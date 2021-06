Les conseils d’éducation dans le collimateur du ministre Cardy

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, a fait réagir vivement les présidents des conseils d’éducation de district (CED) en laissant entendre une possible réduction de leur mandat, de leur pouvoir et de leur nombre. Les présidents des trois conseils d’éducation francophones estiment avoir été pris par surprise par les propos du ministre Cardy.

Toutefois, une lecture du livre vert sur l’éducation au Nouveau-Brunswick préparé par le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance aborde clairement la question des structures et de la gouvernance. Parmi les idées que l’on retrouve dans le livre vert qui se veut un document de réflexion, de discussion et de consultation, il y a la suivante: «Le gouvernement examinera les meilleures façons de structurer les bureaux et les organisations qui apportent du soutien aux directions d’école, au personnel enseignant, aux élèves et aux parents. Cela comprendra un examen du mandat et de la structure du Ministère, des districts scolaires et des CED.»

Le ministre estime que la structure actuelle qui comprend le Ministère, les districts scolaires, les conseils d’éducation de district et les comités de parents crée «beaucoup de confusion». De plus, celui-ci est d’avis que nous sommes en présence d’un «déficit démocratique».

Lors des dernières élections scolaires, le taux de participation a été d’environ 30%. Concernant les CED francophones, 4 des 27 postes sont restés vacants et 16 autres ont été élus par acclamation. La situation n’est guère mieux dans le district scolaire anglophone Ouest où 6 des 13 postes n’ont pas été comblés, faute de candidature.

Le ministre Cardy n’exclut pas la possibilité d’avoir deux districts scolaires, dont un francophone, afin de respecter les droits de la minorité francophone à une éducation dans sa langue, comme le stipule la Charte canadienne des droits et libertés. Il aimerait impliquer davantage les communautés scolaires et donner plus de pouvoir et de ressources aux directions d’écoles.

La table est mise pour une discussion vigoureuse d’ici l’automne prochain. Tant les libéraux que les verts dénoncent plus particulièrement l’idée de réduite à deux le nombre des districts scolaires.

Le ministre Cardy voudra-t-il mettre de l’eau dans son vin? Chose certaine, celui-ci n’a pas peur de la controverse. Si les réflexions à voix haute de ce dernier se veulent un ballon d’essais pour faire réagir le monde de l’éducation, c’est mission accomplie chez la communauté francophone.

Parmi les éléments soulevés par le ministre Cardy, celui du «déficit démocratique» apparaît le plus important et pertinent. Ce phénomène n’est pas seulement présent au Nouveau-Brunswick.

Le gouvernement Legault au Québec a fait adopter l’an dernier la Loi 40 qui transformait les conseils scolaires francophones en centres de services et abolissait les élections scolaires.

Le premier ministre Legault justifiait cette décision en disant qu’il ne voulait pas «qu’on dépense des millions de dollars pour des élections où personne ne va voter.»