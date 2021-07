Pensionnats autochtones: après le 1er juillet 

Les festivités du 1er juillet ont toujours eu un côté politique. Bien que nous soyons moins enclins à brandir notre drapeau national que nos voisins du sud, les barbecues, parades et autres activités de la Fête du Canada ont toujours été pour les gouvernements une belle occasion de faire vibrer la fibre patriotique des citoyens.

C’est aussi une fête qui, historiquement, a connu son lot de contestations. L’historien Matthew Hayday nous rappelle que dans les années suivant la Confédération, les députés fédéraux représentant la Nouvelle-Écosse se sont rebellés contre l’idée d’une «Fête du Dominion», considérant que leur province avait été forcée à entrer en Confédération contre son gré.

Pendant la Première Guerre mondiale, les festivités du 50e anniversaire du pays ont été annulées, le gouvernement fédéral se concentrant sur l’effort de guerre.

On peut aussi penser au pied-de-nez prolongé du Québec qui a fait du 1er juillet sa journée de prédilection… pour les déménagements.

En 2017, lors du 150e anniversaire du pays, nombreuses ont été les voix autochtones à contester les festivités. Elles citaient comme raisons les abus historiques perpétrés contre les communautés autochtones ainsi que l’incapacité du gouvernement fédéral à tenir ses promesses envers ces dernières, à commencer par assurer l’accès à l’eau potable sur toutes les réserves – un objectif qui demeure encore aujourd’hui incomplet.

Il aura fallu le choc du recouvrement de plus d’un millier de tombes non marquées d’enfants autochtones près d’anciennes écoles résidentielles, un peu partout au pays – 182 nouvelles dépouilles ont été signalées cette semaine à Kootenay, en Colombie-Britannique – pour que cet appel à reconsidérer le legs colonial du Canada soit enfin entendu.

Des tombes dont on connaissait déjà l’existence depuis plusieurs années (on n’a qu’à consulter le rapport de la Commission de vérité et réconciliation, datant de 2015, pour s’en rendre compte), mais qu’on avait choisi de continuer d’ignorer, jusqu’à ce que les communautés autochtones elles-mêmes décident de procéder aux fouilles.

Plusieurs municipalités ont donc décrété que le Canada ne serait pas fêté cette année, que le 1er juillet prendrait des allures plus tranquilles. Au Nouveau-Brunswick, Cap-Pelé a donné le ton, suivi par Fredericton, Moncton, Saint-Jean, Bathurst, Rogersville et d’autres, qui ont proposé une journée de réflexion. Voilà un pas dans la bonne direction vers la réconciliation.

Mais qu’en sera-t-il du 2 juillet et des journées qui suivront? Pour reprendre les mots du chef de la Première Nation de Cowessess, Cadmus Delorme, les pensionnats autochtones sont un héritage que nous partageons tous. C’est aussi un héritage encore vivant, non seulement par l’entremise des survivants des pensionnats, mais par plusieurs politiques en place aujourd’hui, de l’appréhension culturellement inappropriée, souvent abusive, des enfants autochtones par les services d’aide à l’enfance, jusqu’à la stérilisation forcée de femmes autochtones dans nos hôpitaux.

Après cette journée de réflexion sur le passé, la prochaine étape sera donc de confronter certaines de nos politiques actuelles, qui perpétuent, par différents moyens, les horreurs du passé.

Un rude 2 juillet en perspective.