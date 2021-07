Luca: banal, mais charmant

Luca (Disney+) est assurément le film de Disney/Pixar le moins fignolé depuis Cars 3 (2017). Cela n’en fait pas un mauvais film pour autant.

Luca raconte l’histoire d’une créature marine du même prénom. Or, comme tous ses congénères, le petit «garçon» a un secret: quand il sort de l’eau, il prend une apparence humaine.

Bien que ses parents le lui interdissent formellement pour des raisons de sécurité, Luca est curieux de découvrir le monde qui se trouve à la surface.

Ce qui devait arriver arriva: Luca est initié au monde des humains par Alberto, une jeune créature marine qui a élu domicile à la surface.

Les deux «garçons» partagent le même rêve: découvrir le monde au guidon d’une mobylette Vespa.

La chance leur sourira quand, dans un petit village côtier italien, un triathlon est organisé. S’ils l’emportent, Luca et Alberto auront l’argent nécessaire pour acheter leur Vespa. À condition, évidemment, que leur secret ne soit pas révélé au grand jour…

Simple

Contrairement aux meilleures ou aux plus récentes oeuvres produites par Disney et Pixar, Luca n’est pas axé sur une longue métaphore filée qui constitue une belle leçon de vie.

Soul (2020), Onward (2020), Toy Story 4 (2019), Incredibles 2 (2018) et Coco (2017) étaient tous d’excellents divertissements, mais c’étaient aussi des oeuvres complexes dans lesquelles étaient distillés de subtils messages positifs et inspirants pour la jeune génération.

Luca n’est pas de cet acabit.

Il y est certes question de conquérir ses peurs et d’accepter la différence, mais le message est plutôt superficiel.

Luca est donc un film simple qui est d’abord et avant tout un divertissement.

Est-ce une mauvaise chose? Pas du tout. Mais compte tenu des antécédents d’excellence de Pixar, il s’agit d’une petite déception. La saveur et l’audace n’y sont tout simplement pas.

Amusant

À titre de divertissement, toutefois, Luca est une belle réussite. L’humour physique des personnages a fait éclater de rire mon garçon âgé de 9 ans à plusieurs reprises.

L’épreuve du triathlon – malheureusement trop courte – est aussi très enlevante.

Comme on est en droit de s’y attendre, l’animation est impeccable (surtout l’eau) et les couleurs sont magnifiques.

Le film nous permet aussi de voyager puisqu’il se déroule en Italie – quoique les stéréotypes associés à ce coin du monde auraient pu être moins nombreux.

Reste que pour une belle soirée en famille, Luca est un choix sans risque.

(Trois étoiles et demi sur cinq)

Good on Paper: la comique qui s’aime trop…

Iliza Shlesinger dans une scène de Good on Paper (Netflix). – Gracieuseté

Pas facile de réinventer la comédie romantique. L’humoriste Iliza Shlesinger tente sa chance dans Good on Paper (Netflix), sans toutefois parvenir à éviter les écueils associés au genre… ou à son ego.

Andrea (Shlesinger) est une humoriste qui tente de percer à la télévision. Après une audition ratée, elle fait la connaissance de Dennis (Ryan Hansen) sur son vol de retour.

Dennis n’a rien d’un Adonis, mais il est attentionné, drôle, éduqué et riche – tout le contraire des hommes qu’Andrea fréquente.

Si l’humoriste n’est pas du tout attirée, c’est tout le contraire de Dennis, qui doit se contenter d’une amitié platonique.

Un jour, toutefois, après une soirée bien arrosée, les deux jeunes gens s’embrassent. Naît alors le début d’une relation amoureuse.

C’est alors qu’Andrea commence à douter que Dennis n’est pas l’homme qu’il dit être…

Moi, moi, moi

Vous connaissez peut-être l’adage: si tu ne parviens pas à décrocher un rôle à Hollywood, écris et tourne ton propre film.

Shlesinger semble avoir appliqué cette leçon à la lettre dans Good on Paper, un film qui est énormément biographique.

L’humoriste new-yorkaise âgée de 38 ans, qui a remporté le concours télévisé Last Comic Standing en 2008, roule sa bosse sur la scène depuis une quinzaine d’années – plusieurs de ses spectacles sont d’ailleurs disponibles sur Netflix.

Dans Good on Paper, elle fait ses débuts dans un premier rôle au cinéma… dans un film qu’elle a écrit et produit.

Si elle n’a pas l’aisance des grandes comédiennes de l’industrie, la jeune femme se tire quand même bien d’affaire.

Reste qu’elle est au coeur d’un film autopromotionnel, qui relate une tranche de sa vie, dans lequel elle se peint sous un jour avantageux… Son amour d’elle même est sans limite.

Superficiel

Good on Paper est l’adaptation d’un des numéros célèbres de Shlesinger et disons que le passage à l’écran ne se fait pas sans heurt.

Le scénario manque de finition, le film nous ressasse les éternels clichés associés au genre (les amis qui deviennent amants, l’éternel malentendu, etc.). C’est aussi un essai féministe qui rate souvent sa cible.

Andrea est de plus une femme tellement superficielle, imbue d’elle-même et mal équilibrée qu’il et difficile de l’aimer.

La prémisse ne tient pas non plus la route. Une recherche de deux minutes sur Google ou les réseaux sociaux auraient pu éviter à Andrea un gros paquet de problèmes…

Certains gags sont toutefois réussis et on y retrouve une intéressante (quoique peu exploitée) critique de notre société basée sur l’image.

Qui sait, un public féminin y trouvera peut-être davantage de bon.

(Deux étoiles sur cinq)