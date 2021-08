Un p’tit tour à l’étable

Quand je passe près d’une ferme, j’ai plein de souvenirs qui refont surface. Un genre d’appel de la nature à frais virés qui me ramène à cette certaine époque où on retrouvait quand même beaucoup de fermes sur l’archipel. Plusieurs avaient leur terre, leur jardin, leurs récoltes; d’autres avaient leurs animaux, leur élevage.

Moi quand j’étais petit, pepé Bourque avait une étable. Toute petite: quelques bêtes, un jardin, un champ de patates. Uniquement pour les besoins de sa famille. Entre chez nous et chez pepé, il y avait aussi deux grands parcs où on faisait pousser le foin qui allait éventuellement nourrir les animaux… et surtout me permettre de jouer à me cacher et à attraper des papillons dans des pots massons pour les observer vivre… ou plutôt mourir. Une belle vie pour le p’tit mousse que j’étais. Je parle ici du temps où les parents se battaient pour faire entrer les enfants de dehors pour le souper; aujourd’hui, on se bat avec nos enfants pour les faire sortir dehors après souper. Le monde et les temps changent, comme disait l’autre…

Je me souviens des vaches. J’ai toujours trouvé que ces animaux-là avaient l’air hypocrites. Ça te regarde de côté, juste d’un œil à la fois, ça se balance de la queue de gauche à droite soi-disant pour chasser les mouches, et ça se remâche les quatre estomacs sans arrêt. Ça semble très louche comme comportement quand tu es un enfant de quatre ans. Alors, je préférais ne pas trop m’approcher d’elles. Mais je jouais souvent avec leur abreuvoir par contre. Ce n’était pas un bac en bois comme dans Lucky Luke, mais plutôt en métal et il fallait que les vaches poussent un genre de bouton avec leur museau pour que l’eau fraîche sorte et remplisse le récipient. Elles avaient donc plus souvent accès à de l’eau froide que moi pendant que j’essayais d’attraper mes papillons dans mon flocon. J’étais aussi très impressionné par le gros bloc de sel bleu qu’il y avait dans le parc à vache. Elles lichaient ça de temps en temps et ça leur apportait certains minéraux dont elles avaient besoin. Moi je rêvais d’en apporter un dans une épluchette de blé d’Inde. Tu te beurres l’épi égal partout, tu te le glisses là-dessus et bingo!

Une épluchette réussie!

Aujourd’hui, aux Îles, on fait le tri des déchets. Mais vous savez que ce n’est pas Jeannot Gagnon de la MRC qui a inventé le compost? Mon pepé, à l’époque, en faisait déjà. En fait, il prenait tous les restes de tables et les mettait dans une grosse chaudière. À la fin de la journée, il se rendait mettre tout ça directement dans l’enclos à cochons. Ces derniers s’occupaient de transformer le tout en compost. De mon côté, uniquement pour participer, je jetais là mes queues de fraises, mes feuilles de carottes et mes enveloppes de petits pois que j’avais volées dans le jardin. Toutes les preuves de mes larcins envoyées dans l’enclos porcin. Mais un jour, nous avons malheureusement dû fermer notre usine à compost. Pepé a tué les cochons. Quelques jours après, je mangeais des chops de porc chez pepé pour le diner, sans faire de rapprochement entre les deux événements. Heureusement peut-être…

Il y avait aussi des chats qui vivaient dans l’étable. Le plus vieux était celui qui avait perdu un bout d’oreille. Le pauvre avait réussi à se faufiler et à se coucher dans le moteur de l’auto de l’une de mes tantes. Quand est venu le temps de faire un tour de machine, l’oreille a suivi… mais pas le chat. Parfois, quand ça faisait un petit élan qu’on ne l’avait pas vu, je montais vérifier dans le grenier de l’étable. On y avait accès par une échelle plus ou moins solide et sécuritaire. Mais j’y montais quand même, en prenant soin de ne pas trop me coller les mains dans les toiles d’araignées qu’on retrouvait un peu partout dans l’étable. Arrivé en haut, je commençais par prendre une énorme inspiration. L’odeur de foin sec emplissait immédiatement mes narines et me rendait complètement heureux. Puis, tout à coup, j’apercevais une petite tête de chat. Puis une autre. Et une autre. Encore une autre. Notre chat à l’oreille solitaire était en fait une chatte et elle avait eu des bébés pendant la nuit. Je ne savais pas comment, mais ça s’était passé.

Encore aujourd’hui, quand je passe près d’une ferme, les senteurs de foin sec et même de fumier font remonter en moins plein de beaux souvenirs. Des moments magiques comme celui de faire les foins avec la gang à mononc’ Roland, de refaire la bouchure du parc à vaches avec papa et pepé ou d’accompagner mes tantes et memé dans le jardin pour la récolte. De nos jours, nos enfants pensent qu’on fabrique la viande au IGA et que les fraises du Québec poussent directement dans un coquet petit panier en carton. Ils ne réalisent pas toujours qu’il a fallu du temps et beaucoup de passion aux agriculteurs et aux éleveurs pour produire tout ça. Visitons les fermes autour de nous avec nos enfants, achetons leurs produits et faisons en sorte qu’elles vivent le plus longtemps possible. Parce qu’entre nous: y’a rien comme nos produits d’ici.

On se r’parle!