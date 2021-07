En avant la musique!

La musique adoucit les mœurs, c’est bien connu. Sachant ça, on peut présumer que les Acadiens avaient les mœurs pas mal dures puisque nous avons pratiquement tous la musique dans le cœur et le rythme à nos bottines. C’est d’ailleurs probablement aux Îles qu’il y a le plus haut taux de musiciens par tête de pipe. La tradition de traîner son instrument chez l’un et chez l’autre pour un p’tit jam improvisé est encore très présente sur l’archipel.

Quand j’étais petit, papa jouait de la guitare. Régulièrement, je l’entendais gratter les accords d’Albert Babin: tout comme une vieille chanson, une valse qui ne finit jamais… À force de le voir faire, ça m’a donné le goût de m’y mettre aussi. J’ai donc demandé au père Noël ma toute première guitare: une Fender choisie par moi-même chez Édouard Arseneau, au centre d’achat. C’est avec elle que j’ai appris mes trois premiers accords: LA, MI et SOL. C’est fou le nombre de tounes que tu peux jouer avec ces trois amis-là. J’en ai passé des heures à écouter ma petite radio, guitare à la main, à chercher le bon accord qui fite dans la chanson.

Un peu plus tard, un loup est entré dans la bergerie. Mes parents sont revenus d’un voyage au Nouveau-Brunswick avec un clavier électronique acheté sur un coup de tête. Je l’aimais tellement; il avait 79 sons différents, tous aussi peu crédibles les uns que les autres. Je m’amusais beaucoup avec lui. Un jour, à force de jouer L’eau vive et Elle est morte, la vache à Mayotte, j’avais besoin de nouveaux défis. Alors, un midi, tout en mangeant ma chop de porc un peu trop cuite:

Maman, j’aimerais p’t’être ça apprendre vraiment à jouer du piano…

Ah oué?

Oué… J’veux pas v’nir fou avec ça. Juste apprendre une couple de tounes pour me débrouiller.

Ah ben j’connais p’t’être quelqu’un qui pourrait t’apprendre une couple de tounes. Laisse-moi r’garder ça.

Quelques jours plus tard, ça cogne à la porte. Brigitte Gaudet arrive chez nous pour me donner mon tout premier cours. Je n’en revenais tout simplement pas. La fille qui jouait avec les frères Cormier sur la côte à L’Étang-du-Nord durant le Festival du pêcheur allait m’enseigner le piano. Je capotais.

Au début, j’avançais très vite, mais j’avais un truc. Comme elle m’apprenait des chansons que je connaissais très bien, j’observais attentivement comment elle la jouait. Ensuite, j’y allais à l’oreille et de mémoire. Tout se déroulait à merveille jusqu’au jour où elle m’a apporté les partitions d’une chanson que je n’avais jamais entendue de ma vie: You are my sunshine. J’ai paniqué. Je me suis ramassé dans la salle de bain, les larmes aux yeux. Et j’ai abandonné mes cours. J’ai continué de jouer pendant un certain temps, mais toujours à l’oreille.

Jusqu’au moment où un nouvel instrument me passa devant la vue: l’harmonica. La ruine-babine! Et pas n’importe laquelle: celle que pepé Bourque utilisait pour faire danser la famille les soirs de fin de semaine. Mes tantes m’ont donné ça, un jour, sans que je sache trop pourquoi.

Elle était, et est encore aujourd’hui, dans sa petite boîte de carton d’origine. Une «Marine Band made by M. Horner» en clé de RÉ. Papa m’a raconté que quand il était jeune et qu’il manquait l’école parce qu’il était malade, il prenait cet harmonica-là, et essayait d’en jouer en cachette, dans sa chambre. Alors, c’est ce que j’ai fait. Dès que j’étais seul à la maison, je soufflais dedans. J’ai travaillé fort pour sortir ma première note de blues, mais quand j’ai fini par comprendre comment y arriver, je ne voulais plus arrêter. Là aussi, j’écoutais mes cassettes de musique pour voir si j’étais capable d’y ajouter de l’harmonica dessus. J’ai encore l’harmonica à pepé chez moi et si, un jour, mon gars veut apprendre à jouer, il pourra commencer avec elle… comme moi, mon père et mon grand-père l’ont fait avant lui.

C’est aussi ça, la musique. Ce sont des traditions qui se transmettent. C’est une marque dans le temps, une façon de garder actuel un passé riche. Quand on joue du Mozart, c’est toute son époque qu’on entend. Quand on écoute du Alain Lefèvre, c’est le présent qui parle fort pour qu’on se souvienne de lui aussi, loin dans le futur. La musique et la chanson sont des témoins de leur temps. Il faut les écouter, il faut les partager, il faut les protéger.

La musique adoucit les mœurs. Mais la musique ne fait pas que ça. Elle enjolive nos vies, berce nos cœurs et couvre nos souvenirs d’une épaisse couche de réalisme. Elle nous met de bonne humeur, nous plonge dans une nostalgie contrôlée. Elle nous défoule, nous enveloppe, nous réconforte.

Laissez-vous porter par la musique. Laissez la musique vous raconter.

On se r’parle!