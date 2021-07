La vérité ne ment pas

J’ai appris beaucoup de choses cette semaine. J’ai appris que certains confondent diversité et adversité. J’ai aussi appris que j’étais herpétophobe. Oui, j’ai peur des vipères! Pars derrière moi avec une couleuvre, mon r’çon, pis je gagne le marathon olympique haut la main!

Le comité international olympique, ayant appris que je courais aussi vite, l’affaire était devenue virale, m’a sommé de me présenter illico aux Olympiques pour défendre mon honneur: «Enweye à Tokyo, toé!»

J’ai levé le fly illico et suis arrivé transi, juste à temps pour les cérémonies d’ouverture. Mais j’ai vite repris mes sens en calant des shooters de saké avec l’empereur Naruhito dans la loge impériale.

***

Je portais mon kimono de geisha, un triple-coating de lip gloss rouge cerise, pis des broches à tricoter piquées dans le chignon crêpé, toé, afin de passer le plus inaperçu possible. Quasiment translucide!

Mais il y en a qui m’ont vu et se sont mis à crier: manga, manga, manga!

Manga, ça veut dire «manger» en japonais, je mettrais ma main au feu, car Naru, mon chum l’empereur, s’est aussitôt tourné vers moi et m’a demandé si je n’avais pas un petit creux. Comme j’opinais du bonnet pour être poli, il a commandé des chouchis.

Je vous préviens: ce n’est pas la même chose que des choux-choux en sauce tomates! Je sais que le monde mange pas beaucoup de poisson en Acadie – j’ai fait des grosses recherches sur le sujet –, je vais donc vous expliquer le principe du chouchi.

***

Un chouchi, c’est comme, tu prends un saumon vivant, genre, qui peut venir de l’eau ou d’un magasin s’il en reste en spécial, pis tu le couches sur un nid de riz, et tu le badigeonnes au max avec du wasabi (une sorte de moutarde jaune, qui est verte par là-bas, on sait pas pourquoi). Bref, tu beurres épais comme une chorale désâmée vociférant sur les réseaux sociaux.

Pis là, t’avales ton saumon évaché sur le riz en t’envoyant une rasade de saké dans le gorgoton parce que ça chauffe en titi, mon r’nard, crée-moé!

Le seul problème, c’est que mon saumon cru gigotait encore sur son nid de riz. Une chance qu’un lutteur sumo qui me faisait de l’œil a vu la bête étrivante twerker sur son mini tatami: il te l’a joliment endormie d’une pitouche en criant: HÛÛH!

Ça veut dire «kin, toé!» en nipponais.

***

Aux cérémonies d’ouverture, le stade était désert comme Facebook quand t’es harcelé et que tu te sens pas mal seul de ta gang.

Les cérémonies étaient belles et sobres. Une sorte de solennité esthétique transcendantale. Je suis resté avec des images de couleurs, de dessins, d’infographies, de chorégraphies collés au cœur.

Je n’oublierai jamais la scène où des jeunes transbahutaient des blocs qui, après un chassé-croisé étourdissant, finirent par dessiner le superbe logo de ces jeux. Ni celle des drones formant la planète Terre flottant au-dessus du stade. Incroyablement saisissant!

Et que dire de la robe de la chanteuse Misia qui interprétait l’hymne national du Japon! Oh my God! Une véritable transfiguration!

Mon tinami sumo, Hiri, m’expliqua que ce froufrou duveteux était de l’organza recyclé auquel on avait ajouté un dégradé de tons pastel au moyen d’une peinture aérosol. La robe irradiait de légèreté. On aurait dit une robe en cheveux d’ange.

J’en veux une bleu-blanc-rouge pour le 15 août! Je me mettrai l’étoile sua tête.

***

Ciel, me voici causant chiffon en pleins Jeux Olympiques! Mais comme je suis professionnel, voici donc mon rapport pour le Canada. Les femmes dominent à ce jour: or en haltérophilie et en natation, argent en plongeon et en natation, bronze en judo et en softball. Let’s go gurls!

Côté gars, j’ai pas beaucoup suivi à date, mais j’ai aperçu des nageurs avançant dans la piscine comme des tritons, sexy descendants de Poséidon. J’ai eu une pensée pour Darwin qui a transcrit l’évolution des espèces avant tout le monde. Chapeau, Sir! (Mais portez-lé pas dans l’eau!)

Hiri, mon ti-sumo, me confiait qu’il y a, cette année, de nouveaux «sports» comme l’escalade, le surf et la planche à roulettes. Paraît que c’est pour intéresser les jeunes.

J’ai rien contre ça. Même Socrate en faisait de la planche à roulettes! Mais doit-on comprendre que les jeunes ne s’intéressent pas aux sports traditionnels? Il est vrai que certains remontent à l’Antiquité. (Les sports, pas les jeunes!)

Les Olympiques passent lentement de l’athlétisme au showbiz transculturel. Pourquoi faire des Olympiques en hommage à l’Antiquité en s’éloignant de plus en plus de ce qui a toujours été son image d’Épinal? Ö paradoxe!

Certains s’en souviendront, il avait même été question naguère d’enlever la fameuse lutte olympique. Non, mais! Le monde a besoin de lutter. Pensons aux luttes acadiennes depuis des siècles! Pas mal olympique, ça. Et c’est pas fini!

***

Un esprit sain dans un corps sain. Voilà l’esprit olympique.

C’est une devise applicable dans plusieurs domaines, y compris dans le respect de l’autre.

Tenez, un exemple: il y a différents courants d’opinion dans l’univers homo comme dans l’univers hétéro. Les hétéros semblent s’en accommoder sans problème. Pourquoi les gays devraient-ils tous penser de la même manière? Quid du respect de l’autre?

Bizarre qu’on exige avec tant de force la reconnaissance de la diversité d’identité et qu’on refuse si péremptoirement la diversité d’opinion!

J’ai reçu plusieurs messages cette semaine de personnes m’apportant leur appui, et qui me disaient ne pas pouvoir intervenir sur la place publique de peur d’être à leur tour victime de harcèlement et de propos haineux sur les réseaux sociaux.

Ö la tristesse abyssale de vivre dans un monde où la liberté de penser est à ce point menacée, si loin de l’esprit sain dans un corps sain!

Mais l’humanité saura tirer son épingle du jeu. Elle l’a toujours fait. Même quand on la transgresse, la vérité ne ment pas.

Sur ce, je vous quitte. Hiri, mon ti-sumo, m’a demandé de lui offrir un solo de danse aquatique synchronisée. Souhaitez-moi bonne chance!

Han, Madame?