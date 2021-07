La malédiction de l’or noir terre-neuvien

Le 20 mars 2020, à peine une semaine après que la pandémie fut déclarée, le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Dwight Ball, écrivait à son homologue fédéral pour lui signaler que son gouvernement n’avait pas été en mesure de finaliser son programme d’emprunt. Traduction: sa province était en faillite.

Bien sûr, le premier ministre Trudeau ne pouvait laisser Terre-Neuve-et-Labrador sombrer dans le gouffre au beau milieu d’une crise sanitaire sans précédent depuis que l’ancienne colonie britannique s’est jointe à la fédération canadienne. Il lui fallait trouver les moyens de venir en aide au gouvernement terre-neuvien afin de maintenir ses services publics.

En même temps, Trudeau était pris entre l’arbre et l’écorce. Il savait très bien que de nombreux résidents d’ailleurs au pays verraient d’un très mauvais œil l’idée d’accorder une aide spéciale à une province qui avait jusqu’alors peu fait pour se sortir d’un pétrin financier dans lequel elle s’est mise d’elle-même.

En fin de compte, Trudeau n’a pas eu à renflouer les coffres ou endosser le crédit de Terre-Neuve-et-Labrador. La situation s’est plutôt résorbée —temporairement, du moins — grâce à l’intervention de la Banque du Canada quelques semaines plus tard. Cette dernière avait alors annoncé qu’elle achèterait des obligations à court terme émises par les gouvernements provinciaux afin d’éviter une ruineuse panique financière à l’échelle du pays.

La Banque du Canada n’a cependant pas pour mandat de sortir les gouvernements provinciaux de leurs déboires financiers de manière permanente. Maintenant que les marchés financiers sont plus calmes, cette dernière a mis fin à son programme d’achat de titres provinciaux.

Terre-Neuve-et-Labrador demeure toutefois dans une position financière très précaire. Certes, une mince lueur d’espoir est récemment apparue à l’horizon avec le raffermissement du cours du pétrole. Si ce dernier se renforce encore quelque peu et demeure à des niveaux élevés pour quelques années, la province pourrait jouir d’un court sursis pour accomplir la tâche titanesque de remettre de l’ordre dans ses finances publiques.

Il ne faut cependant pas se leurrer: l’or noir s’est avéré une malédiction et non pas une bénédiction pour Terre-Neuve-et-Labrador. Pendant une dizaine d’années, entre le milieu des années 2000 et le milieu de la dernière décennie, l’argent du pétrole coulait à flot. Plutôt que de profiter de cette manne pour réduire sa dette de manière durable et de se bâtir des réserves pour des jours plus sombres, la province a préféré dépenser sans compter.

Et c’est là que le bât blesse. S’il est facile d’augmenter dramatiquement les dépenses pendant les années de vaches grasses, c’est une tout autre chose de les diminuer quand les temps deviennent durs. Malgré la disette financière que connaît Terre-Neuve-et-Labrador depuis 2015, celle-ci demeure de loin la province la plus dépensière au pays.

Inévitablement, l’incapacité de la province de réduire ses coûts alors que ses revenus ont piqué du nez s’est traduite par de profonds déficits et une dette galopante.

Officiellement, la dette de Terre-Neuve-et-Labrador s’élève à 14 milliards $. Un récent rapport a cependant établi que si l’on tient compte de l’ensemble des emprunts garantis par le gouvernement, la dette s’élèverait au total à 47 milliards $. Sur une base par habitant, c’est trois fois plus que la somme équivalente pour le Nouveau-Brunswick.

Les conséquences de cet endettement colossal sont claires: Terre-Neuve-et-Labrador ne pourra se sortir de son pétrin financier sans s’administrer un remède de cheval.

Le Nouveau-Brunswick a longtemps rêvé à une solution miracle pour régler ses maux financiers. Devant les dégâts causés par l’or noir à Terre-Neuve-et-Labrador, une leçon s’impose: il faut faire attention à nos rêves car ils pourraient bien se réaliser.