Votre télé sur le net – 3 juillet 2021

J’ai vu pour vous

Ted Lasso (Apple TV)

Rien de nouveau n’a retenu mon attention cette semaine (j’espère que vous me pardonnerez) de sorte que je me suis tourné vers Ted Lasso, une série d’Apple TV lancée en août 2020 dont la deuxième saison sera mise en ligne le 23 juillet. J’avais entendu beaucoup de bonnes choses au sujet de cette histoire rocambolesque d’un entraîneur de football américain qui décroche le poste de sélectionneur d’une équipe professionnelle britannique de soccer, le AFC Richmond. Jason Sudeikis (Saturday Night Live) est brillant dans le rôle de Lasso, un Roger-Bon-Temps à l’accent sudiste débordant d’optimisme et de bonne humeur. Dans un rôle secondaire, Juno Temple (Dirty John) démontre une fois de plus pourquoi elle est une des femmes les plus drôles du show-business. La série s’inspire des clichés véhiculés par de nombreux classiques du cinéma sportif tels que Major League (1989), Durham Bull (1988) et Miracle (2004). L’intrigue est donc super prévisible, mais ça ne l’empêche pas d’être à la fois drôle et inspirante, surtout grâce à la bonhommie de Sudeikis. Curieusement, la série comporte très peu de scènes de soccer, le gros du récit portant sur les défis d’intégration de Lasso, son travail en coulisse pour unir son équipe ainsi que les tribulations sentimentales et professionnelles des joueurs et du personnel du AFC Richmond. Pris isolément, les éléments de Ted Lasso n’ont rien de bien exceptionnel. Toutefois, mis ensemble, ils forment une série remplie d’échanges désopilants, de moments poignants et de pépites de sagesse. À découvrir. (4/5)

À surveiller cette semaine

Monsters At Work (Disney+) (En ligne mercredi)

Vous vous souvenez de Monsters, Inc (2001), ce film de Pixar dans lequel des monstres sympathiques transforment la peur (puis les rires) des enfants en carburant? Cette nouvelle série se déroule dans le même univers et met en vedette Tylor, un jeune monstre bourré de talent pour faire rigoler les enfants.

Gossip Girl (Crave) (En ligne jeudi)

Neuf ans après la série originale – et culte – on fait la connaissance d’un autre groupe de riches adolescents new-yorkais. La série va explorer à quel point les médias sociaux et le paysage social de New York ont changé au cours des dernières années.

Resident Evil: Infinite Darkness (Netflix) (En ligne jeudi)

Cette série tente de capitaliser sur le succès qu’ont connu les jeux vidéos – et, à un certain degré, les films – de cette franchise au tournant du millénaire. Elle se déroule entre les quatrième et cinquième films et met en vedette deux comédiens peu connus.

Comment je suis devenu un super-héros (Netflix) (En ligne vendredi)

Principalement reconnu pour ses nuances, le cinéma français s’américanise de plus en plus. Ce film d’action en est le dernier exemple en date. Il traite de superhéros qui vivent cachés à Paris et qui sont forcés de reprendre du service quand certains de leurs concitoyens développement des super pouvoirs.