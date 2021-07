Jungle Cruise: Indiana Jones à l’assaut de l’Amazone

Sans son duo de comédiens vedettes, Jungle Cruise (en salles depuis vendredi), de Disney, serait un film bien ordinaire beaucoup trop influencé par les sagas Indiana Jones et Pirates des Caraïbes. Heureusement, Emily Blunt et Dwayne The Rock Johnson sauvent la mise.

En pleine Première Guerre mondiale, Lily Houghton (Blunt) est une brillante et entêtée botaniste britannique.

Elle s’envole pour le Brésil afin de découvrir l’Arbre de la vie. Selon la légende, un seul pétale de cet arbre peut guérir n’importe quelle maladie

Aidée d’un capitaine intrépide (Johnson), elle remontera l’Amazone à la recherche de l’arbre magique.

Elle n’est toutefois pas la seule à vouloir s’approprier les précieux pétales. Et la dangereuse jungle n’est pas non plus prête à livrer son précieux trésor…

Indiana Jones et les Pirates

Il serait faux de dire que Jungle Cruise déborde d’originalité. Sa principale source d’emprunt est la franchise Indiana Jones.

Comme dans les aventures d’Indy, le méchant est un Allemand qui veut s’approprier un item magique afin de gagner la guerre.

De plus, par son courage, son obstination, sa vivacité d’esprit, sa franchise désarmante et sa phobie (la nage, plutôt que les serpents) Lily est une version féminine du célèbre archéologue.

La scène d’ouverture du film – présentée presque intégralement dans la bande-annonce – est aussi bourrée de clins d’oeil au Dr Jones.

Je souligne en passant que c’est un très beau moment de cinéma, l’humour et la chorégraphie y étant superbement au point.

Jungle Cruise s’inspire aussi de la saga des Pirates des Caraïbes, moins dans son scénario, toutefois, que dans sa facture visuelle.

Le film de Jaume Collet-Serra – qui n’avait fait que dans l’horreur jusqu’ici, notamment avec Orphan, House of Wax et l’excellent The Shallows – repose en effet beaucoup trop sur des effets visuels créés virtuellement.

À part les comédiens et le bateau de Frank, je me doute que bien peu de choses qui nous sont montrées à l’écran existent en dehors d’un ordinateur.

C’est super bien fait, mais on sent qu’il manque une bienvenue petite touche de réalisme à l’ensemble.

Du Pur Disney

Au cas où vous l’ignoriez, Jungle Cruise est le nom d’un manège à Disneyland.

Difficile d’imaginer quelque chose de plus mercantile qu’une entreprise multimilliardaire qui tourne un film familial de 200 millions $ pour promouvoir un parc d’attractions…

Sachez toutefois que ce n’est pas la première fois que Disney a recours à cette tactique. Pirates of the Caribbean (2003), Haunted Mansion (2003),Tomorrowland (2015) et Tower of Terror (1997) sont aussi des films dont l’histoire est inspirée de ménages célèbres de Disney.

Dommage que dans Jungle Cruise, Disney ait choisi d’opter pour la carte capitaliste alors que l’occasion aurait été tellement belle d’éduquer la jeune génération sur l’importance qu’a l’Amazone sur la santé de la planète…

Parlant de choix étranges, celui que pose Lily a la toute fin m’a laissé dubitatif. Alors que pendant tout le film, elle souhaite trouver l’Arbre de la vie afin de guérir le plus d’humains possible, sa dernière décision n’a rien d’altruiste et est totalement égoïste.

Un choix décevant, totalement à l’opposé du personnage, mais qui sert à offrir au public une fin mielleuse typique de Disney.

La musique de cuivres et de cordes est aussi très Disney-esque, quoi que j’ai été agréablement surpris d’entendre une version symphonique d’une chanson de Metallica en deux occasions dans le film. Voilà une chose sur laquelle je n’aurais jamais parié il y a 30 ans!

Au final, Jungle Cruise est un film confortable qui allie action et aventure dans un scénario rempli de moments de nostalgie.

La richesse de l’oeuvre vient par contre de Blunt et de The Rock.

La première est excellente dans la peau de la Britannique intrépide, mais pincée. Le second affiche son charisme habituel dans son éternel rôle du bon gars qui sait se servir de ses poings.

Ce sont toutefois leurs échanges remplis de petites pointes d’humour et de sarcasme qui rehaussent la qualité de l’ensemble.

Une chance, parce que sans eux, la croisière n’aurait rien eu de bien original.