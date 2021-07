Pig: éblouissant Nicolas Cage

L’honni Nicolas Cage dans le rôle d’un vagabond qui tente de récupérer son cochon kidnappé? Sur papier, Pig (en salle depuis le 15 juillet) n’a aucune chance de fonctionner. C’est pourtant un des meilleurs films de l’année.

Avertissement: pour une rare fois, je traite dans cette chronique d’un film qui pourrait être très difficile de voir à court terme au N.-B.

Pandémie, films à grand déploiement et besoin urgent de liquidité font en sorte que de nombreux cinémas d’ici risquent de se tenir loin de Pig, un film de répertoire s’il en est un.

Au pire, vous pourrez le voir en salles à l’automne, quand le défilé de blockbusters sera terminé. Ou en ligne dans quelques mois, probablement sur le service Star de Disney+.

Un homme et son cochon

Rob (Cage) vit reclu de la société dans les montagnes de l’Oregon.

Avec l’aide de son cochon apprivoisé, il survit en cueillant puis vendant des truffes, un champignon rare et raffiné recherché par les grands chefs. Un jour, le cochon de Rob est kidnappé.

Aidé de son acheteur (l’excellent Alex Wolff), le vagabond tente de récupérer son animal. Mais pour ce faire, il devra se rendre à Portland, une ville qu’il n’a pas quittée sans raison 15 ans plus tôt…

Le grand retour de Cage

Bien peu de comédiens ont connu des carrières «bipolaires» comme Nicolas Cage.

À son sommet, au tournant du millénaire, il a obtenu deux nominations aux Oscars (pour Leaving Las Vegas et Adaptation), remportant une statuette dorée.

Depuis, c’est la déchéance: l’Américain âgé de 57 ans ayant été finaliste à six reprises pour le titre de pire comédien au Raspberry Awards.

Pire, la descente aux enfers de Cage fait qu’il est devenu source de dérision sur les médias sociaux et dans les talks shows américains.

Tout ça va maintenant changer grâce à Pig.

Dans ce qui semble être une analogie parfaite avec sa vie professionnelle, Cage interprète avec énormément de brio un Rob résigné qui n’en a absolument rien à cirer de ce que les autres peuvent penser de lui. C’est… troublant.

Comme une truffe

Tourné par le nouveau venu Michael Sarnoski, Pig est un film qui a les mêmes qualités qu’une truffe: distingué, recherché et subtil.

C’est un film plein de nuances qui repose en grande partie sur le non dit, de sorte que le spectateur doit travailler un peu pour comprendre le message au coeur de l’oeuvre (la difficulté de faire face à la perte d’un être cher).

C’est aussi un beau doigt d’honneur à l’industrie du cinéma commercial: plutôt que de se transformer en John Wick pour récupérer son cochon, Rob utilise plutôt la bonté et la sagesse comme seules armes. Et c’est magnifique.

Je pourrais vous vanter les mérites de Pig encore longtemps, mais le plus beau compliment que je peux lui faire, c’est que c’est un film tellement émouvant qu’on ne voudrait pas qu’il finisse. C’est bon et unique à ce point.

(Quatre étoiles et demi sur cinq)

A Classic Horror Story: une véritable boîte à surprises

Elisa (Matilda Anna Ludtz) dans une scène de A Classic Horror Story (Netflix). – Gracieuseté

Il y a longtemps que les Américains ne nous ont pas offert un petit film d’horreur débordant de surprises et de nouvelles idées. A Classic Horror Story (Netflix), un film italien, a au moins le mérite d’essayer quelque chose de nouveau.

Elisa est une jeune Italienne qui a récemment appris qu’elle est enceinte. Déboussolée, elle décide de prendre un peu de recul en se rendant chez ses parents.

Pour ce faire, elle utilise les services de Francesco, un jeune homme qui offre le covoiturage à bord du petit véhicule récréatif de sa mère. Outre Elisa, un jeune couple et un médecin sont du voyage.

En court de route, la nuit, le quintette est victime d’un accident. Au lever du jour, le groupe réalise que la route a disparu, remplacé par un sinistre bâtiment.

Plus le temps passe, et plus les jeunes réalisent qu’ils ont peut-être mis le pied dans un endroit sinistre.

Surtout que, selon une vieille légende, l’endroit est réputé pour être le terrain de chasse de trois êtres sanguinaires…

Déjà vu et… surprise

Pas besoin d’être un grand cinéphile pour réaliser que le résumé de A Classic Horror Story emprunte fortement à un paquet de films du genre.

On peut penser à The Texas Chain Saw Massacre (1974), Jeepers Creepers (2001), The Hills Have Eyes (1977), Wrong Turn (2003) et Candyman (1992) pour ne nommer que ceux-là.

La prémisse est exactement la même que dans ces cinq films: un groupe de voyageurs sont assassinés un à un après s’être retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment.

Mais là s’arrête toute comparaison parce qu’à la 40e minute, les réalisateurs Roberto De Feo et Paolo Strippoli nous sortent de notre zone de confort. Et pas à peu près.

Un peu comme dans The Cabin in the Woods (2011), soudainement, le film prend une tout autre tournure et on est forcé de réévaluer tout ce qu’on a vu jusqu’à ce moment.

Bon, comme c’est souvent le cas avec ce genre de coup de théâtre, la logique du scénario est sacrifiée au profit de l’effet de surprise.

Reste que l’ensemble, porté par une brillante trame sonore et certaines scènes de torture inoubliables, est assez réussi.

Je vous garantis qu’après avoir vu A Classic Horror Story, vous y repenserez à deux fois avant de covoiturer avec des inconnus…

(Trois étoiles et demi sur cinq)