Sous constante menace d’expulsion

Bien avant la décision finale prise en 1755 de déporter l’ensemble du peuple acadien, on avait plusieurs fois évoqué, proposé et menacé de purger les «habitants français» de la Nouvelle-Écosse.

Même avant la Conquête de 1710 et la prise définitive de Port-Royal, l’expulsion est proposée. Le futur gouverneur de la Nouvelle-Écosse, Samuel Vetch, a présenté aux autorités de Londres, quelques années auparavant, une proposition d’attaque contre le Canada et l’Acadie. En cas de réussite, Vetch doit être nommé gouverneur des deux territoires. Il entrevoit dans sa proposition «qu’il serait nécessaire d’envoyer la totalité ou, à tout le moins, la grande majorité des habitants dans leurs propres petites barques en Martinique, ce qui placerait l’endroit dans l’embarras en raison de la rareté des provisions à cet endroit.»

Finalement, la campagne du Canada n’aura pas lieu et on se limitera à attaquer avec succès l’Acadie. Les nouveaux maîtres de Port-Royal s’adressent à la reine Anne et soulignent la «nécessité de transporter tous les Français du pays». Le plan est alors d’installer sur les terres des Acadiens des familles «de Grande-Bretagne ou d’Irlande – si elles sont protestantes». En 1712, Vetch écrit à nouveau à Londres, demandant qu’on expédie des navires de Boston et de New York afin d’expulser les habitants – encore une fois – en Martinique ou à Placentia (Plaisance), à Terre-Neuve. Sans cela, dit-il, «nous ne pouvons pas nous attendre à pouvoir posséder ce territoire en paix.»

Cependant, le traité d’Utrecht de 1713 par lequel la France cède l’Acadie à la Grande-Bretagne prend une autre direction. Dans les instructions qu’elle envoie au successeur de Vetch, Francis Nicholson, la reine Anne précise que les Acadiens qui souhaitent devenir sujets britanniques pourront «garder leurs terres et en jouir sans aucun obstacle ni empêchement et aussi pleinement et librement que nos autres sujets le font.»

Déportation – les précédents

Les déplacements forcés de population – planifiés ou réalisés – n’étaient pas inhabituels dans le contexte des guerres coloniales. En 1665, après s’être emparée de la Jamaïque, l’Angleterre a expulsé la petite population de colons espagnols et confisqué leurs terres ainsi que leurs esclaves.

En 1673, l’Angleterre se préparait à attaquer La Nouvelle-Amsterdam (New York) et prévoyait d’expulser tous les Hollandais. Ce plan a été abandonné en raison des coûts. Lorsque la France a voulu à son tour prendre possession de la «Nouvelle-York», en 1689, le gouverneur Frontenac de la Nouvelle-France reçoit comme instructions d’en retirer tous les protestants, hommes, femmes et enfants et de les disperser dans les colonies voisines de la Nouvelle-Angleterre et de la Pennsylvanie «ou autres endroits qu’il jugera à propos», dans le but de les «empêcher de se réunir». On entendra cet argument en 1755…

Paul Mascarene revient à la charge

En 1720, l’officier huguenot Paul Mascarene, qui avait participé à prise de Port-Royal, évoque à nouveau le spectre de l’expulsion. Maintenant membre du conseil de la Nouvelle-Écosse, il écrit pour Londres un long compte rendu de la situation de la colonie, dans lequel il conclut qu’il serait bien plus «avantageux» de ne plus maintenir les Acadiens en place que le contraire.

Le gouverneur de l’époque, Richard Philipps, renchérit et demande à ses supérieurs d’envisager leur départ. Le Board of Trade, la puissante entité du gouvernement britannique qui supervise les affaires coloniales, lui répond qu’il partage son opinion: les Acadiens «devraient être retirés dès que les troupes que nous avons proposé de vous envoyer arriveront». Or, il n’y aura pas de suite à cette affaire, du moins pas pour l’instant.

Nouvelles menaces «des deux côtés» dans les années 1740

Dans les années 1740, la Nouvelle-Écosse fait l’objet de plusieurs tentatives d’attaques des troupes canadiennes et françaises. La neutralité des Acadiens est mise à rude épreuve. Paul Mascarene est alors gouverneur par intérim. Il défend la conduite générale des Acadiens alors que les appels visant leur expulsion se multiplient.

Après l’attaque de Duvivier en 1744, le conseil colonial met sur pied un comité spécial pour faire enquête sur le comportement des Acadiens. Il conclut qu’on ne peut plus espérer que les Acadiens deviennent de «bons et loyaux» sujets britanniques, et qu’ils doivent par conséquent être transportés hors de la Nouvelle-Écosse et remplacés par des sujets protestants.

Deux ans plus tard, une autre expédition canado-française tente de reprendre l’Acadie. Les troupes de Ramezay arrivent du Canada, composées de centaines de miliciens. Ils doivent faire jonction à Annapolis Royal (Port-Royal) avec les milliers d’hommes venus de France menés par le duc d’Anville. Celui-ci a reçu des ordres des autorités à Paris, qui doutent de l’appui de l’ensemble des Acadiens: «S’il y en a sur la fidélité desquels il juge qu’on ne puisse pas compter, il les fera sortir de la colonie, et les enverra, soit à la vieille Angleterre, soit dans quelqu’une des colonies de cette nation suivant les facilités qu’il pourra avoir pour cela.»

L’expédition sera un échec puisque d’Anville meurt peu après être arrivé sur les côtes de la Nouvelle-Écosse et sa flotte est décimée par des tempêtes.

Les Acadiens étaient alors pris entre deux menaces de déportation, l’une française et l’autre britannique. Peu après, le gouverneur du Massachusetts, William Shirley, reprendra la balle au bond et trouvera en Charles Lawrence, futur dirigeant de la Nouvelle-Écosse, un acolyte parfait pour réaliser ce projet.