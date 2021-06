Lettre à mon pays

Mon cher pays, il y a longtemps que je veux t’écrire. Mais je ne trouvais jamais les bons mots, ni le bon moment. Tu es d’un naturel si prévisible et d’une placidité si endormante qu’on finit par oublier ta présence. On oublie que tu es là, sous le sol que l’on foule. Dans l’air que l’on respire. Dans l’eau que l’on boit. Dans le ciel qui nous enveloppe a mari usque ad mare.

Il paraît que ton front est ceint de fleurons glorieux et que ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. Je veux bien le croire, mais il y a des moments de cette histoire qu’on aimerait bien effacer, à défaut de les oublier comme on l’a fait si souvent, déjà, depuis ta naissance.

Justement: ta naissance. Quand es-tu véritablement né? On a célébré en grande pompe ton 150e anniversaire en 2017. Pourtant, tu dis que tu es la terre de nos aïeux… et ces aïeux sont arrivés il y a quatre siècles!

Et quand ces aïeux ont foulé ton sol pour la première fois, tes terres, tes forêts, tes vallons et tes plaines étaient déjà peuplées. Qu’as-tu fait de tes premiers habitants?

Tu dis être un pays jeune. Mais ta jeunesse est millénaire. L’as-tu oublié?

***

Aujourd’hui, c’est ton anniversaire. Je veux bien t’offrir mes meilleurs vœux, ils sont sincères, même si j’ai le cœur en berne, comme tant et tant de mes compatriotes qui sont toujours sous l’effet de l’émotion vive causée par la découverte de centaines de sépultures sur les lieux d’anciens pensionnats pour enfants autochtones dont tu t’es longtemps voulu le tuteur mais que tu as confiés à des sous-

traitants religieux, car ton bras sait porter la croix!, chantais-tu.

Des sous-traitants trop heureux de leur annoncer une «bonne nouvelle» qui signait leur arrêt de mort culturel – et même physique, comme on l’apprend ces jours-ci.

Mon cher pays, tu as failli à la tâche de les protéger, tes enfants, comme on se doit de le faire avec ceux et celles qu’on estime suffisamment vulnérables pour les prendre sous notre aile.

***

À cause de ton échec, ils sont nombreux aujourd’hui ceux et celles qui, endeuillés, veulent oublier ton anniversaire. D’un bout à l’autre du pays, des communautés autochtones, des municipalités, des institutions et des organisations multiples ont décidé d’annuler les célébrations festives. Faudrait-il faire de ce 1er juillet particulier un jour de deuil national?

En contrepartie, d’aucuns souhaitent en faire un jour de méditation et d’échanges sur les relations qu’entretiennent les différentes composantes de la fameuse mosaïque culturelle du pays. D’autres encore, sous prétexte d’émoi national, t’ignoreront, comme d’habitude, en se gavant d’été comme si de rien n’était.

Enfin, il s’en trouve pour vouloir te célébrer envers et contre tout, car lorsqu’on célèbre quelqu’un, encore plus quand on célèbre un pays, on célèbre l’ensemble de l’œuvre, si je puis dire. On célèbre le bon non pas pour faire oublier le pire, mais pour faire en sorte que ce «pire» ne se reproduise plus.

Cela dit, malgré ce drame exhumé des limbes de ton histoire, ö Canada, il nous faut raison garder face à la tornade émotionnelle qui balaie le pays d’est en ouest, et tenter de replacer cette histoire dans son contexte.

***

Le temps d’alors n’est pas celui d’aujourd’hui. Ce qui motivait tes dirigeants politiques et religieux du temps n’est plus la norme maintenant. Ces personnages désobligeants de ton histoire ignoraient qu’ils souillaient ton avenir.

Mais la mémoire collective de tes habitants contemporains, mon cher pays, se souvient toujours des efforts que tu as fait, jadis, pour faire disparaître de ce pays tout ce qui ne ressemblait pas à un loyaliste anglo-saxon!

Dans ce contexte, le mépris que tu as démontré à l’égard des cultures autochtones se conjuguait bien à ton incurie dans la défense de tes citoyens francophones. T’en souvient-il?

Tu as laissé des gouvernements provinciaux abolir leurs droits linguistiques, pour mieux les assimiler, ce qui revenait à leur interdire la liberté d’être ce qu’ils sont. Comme pour leurs frères autochtones. Avec les conséquences désastreuses que l’on connaît aujourd’hui et que les législations provinciales et les enchâssements constitutionnels, aussi solennels soient-ils, ne parviennent pas à endiguer.

Le mal que tu as causé à tes enfants, ö ma patrie, peut-il être réparé?

***

Oui, aujourd’hui, il fallait que je te dise tes vérités en pleine face, comme on le fait à ceux et celles qu’on aime et respecte suffisamment pour leur faire le cadeau de notre honnêteté. Et «pas pires amis pour autant», comme on dit.

Je te connais bien, cher pays. Tu as le cocorico facile. Tu te complais dans une perception gratifiante de ce que tu es, comme si tu possédais une supériorité morale sur d’autres peuples. Tu as facilement la larme de circonstance à l’œil pour autrui. Mais quand autrui est ton vis-à-vis culturel, oh la la, tu passes vite du crocodile à l’autruche. Ta capacité à t’esquiver devant la vérité m’a toujours fasciné.

Il serait peut-être temps pour toi de regarder la réalité en face, en y mettant ton cœur, ton courage, ta foi dans l’avenir. Et ta vérité aussi.

Mais je ne parle pas, ici, de mise en scène fédérale, de grands élans lyriques gauchement déclamés sur fond d’unifolié rouge et blanc. Je ne parle pas de créer un événement appelé à devenir «viral» et susceptible de sustenter ton narcissisme national. Je parle de regarder la vérité en face.

***

Je parle de mesures concrètes. Je parle de rebrasser les cartes. Je parle de recréer ce pays aux frontières illimitées, aux espoirs infinis.

Je parle de prendre acte des doléances, toutes les doléances, dont les échos enterrent souvent le ronron de tes vœux pieux et le tonitruant de tes politiques électoralistes, clientélistes, partisanes et démagogiques, pour créer un pays à l’image et à la ressemblance de tes habitants.

En es-tu capable, mon cher pays?

Surge Canada!

Han, Madame?