L’homme derrière Ryane Clowe et Peter Trainor

Nommez n’importe quel joueur de hockey qui est parvenu à déjouer les plans établis et vous avez derrière lui un recruteur qui a eu du flair.

Prenons par exemple le cas de Patrice Bergeron, qui a dû attendre son année de 17 ans avant de graduer avec le Titan d’Acadie-Bathurst. Et bien c’est à David Smith que l’on doit la sélection de Bergy avec le 80e (et dernier) choix du 5e tour de l’encan de 2001.

C’est fort probable que Smith n’avait pas vu en lui un futur immortel du hockey, mais il avait sûrement l’intuition que derrière ce petit gars de 5 pieds 8 pouces et 142 livres (à l’époque) se cachait un futur joueur d’impact dans la LHJMQ. Il faut dire aussi que Smith avait dirigé Bergeron dans les rangs bantam à Sainte-Foy.

Chez l’Océanic de Rimouski, pendant 26 longues années, Rick Melanson a eu l’occasion de faire plusieurs belles trouvailles qui expliquent en partie pourquoi il possède aujourd’hui une bague de la coupe Memorial et deux bagues de la coupe du Président.

Si Melanson se contente de laisser échapper un petit rire quand on lui mentionne qu’il a permis à l’Océanic de compter sur Brad Richards, Sidney Crosby et Patrice Cormier, il réagit plus fortement lorsqu’on lui dit qu’il est derrière les découvertes de Ryane Clowe et Peter Trainor.

Là, non seulement vous faites vraiment plaisir à ce recruteur de carrière, mais vous touchez aussi une corde sensible.

«Le vrai travail d’un recruteur c’est de trouver des perles rares, parce que c’est vraiment pour ça que nous sommes payés», souligne le natif de Scoudouc.

«Un gars comme Sidney Crosby, quelle équipe n’aurait pas voulu le prendre?», questionne-t-il en riant.

Depuis lundi, Rick Melanson est désormais à l’emploi des Wildcats de Moncton. Le nouvel adjoint du directeur des opérations hockey, Ritchie Thibeau, c’est lui.

«Il n’y avait qu’une seule équipe qui pouvait me convaincre de quitter l’Océanic et c’est Moncton», dit-il.

Pour la petite histoire, Thibeau a contacté en mars dernier le directeur général de l’Océanic Serge Beausoleil afin de lui demander la permission de discuter avec Melanson.

Melanson a toutefois prévenu Beausoleil qu’il était hors de question de quitter Rimouski pour occuper le même poste à Moncton.

«Je connais des gars qui ont un poste d’adjoint au directeur général dans la ligue, mais ce n’est quand même pas un poste permanent. Moi, je voulais un poste permanent, ou je restais avec l’Océanic. C’est justement ce que Ritchie avait à me proposer. Je suis d’ailleurs déjà au travail. C’est drôle parce que j’ai terminé officiellement ma carrière d’enseignant mardi après 32 années, puis dès mercredi je commençais mon travail avec les Wildcats avec le repêchage international», raconte-t-il.

«À Moncton, je dirais que 70% de mon travail sera de faire du recrutement et je suis content parce que c’est quelque chose que j’aime faire. J’ai hâte de travailler en compagnie du recruteur-chef Alexandre Gauthier. Pour le reste, mon rôle consistera à aider Ritchie, soit en le conseillant ou encore en le challengeant. Ce que j’aime de Ritchie, c’est qu’il prend la peine d’écouter les conseils de tout le monde avant de prendre une décision. Nous venons tous les deux du même milieu, nous sommes deux recruteurs de carrière», mentionne-t-il.

Ses meilleurs coups

Je ne pouvais évidemment réaliser une entrevue avec Rick Melanson sans lui demander de me parler de ses grandes trouvailles pendant ses 26 années à Rimouski.

Si Ryane Clowe et Peter Trainor occupent une place de choix, c’est surtout parce qu’ils étaient des agents libres quand Melanson a convaincu l’organisation de donner une chance à ces deux joueurs. Clowe en 2000, Trainor exactement 10 ans plus tard.

L’histoire de Clowe mérite d’ailleurs qu’on s’y attarde. Ignoré lors de ses deux premières années d’éligibilité au repêchage, le Terre-Neuvien s’est finalement mérité une invitation à 17 ans au camp d’entraînement des Voltigeurs de Drummondville en 1999. Au terme du camp, ces derniers souhaitent lui faire une place, mais il décide de retourner à la maison à St. John’s parce qu’il est le seul anglophone du club.

L’année suivante, Clowe reçoit cette fois une invitation au camp des Wildcats qui décident toutefois de le retrancher rapidement sans même lui offrir de contrat comme joueur affilié. Il se joint alors aux Beavers de Moncton dans la Ligue junior A des Maritimes. Les Beavers disputent leurs matchs locaux à l’Aréna J.-Louis-Lévesque et sont dirigés par le célèbre Bill Riley.

Comme Clowe ne cesse de remplir le filet grâce aux passes savantes d’un certain Scott Toner, Melanson commence à s’intéresser de plus en plus à ce solide gaillard de 6 pieds 3 pouces et faisant osciller le pèse-personne à plus de 200 livres. En fait, il se demande ce qu’un joueur de cette trempe fait dans le junior A.

Au grand dam de Riley et des Beavers, Melanson réussit à le convaincre de joindre les rangs de l’Océanic.

«Il a quand même fallu travailler pour le convaincre parce que Ryane ne voulait rien savoir de jouer dans un quatrième trio. Je lui ai dit qu’il n’y avait aucune garantie que ça allait durer, mais que Doris Labonté, qui était le d.g. et l’entraîneur-chef dans le temps, allait lui donner la chance de jouer dans le top-6. Quand l’Océanic lui a donné un essai en décembre, Ryane a réussi à marquer dès son deuxième match qui avait lieu à Québec. Et pendant cette partie il a même livré un combat contre le gros dur des Remparts (Jeff Hadley) qu’il a fini par battre. Après la rencontre, j’ai donné un coup de fil à Doris pour lui demander comment Ryane s’était débrouiller. Doris était content et il m’a dit que Ryane restait à Rimouski», se rappelle Melanson.

En 170 matchs, séries éliminatoires incluses, Clowe trouve le temps de compiler 81 buts et 199 points. Ç’a été suffisant pour convaincre les Sharks de San Jose de le repêcher (6e ronde, 2001), où il finira d’ailleurs par devenir un joueur d’impact.

L’histoire du Néo-Brunswickois Peter Trainor, invité au camp de l’Océanic en 2010, vaut également le détour. Malgré un coup de patin déficient, Trainor est devenu seulement le cinquième Néo-Brunswickois à enregistrer une saison de plus de 100 points dans la LHJMQ. Les quatre autres sont Andrew McKim, Dominic Noël, Todd Sparks et Yvon Vautour.

Bref, sans Melanson qui voyait en lui un marqueur naturel capable de remplir le filet dans la LHJMQ, nous n’aurions possiblement jamais découvert Trainor.

Parmi les joueurs repêchés, ses trois plus belles découvertes sont dans l’ordre Eric Neilson, Tyler Boland et Dominic Cormier. Ces choix tardifs ont été respectivement sélectionnés dans les 7e, 10e et 6e rondes.

«Eric, c’est le joueur dont je suis le plus fier d’avoir vu être repêché par l’Océanic. C’était un joueur spécial et un vrai gentilhomme. Quand l’Océanic l’a repêché, nous étions alors bien loin de savoir à quel point il allait devenir important dans l’organisation. Il est devenu le garde-du-corps de Sidney Crosby. Eric a fait tous les efforts pour s’adapter à son environnement à Rimouski. Il est même devenu parfaitement bilingue. Il n’est d’ailleurs pas le seul gars des Maritimes qui a appris le français. Sidney et Brad Richards l’ont fait, Brent McLellan aussi. Brent, qui est médecin en Ontario, parlait tellement bien français après un an à Rimouski que tu ne pouvais pas dire s’il était francophone ou anglophone», confie Melanson.

«D’avoir réussi à avoir Boland en 10e ronde, c’était aussi quelque chose. Il a finalement eu une saison de plus de 100 points à Rimouski. Mais j’étais aussi très fier dans le cas de Dominic. Parce qu’il jouait depuis deux ans aux États-Unis, personne ne l’avait vraiment vu jouer. Moi, je me souvenais de lui à l’époque qu’il jouait au bantam et je savais qu’il était bon. Je savais qu’il avait le potentiel pour être un quart-arrière dans la ligue et c’est ce qu’il est devenu», révèle Rick Melanson.

Patriotes, Tipper et Laser

Si Rick Melanson n’a pas connu une grande carrière comme joueur, il a quand même été un joueur étoile chez les Patriotes de Louis-J.-Robichaud dans la première moitié des années 1980, en compagnie de joueurs tels que Jean-Guy Bourque et Luc LeBlanc.

Il y a toutefois mis un terme après une saison au sein de la formation junior B de Richibucto, sous les ordres de Roger Brun, l’actuel président de la Ligue senior Beauséjour.

Au début des années 1990, Alan Power l’invite à venir lui donner un coup de main à son camp annuel visant à composer les équipes devant prendre part à la coupe Chowder à Boston. À la même époque, il devient entraîneur adjoint au niveau scolaire chez les Purple Knights de Moncton, où évolue un certain Derek Cormier, le papa de Cole Cormier.

Après trois saisons avec les Knights, il devient l’adjoint de Bob Tipper LeBlanc chez les Beavers de Moncton au niveau junior.

«Tipper était dans le temps le seul gars du Nouveau-Brunswick qui faisait du recrutement pour une équipe de la LHJMQ, soit les Olympiques de Hull. C’est probablement ce qui m’a donné le goût de faire à mon tour du recrutement. Et c’est ainsi que le Laser de Saint-Hyacinthe m’a donné ma première chance en 1994. Je n’y suis toutefois resté qu’une saison avant que l’équipe ne soit déménagée à Rouyn-Noranda. Peu de temps après, Charles Marier, qui était à l’époque le recruteur-chef de l’Océanic, m’a appelé pour m’offrir un poste. Et cette aventure s’est terminée lundi quand j’ai accepté l’offre des Wildcats», termine Rick Melanson.