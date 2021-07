Un avenir tempéré

Je ne me plaindrai plus du temps qu’il fait: ni des températures automnales à la fin juillet, ni de la pluie, pas même de la brume, c’est tout dire! C’est la moindre des politesses quand l’Ouest du pays brûle, que l’Allemagne, la Belgique et le Nord de la France disparaissent dans des torrents de boue, que la Chine s’inonde, que la Sibérie flambe et que l’Ouest des États-Unis est sur le point de ne plus avoir d’eau pour étancher sa soif.

Les catastrophes climatiques qu’on nous annonçait, nous tombent dessus d’un bout à l’autre de la planète et, mettons que, pour une fois, je suis bien aise de vivre à Terre-Neuve. Sauf quelques régions exposées à l’érosion, comme Plaisance et la péninsule de Port-au-Port qui risquent fort de devenir des îlots, ce n’est pas demain que nous verrons nos maisons tomber dans la mer. Pas de risques de voir un dôme de chaleur s’installer sur nous! Pas plus qu’un dôme arctique d’ailleurs, l’océan Atlantique modérant nos températures (avec la brume, en prime).

D’accord, on risque quelques tempêtes de neige épiques, mais on sait les gérer. Pas de tornades, d’orages électriques, de typhons. De toute son histoire, la province a connu un raz de marée – sur la côte sud – dû à un tremblement de terre en mer et s’il y a eu des victimes c’est qu’après les secousses, personne ne s’est préparé au tsunami.

Si j’étais à la place du gouvernement provincial, je ferais de cette «sécurité climatique», une pierre angulaire de ma politique d’immigration: Terre-Neuve et Labrador, terre d’accueil des réfugiés climatiques du pays et du monde. Avouez que c’est porteur. En plus, on a tout ce qu’il faut pour l’accueil: un territoire quasi inoccupé, des réserves d’eau douce en quantité, de l’hydroélectricité (plus ou moins abordable) et assez de vent pour des milliers d’éoliennes (vu qu’on ne peut pas vraiment compter sur les panneaux solaires!).

Il faudra commencer par faire venir des agriculteurs et des éleveurs pour assurer notre auto-suffisance alimentaire mais, une fois ça fait, je pense que ma province aurait un bel avenir devant elle.