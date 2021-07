Les framboises: 10 faits et astuces

Les framboises font partie des petits plaisirs de l’été. Dès juillet, on peut déjà les cueillir.

Voici 10 faits et astuces pour piquer votre curiosité!

1. Mûries juste à point!

Saviez-vous que les framboises ne mûrissent plus une fois qu’elles sont cueillies? D’où l’importance de les cueillir juste à point, c’est-à-dire bien charnues, rouges et fermes.

2. Bien meilleures le matin!

Le moment idéal pour cueillir ses framboises: le matin. Elles seront beaucoup plus savoureuses et sucrées.

3.Manipuler avec soin

Une fois cueillie, la framboise perd une partie de sa charpente que l’on nomme le réceptacle (la partie qui reste accrochée sur la branche du framboisier). Dépourvue de cette partie, la framboise devient donc plus fragile puisqu’elle se retrouve vide à l’intérieur. Cela explique pourquoi il faut la manipuler avec soin.

4. Nettoyage en douceur

Pour en conserver la fraîcheur, on évite de laisser tremper les framboises dans l’eau: elles s’en gorgeront, ramolliront et perdront leur saveur. Optez plutôt pour un rinçage rapide sous l’eau. Une fois qu’elles sont rincées, déposez-les doucement sur un linge propre, puis laissez-les sécher complètement avant de les entreposer au frigo ou au congélateur.

5. Conservation au frigo

Les framboises se conservent de deux à trois jours au frigo, mais elles gagnent à être dégustées le jour de la cueillette.

Pour éviter qu’elles ne s’écrasent ou qu’elles ne pourrissent trop rapidement, entreposez les framboises en une seule couche dans un grand plat tapissé d’un papier essuie-tout (qui absorbera l’humidité). On suggère de les sortir environ 60 minutes avant de les consommer, afin d’en accentuer la saveur.

6. Congélation en un clin d’œil!

Pour maximiser le plaisir tout au long de l’année, profitez de la saison pour en congeler. Il suffit de les nettoyer à sec (enlever le feuillage, les petits insectes, etc.), de les placer sur une plaque à biscuits en évitant qu’elles ne se touchent, puis de les placer au congélateur. Entretemps, préparez vos sacs de congélation en y indiquant la date de la cueillette et la quantité de framboises. Une fois qu’elles sont bien congelées, remplissez les sacs de congélation, remettez-les au congélateur. Elles se conserveront ainsi durant six mois.

Si vous choisissez de les rincer à l’eau avant de les congeler, assurez-vous qu’elles sont bien sèches.

7. À bas le gaspillage!

Pour éviter le gaspillage, congelez les framboises en fonction des quantités utilisées dans vos recettes préférées.

8. Savoureuses et nutritives

Tout comme les autres baies, les framboises sont riches en vitamines, en minéraux et en fibres. Elles ont également un pouvoir antioxydant exceptionnel, alors pourquoi s’en passer?

9. Saveur et fraîcheur

Les framboises les plus savoureuses et les plus fraîches sont celles de votre jardin ou celles qui sont récoltées près de chez vous. Comme elles ne voyagent pas, elles n’ont pas le temps de perdre saveur ou fraîcheur! Pour savoir où les cueillir dans votre région, consultez Internet.

10. Quelques astuces culinaires

Voici quelques façons, parmi tant d’autres, de savourer ses framboises:

On les mange telles quelles;

On les ajoute aux salades repas;

On les recouvre d’une petite touche de yogourt grec;

On les sert en coulis sur un gâteau ou sur des crêpes;

On s’en sert comme garniture à shortcake;

On les ajoute aux préparations de muffins, de frappés, etc.

Bon samedi et rappelez-vous que la pleine saison des framboises est en juillet et août.