que j’avais tout préparé à l’avance, mais non je ne suis pas aussi brillant que tu le croies, s’exclama Thibeau en riant. J’ai seulement appris quelques heures après la sélection d’Étienne qu’il y avait une connexion avec Samuel.»

Évidemment, le jeune Morin ne pouvait pas rêver d’un meilleur mentor. Et vous pouvez parier que les deux familles vont profiter de l’occasion pour venir voir les deux joueurs au Centre Avenir dans la même voiture.

«C’est extraordinaire (ce qui m’arrive), révèle le surdoué de 6 pieds et 175 livres. Avant un repêchage, les joueurs sont contactés par plusieurs équipes, mais ça ne veut pas dire que ça va cliquer. Avec les Wildcats, ç’a cliqué tout de suite quand Ritchie Thibeau m’a appelé la première fois. Il m’a mis tout de suite à l’aise. Je suis tellement content. Je ne pouvais pas tomber dans un meilleur endroit.»

«Même que je peux dire que je suis très heureux d’avoir glissé en deuxième ronde. Ça va être le fun de grandir avec les autres jeunes de l’organisation. J’ai également hâte de voir les installations», dit-il.

Sous le regard bienveillant du vétéran Desgroseilliers, le jeune Morin aura l’occasion d’apprendre l’ABC du junior majeur en toute quiétude. Ne soyez d’ailleurs pas surpris si les deux Campivallensiens sont utilisés au sein de la première vague en avantage numérique.

«Je me considère comme un défenseur offensif, mais j’attache aussi beaucoup d’importance à mon jeu défensif, indique Morin, qui s’est entraîné dans les derniers mois avec les Voyageurs de CIHA, une école privée de Rockland en Ontario. Je possède une bonne vision du jeu et je suis un bon patineur. Je m’inspire beaucoup de Cale Makar qui est ce que doit être un vrai quart-arrière dans le hockey d’aujourd’hui.»

Morin, qui s’est récemment fait enlever ses dents de sagesse, a depuis repris l’entraînement de façon intensive.

«Cet été, je travaille surtout pour améliorer ma puissance. Je veux non seulement améliorer mon explosion sur patins, mais aussi ma force physique», ajoute le défenseur gaucher.

Ah oui, comme Desgroseilliers, Étienne Morin connaît aussi le gardien des Aigles Bleus Étienne Montpetit, lui aussi originaire de Valleyfield. En voilà un que vous risquez de voir au Centre Avenir les soirs où le Bleu et Or ne sera pas occupé.

Grosse lutte à prévoir

C’est toute une bataille qui attend Cameron MacLean, Joseph Henneberry, Camden Pellerine, Cael MacDonald, Aidan MacLeod, Kency Pierre-Noël, Matthew McRae, Noah Ryan, Malcolm Green, Philippe Collette et Cameron Henderson pour l’obtention de l’un des quatre ou cinq postes disponibles en vue de la prochaine saison du Titan d’Acadie-Bathurst.

Si MacLean et Henneberry sont quasi assurés d’une place dans le groupe des 14 attaquants, rien n’est cependant coulé dans le béton en ce qui concerne les trois postes réguliers de la quatrième unité offensive.

Notons que Henneberry a déjà signé son contrat en vue de la saison 2021-2022. Henneberry, qui n’aura que 17 ans le 20 décembre, est un solide gaillard de 6 pieds 2 pouces et 190 livres qui est réputé pour son travail acharné et son intelligence dans le feu de l’action.

«Nous avons échangé (Alexis) Dubé justement pour faire de la place à une recrue, révèle Sylvain Couturier. Les jeunes que nous allons garder à l’attaque sont ceux qui vont nous permettre d’avoir une meilleure équipe.»

Par ailleurs, j’ai appris entre les branches que le directeur général du Titan tentait activement d’échanger un autre vétéran de 19 ans, Yannic Bastarache, afin de libérer encore plus d’espace. Évidemment, si Couturier parvient à trouver un nouvel endroit pour l’Acadien de Bouctouche, l’annonce ne pourra être officialisée qu’en août prochain puisqu’aucune transaction ne peut être réalisée avant l’ouverture des camps d’entraînement.

J’espère de tout cœur que Bastarache aura l’occasion de poursuivre sa carrière dans la LHJMQ, parce que je demeure convaincu que son potentiel offensif n’a pas encore été exploité à sa pleine mesure. On parle ici d’un gars qui a amassé 81 points en 38 parties avec les Flyers de Moncton, séries éliminatoires incluses, lors de sa dernière saison dans le Circuit des moins de 18 ans.

Pour revenir au prochain camp d’entraînement du Titan, la lutte s’annonce tout aussi intéressante à l’arrière. Si le top-6 est déjà connu à l’avance, il reste à voir si l’équipe va opter pour garder un ou deux défenseurs en réserve. À moins d’une surprise, ça va se jouer entre le géant Carter Ansems, Jake Tracey et Harry Clements.

Les frères Nadeau

Répertorié au 16e rang par le Centre de soutien au recrutement, Bradley Nadeau a finalement dû attendre au 115e échelon avant de voir l’Océanic de Rimouski tenter sa chance. Rappelons que Nadeau a fait savoir aux 18 équipes de la LHJMQ qu’il lorgnait plutôt vers la NCAA, comme son frère aîné Joshua d’ailleurs.

Reste à savoir si le d.g. de l’Océanic Serge Beausoleil parviendra à convaincre Bradley de se joindre à son équipe. Et si jamais c’est le cas, ne soyez surtout pas surpris s’il donne un coup de fil au Titan pour s’enquérir de la disponibilité de Joshua.

J’ai d’ailleurs posé la question à Sylvain Couturier qui m’assure n’avoir pas encore reçu d’appel de Beausoleil à ce sujet.

«Je souhaite à Serge de convaincre Bradley Nadeau de jouer pour l’Océanic. Tant mieux s’il y parvient. Et si jamais il veut s’informer sur Joshua, il sait où me trouver. Nous avons d’ailleurs une bonne relation, Serge et moi. C’est certain que nous ne donnerons pas Joshua pour rien, mais je ne suis pas du genre à empêcher un jeune de jouer dans la ligue», a mentionné Couturier.

Notons que Joshua Nadeau a été sélectionné en cinquième ronde (73e) lors de l’encan de 2019.

Noël, Christmas, Snow…

Le directeur du recrutement du Titan André Lévesque est un pince-sans-rire que j’apprécie bien.

Avant même que je n’écrive un petit quelque chose sur le fait que l’équipe a réclamé deux ans de suite des gars répondant au nom de Kency Pierre-Noël et Alexander Christmas, André avait déjà fait part de cette coïncidence à Sylvain Couturier et à l’équipe de recruteurs, samedi, pendant la journée du repêchage.

Lundi soir, alors que le CH se faisait varloper par le Lightning, André m’a confié via Messenger qu’il partait immédiatement à la chasse d’un Snow en vue du prochain encan, question de rester dans l’esprit des Fêtes.

Comme il n’y a rien à mon épreuve, j’ai décidé de faire ma petite recherche de mon côté. Et devinez quoi, le Titan aura l’occasion de poursuivre cette nouvelle tendance en repêchant le Terre-Neuvien Tyson Snow, du Blizzard d’East Coast, ou encore le Néo-Écossais Blake Snow, du Rush de Sydney. Tous deux sont nés en 2005. Sinon, le Titan a aussi l’option d’inviter le gardien Dekon Randell-Snow, un Terre-Neuvien né en 2004 qui a évolué pour les Riverhawks de Rothesay Netherwood la saison dernière.

J’espère que vous avez compris que les dernières lignes ne sont que des blagues.