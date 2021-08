Une économie qui reste en phase jaune

Le 30 juillet dernier, le Nouveau-Brunswick est entré dans la phase verte de son plan de rétablissement de la COVID-19. Comme la pandémie n’est pas près de s’achever, on ne peut pas vraiment parler d’un retour à la normale. Il nous faut plutôt d’apprendre à vivre avec le virus sans mesures particulières imposées par notre gouvernement provincial.

C’est un peu la même chose pour l’économie du Nouveau-Brunswick. Bien que la situation se soit passablement améliorée depuis le creux de la vague au printemps 2020, on ne peut certes pas parler d’une économie qui a repris son allure d’avant-crise.

Les chiffres sur l’emploi parlent d’eux-mêmes. Depuis le début de la pandémie, seul le secteur public a connu un gain. Pour sa part le secteur privé affiche un recul d’environ 15 000 emplois, soit 6.4%, une perte bien plus lourde que la moyenne nationale (2.5%).

Avant la crise, l’un des grands défis auquel était confrontée l’économie du Nouveau-Brunswick était qu’elle se repliait sur elle-même. Son tissu industriel et exportateur s’effritait au profit des secteurs desservant la demande locale, gonflée notamment par les pensions de retraite touchées par des aînés qui se faisaient de plus en plus nombreux.

La pandémie a dopé ce processus aux stéroïdes. En effet, les seules industries qui ont affiché une hausse de l’emploi depuis un an et demi se trouvent dans des secteurs répondant exclusivement ou presque à des besoins locaux. Pour leur part, les principales industries tournées vers l’exportation ont perdu près de 9000 emplois, une baisse de quelque 13%.

Il reste à voir combien de ces emplois vont éventuellement revenir. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la pente risque d’être difficile à remonter, surtout que de nombreux secteurs sont déjà aux prises avec d’importantes pénuries de main-d’œuvre.

Le premier ministre Higgs a en partie raison de pointer du doigt les mesures de exceptionnelles de soutien au revenu mises en place par Ottawa (bonification des prestations d’assurance-emploi, Prestation canadienne de la relance économique, etc.) pour ces pénuries.

Il y a cependant d’autres facteurs en jeu, en particulier le vieillissement démographique, lequel joue sur deux plans.

D’une part, celui-ci continue d’alimenter la demande pour les produits locaux, comme les soins aux aînés ou la construction de condos ou d’appartements pour les baby-boomers qui quittent la résidence familiale.

D’autre part, le vieillissement réduit notre bassin de main-d’œuvre. Depuis le début de la pandémie, le nombre de personnes qui ont atteint l’âge officiel de la retraite excède d’environ 6000 celui des jeunes qui ont atteint l’âge officiel de travailler. Auparavant, cet écart était en grande partie comblée par les nouveaux arrivants. Or, avec l’immigration en baisse de moitié depuis le début de l’an dernier, ce n’est désormais plus le cas. En conséquence, le nombre de Néo-Brunswickois en âge de travailler (les 15 à 64 ans) a diminué de 3500.

Certes, les choses pourraient être bien pires. La mer d’encre rouge versée par Ottawa a permis au Nouveau-Brunswick et au reste du pays d’éviter la catastrophe.

La facture a cependant été salée et le puits fédéral risque éventuellement de se tarir. Dans un tel contexte, il serait sage pour les Néo-Brunswickois de miser davantage sur eux-mêmes et de se fier un peu moins sur la générosité des autres Canadiens. Cela ne peut se faire qu’en renforçant notre tissu industriel et exportateur.

À son tour, cela ne peut se produire sans accueillir encore plus de nouveaux arrivants que par le passé. Avec une crise du logement qui n’a fait que s’aggraver durant la pandémie, la tâche qui nous attend est tout simplement colossale.