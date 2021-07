Une diversité vraiment assumée

Tel qu’attendu, etc… le premier ministre Justin Trudeau a nommé une Autochtone comme représentante de la reine: Mary Simon, née au Nunavik. Toujours en quête de symboles, Trudeau entreprend ici son propre chemin vers la réconciliation avec les communautés autochtones. Mais il ne faudrait pas croire pour autant que le Canada brillera dorénavant de tous ses feux royaux et fédéraux.

Car la réalité est bien différente, elle nous rattrape, comme nous l’ont révélé récemment les découvertes de sépultures d’enfants des pensionnats autochtones.

Et comme il se doit, les communautés autochtones exigent maintenant excuses et réparations. Le geste posé par Trudeau eu égard au poste de gouverneur général du pays semble aller dans ce sens-là. Mais sera-t-il suffisant? On peut en douter.

***

Mary Simon n’est pas la dernière venue. Ancienne journaliste, elle a toujours milité pour les droits des autochtones. Nul doute qu’elle aura fort à faire en ce domaine, même dans son rôle apolitique. Il serait étonnant que la nouvelle gouverneure générale se contente de couper des rubans et de faire des bye-bye lors de ses déplacements.

Surtout que les autochtones, enhardis par les récents événements dramatiques que l’on sait, ne semblent plus vouloir se résigner à jouer un rôle de figuration dans la vie politique canadienne!

Et cela aura une incidence sur l’Acadie, comme en fait foi, par exemple, la demande de la nation malécite de renommer le fleuve Saint-Jean, qui traverse le Niou-Brunswick et irrigue la si belle vallée du Madawaska, pour lui redonner son nom d’origine: Wolastoq.

«Et pourquoi pas?», se demandait en éditorial mon collègue François Gravel.

C’est vrai que la demande est sensée. Certes, comme le rappelle l’éditorialiste, il faudra voir ce qu’en diront les gouvernements du Niou-Brunswick, du Québec, du Maine, ainsi que ceux du Canada et des États-Unis, car ces régions et gouvernements sont aussi concernés par ce fleuve, ne serait-ce que parce qu’il sert de frontière.

***

Même si j’estime que cette demande est parfaitement légitime, et qu’il y aurait lieu d’y répondre positivement, je ne peux m’empêcher de noter que notre empressement actuel à y répondre est plus réactif que proactif.

On devrait prendre le temps de réfléchir, d’examiner les tenants et aboutissants de l’affaire, celle-là et d’autres, plutôt que de foncer tête baissée, comme si l’on était mû par l’espoir secret de se faire pardonner les politiques colonialistes et racistes de nos anciens gouvernements hérités de la Couronne britannique.

Notre société actuelle n’a plus rien à voir avec ces visions d’un autre âge, et il serait plus profitable pour tous les habitants du pays, autochtones et autres, de chercher plutôt à mettre en commun notre énergie créatrice pour renforcer ce qui est positif, tout en réparant ce qui l’est moins.

***

Je suis frappé depuis des mois de voir qu’un révisionnisme pan-canadien s’installe au pays en ce qui a trait à notre histoire. Et je ne parle pas strictement des autochtones.

S’il s’agissait d’une forme de révisionnisme visant à nous conscientiser davantage, comme celui qu’annoncent les doléances autochtones, ce serait déjà moins grave. Mais il s’agit d’un type de révisionnisme d’origines variées qui entend déboulonner, «débaptiser», abolir, faire disparaître ce que notre pays a été.

C’est le triomphe d’une «cancel culture» qui ne se contente plus de censurer un conférencier ou un événement, sous prétexte d’atteinte à la nouvelle doxa «woke» du jour, comme autrefois on disait d’atteinte aux bonnes mœurs, mais qui entend déconstruire toute la structure sur laquelle s’est greffée notre histoire au fil des ans.

L’idéologie sectaire prend le dessus sur le vouloir-vivre-ensemble. La convivialité de base entre citoyens cède la pas à la radicalité des groupuscules déterminés à neutraliser la résilience générale afin d’accroître arbitrairement leur pouvoir victimaire revendicateur.

On ne se sert plus des épreuves du passé comme d’un tremplin pour mieux se projeter dans l’avenir. Au contraire, on se braque sur ce passé pour lui faire expier le fait qu’on n’a plus foi en l’avenir, parce qu’on ne voit pas d’avenir à l’horizon vu qu’on a les yeux rivés sur le passé!

***

Cette pensée nihiliste gagne du terrain parce qu’on lui fait trop de concessions. Elle se nourrit de notre indifférence, de notre apathie, de notre désintéressement.

Dans ce contexte, il ne faut pas s’étonner de constater que les hérauts «woke» de la diversité tous azimuts, qui se proclament inclusifs sur toutes les tribunes, soient exactement ceux qui s’adonnent avec le plus de ferveur à séparer tout le monde en races, en genres et en identités.

Les mêmes qui veulent réinventer une langue que souvent ils ne maîtrisent pas. Ou même, comme on l’a vu en France, les mêmes à voir du racisme blanc dans la gastronomie française!

La diversité n’est plus perçue comme un signe de la reconnaissance de l’Autre, elle est devenue le signe de son rejet. Le leitmotiv «woke»: si tu ne penses pas comme moi, tu es dans l’erreur.

Avec de tels principes philosophiques, on marche tout droit – que dis-je: on court tout droit! – vers un totalitarisme intellectuel qui ne se contentera plus de nous censurer, de nous interdire de penser ce qu’on veut, mais voudra nous dicter ce qu’on doit penser.

Ce qui n’est pas sans rappeler le fameux «hors de l’Église, point de salut» qui a amené nos anciens gouvernements à commettre tous les excès que l’on déplore aujourd’hui, tels les pensionnats autochtones.

***

Si l’on tient vraiment à tendre une main fraternelle à nos vis-à-vis autochtones, au lieu de revisiter le passé en y injectant nos concepts contemporains, on ferait mieux d’utiliser nos concepts contemporains pour mieux comprendre leur réalité actuelle et les accompagner dans le chemin de la reconstruction.

Ce n’est pas en effaçant les traces du passé qu’on fera disparaître ce passé. C’est en créant un présent plus convivial, plus fraternel, qui nous guidera jusqu’à l’horizon où nous attend patiemment l’avenir. Un avenir commun dans une diversité vraiment assumée.

Han, Madame?