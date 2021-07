Votre télé sur le net – 31 juillet 2021

J’ai vu pour vous

The Movies That Made Us – Saison 2 (Netflix)

Après le succès de la première saison (qui nous avait transportés dans les coulisses de films cultes tels que Die Hard, Ghostbusters et Dirty Dancing), mes attentes étaient stratosphériques. Et j’ai été royalement déçu. Je ne sais pas ce qui s’est passé entre la première et la deuxième saison, mais, quelque part, la série a perdu beaucoup de dynamisme et d’humour. Le contenu n’est par contre pas inintéressant. On y apprend notamment que Tom Hanks et Robert Zemeckis ont dû investir beaucoup de leur propre argent afin de tourner un Forrest Gump qui soit à la hauteur de leurs attentes, qu’une bonne partie de Back to the Future avait été tourné avant que le comédien qui avait été embauché pour interpréter Marty McFly soit remplacé par Michael J. Fox, que le réalisateur de Pretty Woman a improvisé la majeure partie du film au montage et que les révolutionnaires dinosaures «informatiques» de Jurassic Park ont été créés, en secret, par un technicien qui allait à l’encontre d’un ordre direct de son supérieur. Malgré tout, j’ai été très déçu par la qualité des intervenants. Les seuls gros noms qui témoignent sont Gary Sinise, Sam Neill et Jason Alexander. Pas de Hanks, Zemeckis, Fox, Steven Spielberg, Julia Roberts, Laura Dern, Richard Gere, Robin Wright, Jeff Goldblum, Christopher Lloyd ou Lea Thompson. C’est l’équivalent de tourner un documentaire sur les Beattles en ne parlant qu’à un ingénieur de son… C’est bien beau d’entendre le témoignage de la femme qui a acheté le tissu d’une robe que Julia Roberts a rendu célèbre, mais dans le fond, ce sont les souvenirs et les anecdotes des vedettes qu’on veut entendre. Imaginez des conteurs comme Hanks, Lloyd ou Goldblum revenir sur leur passage sur le plateau de tournage… Ce aurait été presque jouissif! Bref, grosse déception, que je vous conseille d’écouter seulement si les films dont il est question ont réellement marqué votre vie. (2,5/5)

À surveiller cette semaine

Friday Night Lights – (Netflix) (En ligne dimanche)

Je vous conseille rarement de vieilles séries, mais celle-ci figure parmi mes favorites de tous les temps et ses cinq saisons débarquent sur Netflix. Que vous soyez amateur de sport, de drame ou de romance, vous serez comblés!

Hit & Run – (Netflix) (En ligne vendredi)

Cette série nous vient des créateurs de The Killing (une autre de mes séries chouchou). C’est l’histoire d’un homme qui, à la mort de sa femme, découvre une vaste conspiration internationale.

Mr Corman – (Apple TV+) (En ligne vendredi)

Joseph Gordon-Levitt (Inception, Looper) tient le rôle principal dans cette série à la fois drôle et dramatique qui raconte le quotidien d’un enseignant de 5e année qui rêve de faire carrière dans le milieu de la musique. Il y est aussi question d’anxiété.

Val – (Amazon Prime) (En ligne vendredi)

Immense vedette dans les années 1980 et 1990 (on l’a notamment vu dans Top Gun, The Doors, Batman Forever et The Saint), Val Kilmer se dévoile dans ce documentaire où il parle notamment de son combat contre un cancer de la gorge.