L’annonce que la Société Nationale de l’Acadie a obtenu le statut consultatif d’organisme non gouvernemental auprès de l’UNESCO m’a fait très plaisir.

Je me souviens encore de l’accès de la SNA au statut similaire au sein de l’Organisation Internationale de la Francophonie, en 2008, de l’émotion que j’ai ressentie lorsque j’ai compris que le peuple acadien serait désormais présent autour d’une table internationale, si modeste soit elle.

L’Acadie entre aujourd’hui à l’UNESCO, donc à une des grandes tables des Nations-Unies.

J’entends déjà les commentaires: que tout ça ne change pas grand-chose au quotidien, que ce n’est pas ça qui va résoudre les défis linguistiques, démographiques et autres de notre Acadie, ni aider nos compatriotes à vivre mieux, ni à empêcher la mer de monter et à nos côtes de s’éroder. Bien sûr! Mais, je crois que cette reconnaissance internationale donne un poids supplémentaire, certes tout symbolique, à notre peuple et à l’organisme qui le représente depuis 1881.

Pour devenir membre de l’UNESCO, il faut répondre à des nombreux critères dont deux essentiels :

Avoir les moyens et la volonté de contribuer aux objectifs de l’UNESCO

Exercer des activités dans un esprit de coopération, de tolérance et de solidarité, dans le respect de l’humanité et des diversités culturelles.

Comment ne pas se sentir fier, en tant que peuple, de satisfaire à ces deux critères? De savoir que l’Acadie pourra s’engager aux côtés de l’UNESCO dans les grands chantiers de notre époque que sont la jeunesse, le droit des femmes, la diversité culturelle ou la paix dans le monde?

Ce que j’avais dit, en juin 2008, à la veille de l’entrée de la SNA à l’Organisation Internationale de la Francophonie demeure encore vrai aujourd’hui: «nous apportons des outils précieux: nos institutions bien sûr, des années d’expériences, de liens, de partenariats, d’ententes, de savoir-faire, une fierté peu commune et, en fin de compte, une solidarité et une communauté de pensée et d’espoirs à réaliser.»

Le dépassement de soi est un critère essentiel à l’essor et à la fierté d’un peuple. Notre entrée à l’UNESCO donne à l’Acadie la chance de viser encore plus haut. Bravo.