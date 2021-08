Vous avez toujours faim? Des explications possibles

Je réponds avec grand plaisir aux questions de madame Doiron, une fidèle lectrice.

Votre estomac vous envoie constamment des signaux de faim? Vous pensez tout le temps à ce que vous allez manger au prochain repas? Votre ventre gargouille plus souvent qu’il ne le devrait? Il y a forcément une raison! Voyons de plus près dix explications possibles:

1. Vous ne mangez pas assez à l’heure des repas

Si vous ne mangez pas suffisamment à l’heure des repas, c’est évident que vous ressentirez la faim plus rapidement que prévu. Assurez-vous que le contenu de votre assiette vous permet d’atteindre l’état de satiété, sans plus.

2. Votre menu est peut-être déficient en fibres et en protéines

Autre qu’une assiette insuffisamment remplie, la consommation d’aliments dépourvus en fibres alimentaires et en protéines peut aussi favoriser l’apparition hâtive de la faim. Les fibres et les protéines ont l’avantage de ralentir la digestion et de prolonger la satiété. Pour favoriser une assiette plus complète, misez sur les recommandations proposées par le Guide alimentaire qui met l’accent sur les légumes, les fruits, les grains entiers (riz brun, quinoa, orge, etc.), les protéines végétales (qui contiennent davantage de fibres), les protéines animales maigres et l’eau. Et justement, puisqu’on parle d’eau…

3. Vous avez soif

On confond souvent la sensation de la faim et celle de la soif. Pour éloigner les signaux de «fausse faim» (et la consommation inutile de calories), buvez de l’eau tout au long de la journée. Il peut s’agir d’eau du robinet, de tisane, de thé ou de matcha chaud ou froid, d’eau gazéifiée ou aromatisée, etc.

4. Vous sautez des repas

Pour éviter les fringales et les rages d’aliments sucrés, gras et salés, assurez-vous de fournir régulièrement de l’énergie à votre corps. Sinon, vous risquez de ressentir des signaux de faim très puissants qui vous feront manger n’importe quoi trop rapidement. Trois repas par jour, des collations au besoin et une bonne hydratation sont normalement suffisants pour combler votre faim.

5. Vous ne dormez pas suffisamment

Le sommeil joue un rôle important dans la régulation du cycle de deux hormones qui influent sur l’appétit: la leptine et la ghréline. Des nuits écourtées troublent ces cycles en réduisant le taux de la leptine, l’hormone responsable de réduire la faim, tout en augmentant le taux de la ghréline, l’hormone qui stimule la faim. Pour favoriser un bon équilibre entre ces deux hormones, visez au moins sept heures de sommeil.

6. Trop de temps passé devant l’écran

L’expression «manger avec les yeux» prend tout son sens avec les réseaux sociaux.

Que vous soyez sur Facebook, Instagram ou Pinterest, il suffit d’une photo alléchante pour vous mettre l’eau à la bouche et vous donner le goût de manger, même si vous n’avez pas faim. Si de plus, vous avez l’habitude d’aller vous coucher avec votre cellulaire à la main, réduisez votre temps devant l’écran. Cela aura pour effet de bonifier vos minutes de sommeil et agira positivement sur la régulation de la leptine et de la ghréline… Ainsi, vous ferez d’une pierre deux coups!

7. Vous êtes une personne très active

Si vous vous entraînez régulièrement, il se peut que le contenu de vos assiettes ne réponde pas à vos besoins énergétiques et nutritionnels. Non seulement cela peut agir sur la qualité de vos entraînements, mais aussi sur la fréquence et l’intensité de votre faim. La tenue d’un journal alimentaire est un excellent moyen pour analyser le contenu de votre assiette.

8. Vous mastiquez trop rapidement

Le corps a besoin d’une vingtaine de minutes pour envoyer au cerveau un signal de satiété. En prenant le temps de mastiquer plus longuement vos aliments, vous ralentissez la vitesse entre les bouchées et vous donnez au cerveau le temps de recevoir son signal.

9. Vous vous ennuyez

Si vous flânez dans la cuisine et que, sans aucune raison précise, vous ouvrez les portes du réfrigérateur et des armoires, c’est sans doute parce que vous trouvez le temps long! Essayez de vous distraire autrement: par exemple, allez faire une marche, sortez arroser le potager et les plantes, lisez un bon livre ou vos courriels, ou faites du ménage.

10. Vous prenez des médicaments

Certains médicaments, comme les antidépresseurs, peuvent stimuler l’appétit. Vous aurez donc besoin d’un bon plan de match pour ne pas céder chaque fois que vous ressentirez la faim. Si cela vous inquiète, n’hésitez pas à en parler à votre médecin et à votre pharmacien.

Les exemples susmentionnés ne représentent qu’une petite partie des explications possibles. Si vous éprouvez des difficultés à modifier certains comportements, n’hésitez pas à consulter une diététiste. Cette dernière saura vous aider à mettre en place des stratégies qui répondront à vos besoins.