Puissance des frontières

Pour plusieurs, la fin de semaine est commencée depuis jeudi. Tous les congés de l’été sont appréciés; celui du 1er juillet ne fait pas exception. Même si on se fait accroire qu’il y a beaucoup de ressemblances entre les habitants de ce pays, la diversité dans la manière même de célébrer le Canada met au jour nos particularités: jour de déménagement au Québec, de Bar-B-Q en Ontario; jour de célébrations pour les uns, de commémorations pour les autres; jour de fierté résilience, jour de honte fraîche.

Cette année, un mot retient mon attention: frontières. La pandémie m’a fait découvrir la puissance de celles-ci. Depuis toujours, elles existent. En temps de paix, on oublie qu’elles ont souvent été âprement marquées: nous sommes capables de les traverser sans trop d’ennui. Les gens du Madawaska savent à quel point il est facile, habituellement, de traverser les lignes pour aller au Maine voir ses amis et sa famille, acheter du lait ou faire le plein d’essence.

+++

En mars 2020, lors de la genèse de la pandémie, plusieurs ont réclamé la fermeture des frontières avec les autres pays. Ce n’est pas aussi facile que ça en a l’air: fonctionnaires et diplomates se sont mis à l’ouvrage pour arriver à un équilibre entre la fermeture complète et la circulation de certains biens et services essentiels.

De plus, il y a eu la fermeture des frontières entre certaines provinces. Je n’avais jamais imaginé que la juridiction d’une province pouvait se rendre jusque-là; je laisse aux juristes la part de débats que cela suscite. D’un jour à l’autre, il n’était plus possible d’aller faire une escapade au parc de la Gaspésie, ni d’accueillir des amis du Québec (à moins de faire une quarantaine à son retour). La frontière entre Nouveau-Brunswick et le Québec aura été la plus étanche et la plus longue en termes de durée.

Plusieurs ont vécu cette fermeture comme une contrainte: des familles ont été privées de visites, des touristes ont été refoulés, des amis étaient impatients de se revoir. Or, la plupart ont accepté cette fermeture parce qu’elle a permis de limiter la circulation du virus. Il y a de l’ambivalence dans toute frontière: elle peut être contraignante, mais aussi rassurante.

+++

En plus des frontières marquées sur des cartes, il y en a qui sont naturelles. Ainsi, les plages et les falaises sont des limites imposées aux océans qui empêchent l’eau d’envahir la surface de la terre. Ces frontières naturelles rendent la vie possible. Heureusement que la plage et les falaises commandent à la mer: «Tu viendras jusqu’ici! Tu n’iras pas plus loin, ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots» (Job 38).

Lorsque ces limites naturelles ne sont pas respectées, c’est le chaos. Les tsunamis et les ras-de-marées le démontrent de façon spectaculaire. Lorsque l’eau ne respecte pas les frontières, la catastrophe suit: la vie est menacée pour nombre d’espèces.

+++

Lorsque la mer chercher à s’aventurer plus loin, elle se fait dire par la plage: «Trouve à l’intérieur de tes rives les source de ta joie.»

Voilà notre défi: trouver notre joie à l’intérieur de nos limites. Parce que nous avons nos propres frontières: nous mettons des limites à nos comportements et nos paroles pour que la vie soit possible, voire épanouissante.

En éducation, nous apprenons aux enfants le respect des frontières en leur disant: tu ne peux pas aller jusque-là, c’est trop risqué! Il y a même des frontières à l’amour. Lorsqu’un couple se marie, les conjoints se promettent fidélité et exclusivité. Ces limites imposées au sentiment amoureux ouvre un espace de confiance, au lieu d’avoir à se méfier constamment de l’autre.

La puissance des frontières! Imaginez un peintre qui se verrait placé devant une toile si immense qu’il ne serait pas capable d’en percevoir les contours. Il ne saurait pas par où commencer: il pourrait même éprouver un sentiment d’impuissance et de découragement, ne pouvant pas peindre toute cette surface. Ce sont les contours qui permettent d’imaginer une œuvre et qui exaltent les pinceaux.

+++

Lors de la fête du Canada cette année, plusieurs ont choisi de remplacer les célébrations par la commémoration. Ce que nous apprenons du traitement à l’égard des communautés autochtones nous apprend qu’il y a une limite qui a été franchie. C’est le temps d’être solidaires des Premières Nations et de chercher avec elles vérité et réconciliation.

L’histoire nous apprend que les frontières se déplacent: autant celles qui sont géographiques que celles qui sont d’ordre moral. Des attitudes tolérées autrefois sont inacceptables aujourd’hui; certains comportements à l’égard des femmes ou des enfants, qui étaient promus autrefois, sont aujourd’hui criminelles. D’une manière analogue, il me semble que le traitement accordé aux personnes âgées ou à notre planète pourra être jugé sévèrement par les générations à venir.

Les frontières sont nécessaires. Chaque génération a la responsabilité de les identifier. Lorsqu’elles ne sont pas respectées, il y a urgence d’agir. Chacun est aussi mis au défi de trouver ses frontières. Et de relever l’ultime défi: trouver sa joie à l’intérieur de celles-ci.